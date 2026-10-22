En 2022, un policía de Florida acudió a una vivienda para comprobar el bienestar de uno de sus residentes y encontró una escena que daría inicio a una investigación que años después terminaría involucrándolo directamente. El agente, identificado como Brian Louis Sguros, habría aprovechado la muerte del propietario para hacerse pasar por él, utilizar su identidad y tomar el control de su casa, de acuerdo con las autoridades del condado de Broward. Ahora, el oficial enfrenta varios cargos por presuntas irregularidades relacionadas con el uso de información personal, documentos y bases de datos policiales.

El Departamento del Sheriff de Broward informó que Sguros, de 35 años y miembro del Departamento de Policía de Lauderhill, fue arrestado el martes 20 de octubre, tras una investigación conjunta con la Oficina del Tasador de Propiedades del condado. El caso se remonta a la muerte de Dennis West, un hombre de 71 años cuyo cuerpo fue encontrado por el agente durante una visita de verificación de bienestar en su domicilio.

¿Cómo habría utilizado el policía de Florida la identidad del hombre fallecido?

Según el comunicado del Departamento del Sheriff de Broward, los detectives sospechan que Sguros elaboró un plan para hacerse con la vivienda. Inicialmente, habría dicho a la Oficina del Médico Forense del condado que era amigo de West y afirmó, presuntamente de manera incorrecta, que el hombre no tenía familiares vivos.

Después, el agente habría comenzado a pagar impuestos y servicios públicos a nombre del fallecido para dar la impresión de que seguía vivo. Las autoridades también lo acusan de falsificar la firma de West en un permiso emitido por la ciudad.

La investigación apunta, además, a que Sguros habría consultado bases de datos policiales para obtener información personal del hombre. Según una declaración jurada de arresto citada por NBC News, las búsquedas le permitieron acceder a datos como su dirección, fecha de nacimiento y número de Seguro Social.

La casa de Dennis West. | Crédito: Google Maps

¿Cuánto dinero habría invertido en la casa de Florida?

De acuerdo con NBC News, Sguros aseguró haber destinado al menos $214.000 de su propio dinero a limpiar, reparar y renovar la propiedad después de tomar el control del inmueble.

En febrero de 2025, el agente habría presentado documentos en los que afirmaba que poseía la vivienda desde agosto de 2022, apenas unas semanas después de la muerte de West, según el comunicado policial.

En su declaración, el oficial sostuvo que intervino en la propiedad porque se encontraba en condiciones peligrosas. También habría argumentado que quería evitar actividades delictivas e impedir que personas ocuparan ilegalmente la casa.

Sin embargo, las autoridades investigan si esas acciones formaban parte de un intento de apropiarse de la propiedad mediante el uso de la identidad del fallecido.

¿Cómo se descubrió el presunto plan del policía de Florida?

El caso salió a la luz después de que una empresa inmobiliaria comprara la vivienda a los herederos de West. El otoño pasado, cuando un empleado acudió al inmueble para tomar posesión de él, encontró a Sguros en el lugar.

Según NBC News, el agente entregó las llaves, pero exigió que le reembolsaran el dinero que afirmaba haber gastado en las renovaciones.

En febrero de 2026, Sguros presentó una reclamación contra la empresa. En ella, sostuvo que había encontrado el cuerpo de West y que, posteriormente, se había encargado de limpiar, asegurar y mejorar la propiedad. Por esos trabajos, solicitó una compensación superior a los US$200.000.

No obstante, según el citado medio, el documento no explicaba cómo había llegado a involucrarse con la vivienda. En mayo de este año, el abogado de la empresa presentó una denuncia ante el Departamento de Policía de Lauderhill.

La intervención de las autoridades permitió investigar las presuntas irregularidades relacionadas con la identidad de West y el control del inmueble.

La casa de Dennis West. | Crédito: Google Maps

¿Qué cargos enfrenta el policía de Florida?

Sguros enfrenta cinco cargos, de acuerdo con el comunicado del Departamento del Sheriff de Broward:

Conducta indebida en el ejercicio de funciones oficiales: por presuntas irregularidades vinculadas con su cargo público.

Uso delictivo de la identificación personal de una persona fallecida.

Uso delictivo de información de identificación personal.

Delito contra un usuario de sistemas informáticos.

Uso ilegal de un dispositivo de comunicación bidireccional.

El miércoles 21 de octubre, el agente compareció ante un tribunal, según informó WTVJ. Posteriormente, salió de la cárcel del condado de Broward tras pagar una fianza de $25.000, de acuerdo con CBS News.

Sguros fue puesto en licencia administrativa sin sueldo por el Departamento de Policía de Lauderhill mientras continúa la investigación. Hasta la información publicada por los medios citados, las autoridades no habían anunciado el cierre del caso.

Las acusaciones contra el agente siguen bajo investigación y no constituyen, por sí mismas, una declaración de culpabilidad.