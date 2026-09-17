Quienes manejan con frecuencia entre North Beach, Normandy Isle y Collins Avenue deberán anticipar cambios en 71st Street durante los próximos meses. El Florida Department of Transportation (FDOT) inició un proyecto de repavimentación y seguridad vial en este corredor de Miami Beach, una ruta clave para residentes que se desplazan al trabajo, familias que acuden a escuelas o comercios y visitantes que cruzan entre la bahía y el océano. Las labores se concentran entre Bay Drive East y Collins Avenue, con restricciones parciales en distintos carriles durante el día y la noche, según el sentido de circulación y la fecha. La finalización está prevista para comienzos de 2027.

La intervención, valorada en US$2.2 millones, no implica el bloqueo permanente de la vía. Sin embargo, puede modificar los tiempos de viaje de quienes usan este acceso para llegar a Collins Avenue, Indian Creek Drive, Harding Avenue o las calles residenciales de North Beach. La agencia estatal aclara que el cronograma publicado funciona como una ventana de trabajo: señala cuándo pueden aplicarse restricciones, pero no significa que los espacios de circulación permanecerán inhabilitados durante todo ese período.

¿DÓNDE SE REALIZAN LAS OBRAS EN 71ST STREET?

El proyecto corresponde a la carretera estatal S.R. 934/71st Street y cubre el tramo entre Bay Drive East y S.R. A1A/Collins Avenue, dentro de North Beach, en Miami Beach.

Dato Información Vía S.R. 934 / 71st Street Tramo intervenido Desde Bay Drive East hasta S.R. A1A/Collins Avenue Ciudad Miami Beach Zona North Beach Inicio de construcción Julio de 2026 Costo de construcción US$2.2 millones Finalización estimada Comienzos de 2027 Agencia a cargo Florida Department of Transportation (FDOT)

Este trayecto es una conexión habitual para vecinos de North Beach y Normandy Isle, además de automovilistas que se dirigen a Collins Avenue, condominios, restaurantes, hoteles y negocios del sector. Por ello, aunque las tareas se programan fuera de las horas de mayor demanda, se aconseja salir con anticipación cuando haya actividad en el área.

Mapa de los cambios en Miami Beach (Foto: FDOT)

HORARIOS DE CIERRES DE CARRILES

El FDOT informó que las restricciones de circulación y aceras se programarán fuera de las franjas de mayor tráfico y en jornadas sin eventos especiales. Este es el horario previsto:

Sentido o zona Domingo a jueves Viernes y sábado Hacia el este: un carril De 6 p.m. a 7 a.m. De 7 p.m. a 8 a.m. Hacia el este: dos carriles De 11 p.m. a 7 a.m. De 12 a.m. a 8 a.m. Hacia el oeste: un carril De 9:30 p.m. a 7:30 a.m. De 10 p.m. a 8 a.m. Ambos sentidos: un carril De 9 a.m. a 3:30 p.m. De 9 a.m. a 3:30 p.m. Calles laterales: un carril De 9 a.m. a 3:30 p.m. y de 9 p.m. a 6 a.m. Mismos horarios

La programación puede modificarse por lluvia, condiciones operativas o actividades especiales en Miami Beach. Los automovilistas deben revisar el tráfico antes de salir, respetar la señalización temporal y sumar minutos al trayecto si cruzarán North Beach durante la madrugada, la noche o las franjas laborales de media mañana y tarde.

¿QUÉ TRABAJOS REALIZARÁ EL FDOT?

La iniciativa combina repavimentación, nueva señalización y ajustes dirigidos a mejorar la experiencia de quienes conducen o caminan por el sector. De acuerdo con la ficha del proyecto, los trabajos incluyen:

Repavimentación y renovación de las marcas sobre el pavimento.

Mejoras de los cruces peatonales con señalización de alta visibilidad entre Bay Drive East y Harding Avenue.

Actualización de semáforos vehiculares y peatonales.

Instalación de nuevos letreros y reemplazo de señalización existente.

Construcción o adecuación de rampas peatonales.

Colocación de superficies táctiles de advertencia en zonas de cruce.

Ajustes para cumplir con los estándares de accesibilidad de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, conocida como ADA.

Implementación de un sistema de detección por video.

La Comisión de Miami Beach también aprobó una resolución para solicitar al FDOT la incorporación de marcas de “Do Not Block the Box” y avisos asociados en los cruces entre Bay Drive East y Collins Avenue. Estas referencias buscan impedir que los vehículos queden detenidos dentro de las intersecciones cuando se acumula el flujo, una escena conocida por quienes transitan esta zona en horas concurridas.

IMPACTO PARA CONDUCTORES Y PEATONES

La principal recomendación para residentes, trabajadores y visitantes es no interpretar esta iniciativa como un bloqueo absoluto de 71st Street. El esquema contempla limitaciones temporales, sujetas a horarios que pueden activarse durante la jornada o en horas nocturnas.

El impacto será más visible para quienes utilizan esta conexión rumbo a Collins Avenue y para los movimientos desde o hacia las calles laterales. Para los peatones, las mejoras están destinadas a modernizar rampas, cruces y señales en un vecindario donde coinciden residentes, turistas, empleados de hoteles, personal de restaurantes y personas que caminan hacia la playa o el transporte público.

En Miami Beach, donde la circulación puede variar rápidamente por un evento, un fin de semana de playa o una noche con alta afluencia en restaurantes y comercios, salir algunos minutos antes puede evitar demoras. El FDOT prevé mantener el acceso a negocios y vecindarios cercanos durante la construcción, aunque pueden aplicarse desvíos y ajustes puntuales en la circulación.

Conductores de Miami Beach deberán prestar atención a todos estos cambios (Foto: EFE) / Giorgio Viera

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