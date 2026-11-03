Las lluvias torrenciales comenzaron en Florida durante el fin de semana y continuaron durante varios días, aumentando el riesgo de inundaciones repentinas y costeras. Según The Weather Channel, en el sur y las zonas costeras del condado de Brevard, incluida el área cercana a Palm Bay, se acumularon más de 15 pulgadas de lluvia. Los registros sugieren que algunas zonas podrían haber recibido cantidades todavía mayores.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó durante la mañana de acumulados de entre 15 y 20 pulgadas en sectores del sureste de Brevard. Además, estimaciones difundidas por FOX Weather indican que al sur de Palm Bay cayeron entre 18 y 20 pulgadas en apenas 12 horas, un episodio asociado a un período de retorno de 1.000 años por su excepcional intensidad local.

La NOAA aclara que esa expresión representa una probabilidad anual aproximada del 0,1%, no que deban transcurrir diez siglos entre episodios, y que la clasificación depende del lugar y la duración de la precipitación.

SEVERE FLOODING IMPACTS PALM BAY: Palm Bay, Florida, has turned into a river as heavy rainfall causes dangerous flash flooding across the region. A Level 2 out of 4 flood threat has been issued from Miami to Jacksonville. #flood #florida #rainfall #palmbay https://t.co/Z0b8DVON7B — FOX Weather (@foxweather) November 2, 2026

Los primeros reportes indican que el lunes podría haberse convertido en el día más lluvioso registrado en Melbourne, Florida, incluso por encima de lo ocurrido durante el huracán Irma. Hasta la tarde del lunes, el aeropuerto de Melbourne había acumulado 13 pulgadas de precipitación. El fenómeno está relacionado con un sistema de baja presión débil, pero de desplazamiento lento, que permanece sobre la península de Florida y recibe un flujo de aire húmedo proveniente del Atlántico.

Aunque se espera que el sistema avance hacia el oeste y pierda intensidad a mediados de semana, todavía podrían presentarse lluvias aisladas durante varios días.

Palm Bay estuvo bajo una emergencia por inundaciones

Las primeras alertas por inundaciones comenzaron a emitirse la noche del domingo; sin embargo, ante la persistencia de las precipitaciones y la acumulación previa de entre 15 y 20 pulgadas de agua, el Servicio Meteorológico Nacional elevó la advertencia a una emergencia por inundaciones repentinas para West Melbourne, Palm Bay y Grant-Valkaria durante la mañana del lunes. Este es el nivel más alto de alerta de la agencia y advierte sobre condiciones que pueden poner en peligro la vida de los residentes. Posteriormente, la emergencia fue reducida a una advertencia por inundaciones repentinas, aunque el peligro persiste.

El pronóstico dado el lunes situó varias zonas de la costa atlántica bajo un riesgo de inundaciones repentinas de nivel 2 sobre 4, incluyendo Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, Melbourne, Jacksonville y Key Largo, aunque los efectos podían variar entre localidades.

En el sur y la costa del condado de Brevard se acumularon más de 15 pulgadas de precipitación, mientras Melbourne registró uno de sus días más lluviosos. (Foto de archivo por RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Se esperaban entre 2 y 3 pulgadas adicionales de lluvia (unos 5 a 7,6 centímetros) durante el lunes. Para el martes persistía la posibilidad de inundaciones aisladas entre la Costa Espacial y Miami, con un riesgo previsto de nivel 1 sobre 4.

Otras localidades de la costa este de Florida también recibieron alertas por inundaciones, entre ellas Port St. Lucie y Fort Pierce, donde se registraron hasta 8 pulgadas de lluvia. Además, permanece vigente un aviso de inundación costera debido a la posibilidad de que el agua salada llegue a zonas habitadas durante las mareas altas.

Carreteras cerradas y vehículos atrapados por el agua

Las inundaciones provocaron el cierre de numerosas carreteras y dejaron algunas zonas inaccesibles. La Policía de Palm Bay pidió a los residentes que no intenten atravesar calles inundadas, luego de que se reportaran vehículos atrapados e incluso algunos que llegaron a hundirse. Ante la emergencia, el cuerpo de bomberos de Palm Bay convirtió sus tres nuevos camiones para incendios forestales en vehículos de respuesta para inundaciones, con el objetivo de rescatar a conductores varados.

Por su parte, la Policía de Port St. Lucie informó que sus agentes atendieron una cantidad considerable de llamadas relacionadas con vehículos atrapados en aguas profundas. Las condiciones también obligaron al cierre de las escuelas públicas del condado de Brevard durante el lunes. Asimismo, varias instalaciones públicas, entre ellas los ayuntamientos de Melbourne y Palm Bay, permanecieron cerradas al público como medida de precaución.

Las autoridades emitieron alertas de emergencia, cerraron carreteras y pidieron a los residentes evitar conducir por zonas inundadas. (Foto de archivo por CHRISTOPHER BECKETT / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Qué pueden hacer los residentes ante las inundaciones

Las autoridades meteorológicas recomiendan seguir las alertas oficiales, mantener activadas las alertas de emergencia del teléfono y consultar los avisos correspondientes a su localidad.

El NWS insiste en evitar cualquier carretera cubierta por agua y respetar las barreras, incluso cuando el trayecto parezca transitable: unas seis pulgadas de agua en movimiento pueden derribar a un adulto y aproximadamente un pie puede arrastrar a muchos automóviles.

Si el agua comienza a subir, los residentes deben buscar un lugar elevado sin intentar cruzar áreas inundadas y mantenerse alejados de las playas cuando las condiciones del mar sean peligrosas.