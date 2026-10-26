DESTIN, Florida.- Un histórico transatlántico está un paso más cerca de convertirse en el arrecife artificial más grande del mundo.

Funcionarios del condado de Okaloosa, en Florida, prevén hundir el SS United States frente a la costa del golfo de México durante la segunda semana de noviembre. Las fechas exactas podrían cambiar debido al clima.

El barco será hundido unas 22 millas náuticas (41 kilómetros) al suroeste de Destin.

“Este es un emocionante avance para crear un recurso único para el medio ambiente y para nuestra industria turística”, indicaron los funcionarios del condado en un comunicado de prensa.

La embarcación, de casi 1.000 pies (305 metros) de eslora, pulverizó el récord de velocidad transatlántico en su viaje inaugural en 1952. Grupos de preservación intentaron salvar el barco, pero se vieron superados por los altos costos.

Los partidarios esperan que hundir el barco lo convierta en una estrella cubierta de percebes entre más de 500 arrecifes artificiales y en una atracción emblemática para el buceo, lo que ayudaría a generar millones de dólares al año en gasto turístico local para tiendas de buceo, barcos de pesca chárter y hoteles.