Las lluvias podrían acompañar los preparativos de Thanksgiving en Florida, especialmente para quienes planean viajar, recoger familiares en el aeropuerto o completar las compras de la cena. Y es que tras los niveles históricos de agua que cayeron la semana pasada, el clima es un tema muy importante para la planificación de esta fecha. Entre organizar el pavo, coordinar qué llevará cada invitado y decidir si la reunión será dentro de casa o en el patio, convendrá revisar cómo estará el tiempo.

Los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipan un aumento de las precipitaciones desde la noche del martes 24 hasta el miércoles 25 de noviembre. Para el jueves 26, Día de Acción de Gracias, las perspectivas son más favorables en el sur y el centro-este del estado, aunque todavía podrían registrarse chubascos aislados. Eso sí, estas previsiones no son generales en todo el territorio de Florida, sino que variarán dependiendo de la zona.

La diferencia entre ambas jornadas será importante al organizar los traslados. Mientras el miércoles concentra la mayor actividad prevista en varias regiones, el feriado apunta a una mejoría gradual. Sin embargo, la intensidad de los aguaceros y su distribución dependerán de cómo evolucione el sistema que se aproxima a la península.

Miles de ciudadanos al sur de Florida han resultado damnificados por las intensas lluvias de la semana pasada (Foto: Getty Images)

¿QUÉ ZONAS DE FLORIDA PODRÍAN RECIBIR LLUVIAS ANTES DE THANKSGIVING?

Las condiciones variarán según la ubicación. Los informes meteorológicos replicados por varios medios de comunicación locales señalan posibilidades de precipitaciones en el sureste, la franja central atlántica y el noreste, con especial atención a sectores donde el terreno permanece saturado o existen inundaciones.

Zona de Florida Qué indica el pronóstico consultado Principal punto de atención Sur y sureste Chubascos y tormentas el martes y el miércoles, con mayor actividad durante la segunda jornada Posibles aguaceros localmente intensos Centro-este Regreso de las precipitaciones desde la noche del martes; probabilidades regionales de entre 40% y 70% para el miércoles Acumulaciones adicionales sobre terrenos saturados Noreste Episodio lluvioso desde finales del martes y durante el miércoles, principalmente cerca de la costa Cantidades superiores en puntos al este de la I-95 Área costera de Hillsborough, en Tampa Bay Probabilidad de lluvia del 70% el miércoles Chubascos más numerosos por la mañana Área de Tallahassee Aumento de las posibilidades de precipitaciones hacia mediados de semana Aproximación de un frente y posterior descenso térmico

Estas previsiones corresponden a áreas distintas y no representan condiciones uniformes para todos los condados. Los porcentajes, horarios y acumulados pueden cambiar con las siguientes actualizaciones del NWS.

MIAMI, FORT LAUDERDALE Y WEST PALM BEACH: ATENCIÓN AL MIÉRCOLES

En el sur de Florida, los meteorólogos anticipan un incremento de la humedad entre el martes y el miércoles, acompañado por chubascos y tormentas. La segunda jornada aparece como la más activa, con posibilidad de aguaceros localmente intensos en sectores del sureste.

La trayectoria de un sistema de baja presión y la aproximación de un frente determinarán dónde caerán las mayores cantidades. Por ahora, el boletín consultado no establece un acumulado único para toda la franja de Miami-Dade, Broward y Palm Beach.

También habrá que vigilar las mareas. La oficina del NWS Miami contempla posibles inundaciones costeras menores desde la mañana del martes, un fenómeno diferente de los anegamientos provocados directamente por precipitaciones.

Una lluvia histórica en gran parte del sur de Florida provocó serias inundaciones (Foto: Getty Images)

ORLANDO, DAYTONA BEACH Y MELBOURNE: PREOCUPACIÓN POR TERRENOS SATURADOS

En el centro-este del estado, el cambio de tiempo se perfila desde la noche del martes. El informe de la oficina de Melbourne sitúa las probabilidades regionales de lluvia entre el 40% y el 70% para el miércoles, aunque todavía existen diferencias entre los modelos sobre el desarrollo del sistema.

Esa incertidumbre impide precisar cuánto podría acumularse en cada ciudad. La principal preocupación es que nuevos aguaceros agraven los problemas existentes en sectores vulnerables, especialmente donde el suelo ya tiene poca capacidad para absorber agua.

El río St. Johns merece atención particular. Según el boletín consultado, cinco puntos de monitoreo —Cocoa, Geneva, Astor, DeLand y Sanford— se encuentran en una etapa de inundación mayor o podrían alcanzarla durante los próximos días.

JACKSONVILLE Y EL NORESTE: LOS MAYORES ACUMULADOS QUEDARÍAN CERCA DE LA COSTA

Para esta región, el NWS prevé el regreso de las precipitaciones hacia finales del martes, con continuidad durante el miércoles. La mayor concentración se espera cerca del litoral atlántico.

El reporte contempla cantidades generales de entre 0.5 y 1 pulgada, aunque algunos puntos al este de la Interestatal 95 podrían recibir de 2 a 4. Esos valores superiores corresponden a sectores localizados, no a toda el área metropolitana de Jacksonville.

Las diferencias también aparecen en las previsiones puntuales: una ubicación del municipio muestra un 70% de probabilidad de lluvia para el miércoles, mientras que Cecil Field registra un 60%. Por eso, conviene consultar la dirección más cercana al recorrido previsto.

TAMPA BAY Y TALLAHASSEE TAMBIÉN PODRÍAN REGISTRAR PRECIPITACIONES

En el área costera de Hillsborough, el pronóstico contempla un 70% de probabilidad de lluvia para el miércoles. Los chubascos serían más numerosos durante la mañana, seguidos de episodios dispersos y tormentas aisladas por la tarde.

Más al norte, la oficina de Tallahassee anticipa un aumento de las posibilidades de precipitaciones hacia mediados de semana. El acercamiento de un frente frío daría paso a temperaturas inferiores durante los días posteriores.

¿CÓMO ESTARÁ EL TIEMPO DURANTE EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS?

El panorama apunta a una mejoría para el jueves 26 en el sur y el centro-este de Florida. Sin embargo, un cielo mayormente soleado no significa que desaparezca por completo la posibilidad de chubascos.

Ciudad Pronóstico para Thanksgiving Temperatura máxima aproximada Miami Mayormente soleado, con 20% de probabilidad de chubascos antes de la 1 p. m. 80 °F Fort Lauderdale Predominio del sol, con 20% de posibilidad de precipitaciones antes de la 1 p. m. 80 °F West Palm Beach Condiciones mayormente soleadas 78 °F