Si vives en Texas o Florida, el fortalecimiento de El Niño podría traer cambios bruscos en las lluvias y las temperaturas durante este invierno. Según el informe que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) publicó el 12 de noviembre de 2026, hay más de un 79% de probabilidades de que el fenómeno conserve una intensidad fuerte a muy fuerte hasta el trimestre de enero a marzo de 2027. A continuación, te explicamos qué se espera en cada estado y por qué sus efectos no serán iguales en todas las zonas.

No todo Texas tendrá el mismo escenario: las previsiones muestran diferencias en las lluvias y las temperaturas (Foto: Ron Jenkins / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

EL NIÑO SE FORTALECE: CÓMO PODRÍA CAMBIAR EL INVIERNO EN TEXAS Y FLORIDA

Antes de darte a conocer cómo será el invierno en Texas y Florida, es importante precisar que el informe de noviembre de la NOAA destaca dos probabilidades diferentes que no se deben confundir:

Más del 79% de probabilidad de que El Niño mantenga una intensidad fuerte a muy fuerte hasta enero-marzo de 2027.

Hay cerca de un 60% de probabilidad de que El Niño alcance una intensidad histórica. La referencia es un calentamiento relativo de al menos 4,5 °F en las aguas del Pacífico durante tres meses, no un aumento de esa magnitud en la temperatura del aire de Texas o Florida.

¿QUÉ PUEDE TRAER EL NIÑO A FLORIDA ESTE INVIERNO?

En Florida, El Niño favorece un invierno y una temporada seca más lluviosos, con más tormentas y un mayor potencial de tiempo severo, incluidos tornados.

Esto no significa que lloverá todos los días ni que el estado tendrá necesariamente un invierno de frío extremo. Los pronósticos locales del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) para 2026-2027 muestran una señal más clara para las lluvias que para las temperaturas.

Más lluvia

Como lo mencionamos, el cambio más importante sería una temporada seca menos seca de lo habitual, especialmente en el centro y el sur de Florida:

En el sur de Florida, el NWS señala una probabilidad del 60% al 70% de precipitaciones superiores a lo normal entre enero y marzo de 2027, con probabilidades similares para los trimestres comprendidos entre diciembre y abril.

En el centro de Florida, el pronóstico sitúa las probabilidades de lluvias superiores a lo normal entre el 50% y el 70% para noviembre-enero, y entre el 50% y el 60% para febrero-abril, publica NWS Melbourne.

Vale mencionar que el aumento de las lluvias podría aliviar la sequía y reducir el potencial de incendios forestales durante el invierno y la primavera; en embargo, las precipitaciones intensas elevarían el riesgo de inundaciones, incluidas crecidas de ríos en el centro de Florida.

Mayor potencial de tormentas fuertes y tornados

Con El Niño existe la posibilidad de tormentas y tornados en Florida durante la temporada seca de noviembre de 2026 a abril de 2027.El mayor riesgo se presenta en el centro y el sur del estado.

¿Hará más frío?

No necesariamente. Para el sur de Florida, el pronóstico favorece temperaturas estacionales cercanas a lo normal. La mayor nubosidad y las lluvias pueden moderar las máximas durante el día, mientras que el aire más templado del Pacífico puede mantener las mínimas nocturnas más elevadas.

En el centro del estado, la previsión de temperaturas presenta más incertidumbre que la de lluvias.

Más nubosidad, lluvias y oportunidades de tormentas figuran entre los posibles efectos en Florida (Foto: AFP)

¿QUÉ SE SABE DEL INVIERNO EN TEXAS BAJO LA INFLUENCIA DE EL NIÑO?

El Niño puede desplazar la trayectoria de las tormentas hacia el sur de Estados Unidos y aumentar las oportunidades de lluvia en Texas. Esto favorecerá condiciones más húmedas de lo habitual en buena parte del sur del país, precisa Houston Chronicle.

Más oportunidades de lluvia y alivio de la sequía

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Fort Worth señala que las lluvias podrían aliviar la sequía en buena parte del norte y centro de Texas. Sin embargo, la mejoría dependerá de cuánta lluvia caiga, con qué frecuencia y en qué zonas.

¿Hará más frío?

Es pronto para afirmar que Texas tendrá un invierno de frío extremo. Para el norte y centro del estado, el NWS contempla temperaturas cercanas o ligeramente superiores a lo normal hacia finales de noviembre y las fiestas, con posibles irrupciones breves de aire frío. Para enero y febrero, señala que el resultado dependerá también de otros patrones atmosféricos.

¿Aumentará la nieve o el hielo?

La perspectiva del NWS para el centro del estado reconoce la posibilidad de episodios de tiempo invernal, pero mantiene incertidumbre sobre su número e intensidad.

Cabe precisar que el impacto no será igual en todas las regiones, así pues:

En el norte y centro de Texas: hay posibilidades de mejora de la sequía, pero también señales que podrían limitar las lluvias y mantener periodos relativamente cálidos al inicio de la temporada.

hay posibilidades de mejora de la sequía, pero también señales que podrían limitar las lluvias y mantener periodos relativamente cálidos al inicio de la temporada. Extremo sur y valle del Río Grande: la perspectiva local para noviembre de 2026 a enero de 2027 favorece condiciones de normales a más cálidas de lo habitual y un patrón principalmente seco.

No todo Texas tendrá el mismo escenario: las previsiones muestran diferencias en las lluvias y las temperaturas (Foto: Ron Jenkins / Getty Images North America / Getty Images via AFP)