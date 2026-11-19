Ahora sí que ni un paraguas te salvará de mojarte si estás en el epicentro de las nubes. Las lluvias que comenzaron a intensificarse el martes 17 de noviembre mantienen en alerta al sur de Florida, donde se han visto calles anegadas, vehículos varados, provocando cambios en la rutina de numerosas familias. Incluso, las escuelas de Broward y Miami-Dade han tenido que interrumpir sus labores este jueves. Y es que hay varias comunidades golpeadas por los aguaceros, lo que nos lleva a pensar en cuándo acabará todo este fenómeno.

El Servicio Meteorológico Nacional de Miami, conocido por sus siglas en inglés NWS, mantiene una vigilancia por inundaciones en el sureste del estado hasta el jueves por la noche. Sin embargo, su vencimiento no marca el momento exacto en que dejará de llover: las condiciones podrían seguir siendo adversas durante las primeras horas de la jornada siguiente.

El sur de Florida está soportando una lluvia extrema, provocando varias inundaciones (Foto: EFE)

¿HASTA CUÁNDO SEGUIRÁ LLOVIENDO EN MIAMI Y BROWARD?

El jueves 19 de noviembre seguirán siendo jornadas de precaución para los vecindarios donde el agua todavía no ha drenado. Los especialistas advierten que nuevas rondas de tormentas pueden agravar los anegamientos, especialmente si vuelven a atravesar sectores afectados.

La mejoría tampoco llegará al mismo tiempo a toda la región. Según el pronóstico de NBC 6, algunas áreas del sur de Miami-Dade podrían notar un alivio el jueves, mientras los aguaceros seguirían siendo una preocupación más al norte.

Para el viernes 20 persiste la posibilidad de precipitaciones intensas, principalmente durante la madrugada y la mañana. El NWS señala que esta parte de la previsión presenta mayor incertidumbre, porque depende de cómo evolucionen los sistemas de baja presión cercanos a la península.

Así se perfila el pronóstico para los próximos días:

Día ¿Qué se espera? Jueves 19 de noviembre Persistirán las precipitaciones fuertes. La vigilancia se mantiene hasta la noche. Viernes 20 de noviembre Todavía podrían registrarse tormentas, especialmente temprano. Existe mayor incertidumbre sobre su distribución. Sábado 21 de noviembre La llegada de aire más seco debería reducir las probabilidades de lluvia. Domingo 22 de noviembre Se espera menos humedad, aunque no se descartan chubascos aislados.

¿QUÉ ESTÁ PROVOCANDO ESTE EPISODIO DE LLUVIAS?

La expresión “rain bomb” o “bomba de lluvia” aparece en algunas coberturas para describir la intensidad del episodio. Más allá de esa etiqueta, el NWS identifica una combinación de baja presión, un frente prácticamente estacionario y abundante humedad sobre el sur de Florida.

Ese patrón favorece que varias tormentas recorran repetidamente las mismas áreas. El problema no consiste únicamente en cuánto llueve durante unos minutos: otro aguacero puede alcanzar un vecindario antes de que sus calles terminen de drenar.

La evolución de los sistemas atmosféricos determinará dónde se concentrarán las próximas precipitaciones. Por esa razón, el panorama puede variar entre Miami, Fort Lauderdale y las comunidades situadas más al norte.