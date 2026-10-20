El horario de verano (Daylight Saving Time) terminará en Florida el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., los relojes deberán atrasarse una hora y volver a marcar la 1:00 a. m. El ajuste se aplicará tanto en Miami y Orlando, que utilizan el horario del Este, como en Pensacola, situada en la zona horaria Central. La diferencia es importante para quienes viven, trabajan o viajan entre ambas partes del estado: el cambio se produce según la hora local de cada zona, no de manera simultánea en todo Florida.

¿A qué hora cambia el reloj en Florida el domingo 1 de noviembre?

Dato Horario del Este (Eastern Time) Horario Central (Central Time) Fecha Domingo 1 de noviembre de 2026 Domingo 1 de noviembre de 2026 Hora del cambio 2:00 a. m. EDT 2:00 a. m. CDT Acción Atrasar una hora Atrasar una hora Hora posterior 1:00 a. m. EST 1:00 a. m. CST Diferencia UTC después del ajuste UTC−5 UTC−6

El calendario federal establece que el horario de verano termina el primer domingo de noviembre a las 2:00 a. m. local. Cuando el reloj llega a esa hora, retrocede hasta la 1:00 a. m., de modo que ese tramo de la madrugada se repite. El cambio devuelve a cada zona su horario estándar: el Este pasa de EDT a EST y la zona Central, de CDT a CST.

¿Qué ciudades de Florida deben atrasar el reloj y en qué zona están?

Florida utiliza dos zonas horarias. La mayor parte de su población vive en la zona del Este, mientras que una franja del noroeste, en el Panhandle, utiliza la zona Central. Estas son algunas ciudades de referencia:

Ciudad Zona horaria Hora después del cambio Miami Este (Eastern Time) 1:00 a. m. EST Orlando Este (Eastern Time) 1:00 a. m. EST Tampa Este (Eastern Time) 1:00 a. m. EST Jacksonville Este (Eastern Time) 1:00 a. m. EST Tallahassee Este (Eastern Time) 1:00 a. m. EST Pensacola Central (Central Time) 1:00 a. m. CST

Las ciudades de la tabla siguen el calendario federal, pero no todas comparten la misma hora absoluta. Cuando Pensacola marca la 1:00 a. m. CST después del ajuste, Miami también marca la 1:00 a. m. en su reloj local, aunque Miami se encuentra una hora por delante de Pensacola. Esta diferencia se mantiene durante todo el año. La división horaria puede consultarse en la información oficial sobre zonas horarias del Departamento de Transporte de Estados Unidos.

¿Qué dispositivos cambian la hora automáticamente y cuáles debes revisar?

Los celulares, las computadoras y muchos relojes inteligentes suelen ajustar la hora automáticamente si tienen activadas la fecha, la hora y la zona horaria automáticas. Aun así, el comportamiento depende del sistema operativo, el modelo, las actualizaciones y la configuración del dispositivo. Antes de acostarte el sábado 31 de octubre, comprueba lo siguiente:

iPhone: revisa en Configuración que la fecha y la hora sean automáticas.

revisa en Configuración que la fecha y la hora sean automáticas. Android: entra en Ajustes y busca Fecha y hora; activa las opciones automáticas si están disponibles.

entra en Ajustes y busca Fecha y hora; activa las opciones automáticas si están disponibles. Computadoras Windows y Mac: verifica la sincronización automática y la zona horaria correcta.

verifica la sincronización automática y la zona horaria correcta. Relojes inteligentes: confirma que estén sincronizados con el teléfono o la red.

confirma que estén sincronizados con el teléfono o la red. Vehículos: comprueba la hora del tablero o del sistema multimedia; algunos modelos necesitan un ajuste manual.

comprueba la hora del tablero o del sistema multimedia; algunos modelos necesitan un ajuste manual. Despertadores y relojes de pared: atrasa una hora los aparatos que no se sincronizan automáticamente.

atrasa una hora los aparatos que no se sincronizan automáticamente. Electrodomésticos: revisa hornos, microondas y otros equipos con reloj integrado si no se actualizan solos.

Si tienes una alarma importante, un turno de trabajo o un viaje temprano, verifica la hora el domingo por la mañana. También conviene confirmar la zona horaria de los dispositivos cuando viajes entre el este y el noroeste de Florida.

¿Florida dejará de cambiar la hora con la Sunshine Protection Act?

Florida aprobó en 2018 su propia Sunshine Protection Act, que expresa la intención de mantener el horario de verano durante todo el año si el Congreso federal modifica la legislación para permitirlo. Sin embargo, esa condición no se ha traducido en la eliminación de los cambios estacionales: la ley federal vigente no permite que un estado adopte por su cuenta el horario de verano permanente. A nivel nacional, la Sunshine Protection Act of 2025 (H.R. 139) fue remitida al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado el 15 de julio de 2026, según el registro oficial del Congreso. Por tanto, el cambio del 1 de noviembre continúa vigente.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Florida

¿Se atrasa o se adelanta el reloj en Florida en noviembre?

Se atrasa una hora. A las 2:00 a. m., los relojes vuelven a marcar la 1:00 a. m.

¿Miami y Pensacola tendrán la misma hora después del cambio?

No. Aunque ambas ciudades atrasan el reloj, Miami utiliza el horario estándar del Este (EST) y Pensacola el horario estándar Central (CST). Miami permanece una hora por delante.

¿Cuándo volverá a adelantarse el reloj en Florida?

El próximo cambio está previsto para el domingo 14 de marzo de 2027. A las 2:00 a. m. locales, los relojes pasarán a marcar las 3:00 a. m.

¿Todas las ciudades de Florida cambian la hora?

Las localidades que observan el horario de verano siguen el calendario federal. La diferencia dentro del estado es la zona horaria: la mayoría utiliza el horario del Este y parte del noroeste utiliza el Central.

¿Qué pasa si mi celular no actualiza la hora?

Comprueba que la fecha, la hora y la zona horaria automáticas estén activadas. Si el problema continúa, revisa las actualizaciones del sistema y corrige la hora manualmente si es necesario.