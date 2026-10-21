Pagar con un billete y esperar el cambio exacto puede tener un resultado distinto en Florida: una compra de 18.92 dólares puede quedar en 18.90, mientras que otra de 18.93 podría ajustarse a 18.95. Ese es el mecanismo autorizado por la ley que el gobernador Ron DeSantis firmó el 11 de mayo de 2026, vigente desde esa misma fecha. Para entender cómo funciona, basta pensar en una visita al supermercado, un cafecito con una croqueta en una ventanita de Miami o una parada en la tienda de conveniencia: lo determinante no es el producto elegido, sino que se trate de una operación presencial abonada con dinero físico y que el establecimiento aplique el procedimiento permitido.

La disposición no obliga a todos los negocios a utilizar el redondeo ni altera los precios anunciados en los estantes. Tampoco permite modificar los importes procesados con tarjeta. Su propósito es establecer cómo manejar determinados cobros y devoluciones de cambio ante el fin de la fabricación del penny, la moneda estadounidense de un centavo.

Los ciudadanos de Florida deberán tener en cuenta estas nuevas normas relacionadas con las transacciones en efectivo (Foto: Magnific)

¿QUÉ CAMBIA CON LA LEY SB 1074 DE FLORIDA?

La medida se tramitó como CS/SB 1074, bajo el nombre oficial One-cent Piece, y quedó registrada como el capítulo 2026-68 de la legislación estatal. Su disposición principal permite ajustar determinadas transacciones presenciales en efectivo al múltiplo de cinco centavos más cercano.

El articulado contempla una condición: que haya cesado la producción de monedas de un centavo. Ese requisito ya se cumplió para las piezas destinadas a circulación. La Casa de la Moneda de Estados Unidos, conocida como U.S. Mint, anunció el cierre de esa fabricación el 12 de noviembre de 2025, aunque mantiene versiones numismáticas para coleccionistas.

Estos son los datos principales de la normativa:

Dato Información Proyecto aprobado CS/SB 1074 Nombre oficial One-cent Piece Registro como ley Capítulo 2026-68 Gobernador que la aprobó Ron DeSantis Fecha de firma 11 de mayo de 2026 Entrada en vigor 11 de mayo de 2026 Alcance territorial Estado de Florida Operaciones contempladas por la regla general Determinadas transacciones presenciales en efectivo ¿Es obligatorio para todos los comercios? No; el mecanismo es opcional

¿CÓMO SE REDONDEAN LAS COMPRAS PAGADAS EN EFECTIVO?

El procedimiento toma como referencia el último dígito de los centavos. Según esa terminación, la cantidad se ajusta hacia arriba o hacia abajo hasta alcanzar el múltiplo de cinco más cercano. Cuando el monto ya termina en cero o cinco, permanece igual.

La siguiente tabla muestra qué ocurre cuando un establecimiento aplica ese cálculo al total de una compra:

Último dígito de los centavos Ajuste previsto Ejemplo de total antes y después 1 o 2 Baja al múltiplo de cinco anterior 18.92 dólares → 18.90 dólares 3 o 4 Sube al siguiente múltiplo de cinco 18.93 dólares → 18.95 dólares 5 No cambia 18.95 dólares → 18.95 dólares 6 o 7 Baja al múltiplo de cinco anterior 18.97 dólares → 18.95 dólares 8 o 9 Sube al siguiente múltiplo de cinco 18.98 dólares → 19.00 dólares 0 No cambia 19.00 dólares → 19.00 dólares

La diferencia puede ser de uno o dos centavos, a favor del comprador o del vendedor. No consiste en incrementar siempre el cobro ni en llevar cualquier cantidad al siguiente dólar. Además, el texto permite aplicar ese método al importe de la transacción o al cambio entregado al cliente.

EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS Y EL SALES TAX NO SE MODIFICAN

Existe una diferencia entre ajustar el desembolso final y alterar el valor de los artículos. La norma establece que este mecanismo no modifica el precio de venta, el impuesto sobre las ventas —conocido como sales tax— ni los recargos, tasas u otros conceptos aplicables.

Por ejemplo, si una compra suma 24.83 dólares después de los tributos correspondientes, el negocio puede llevar el total a 24.85 cuando se abona en efectivo. Esos dos centavos adicionales representan el ajuste autorizado, no un aumento de la carga fiscal ni una modificación del valor anunciado.

Tampoco se establece que cada artículo del carrito deba subir o bajar hasta terminar en cero o cinco centavos. El procedimiento se refiere al importe de la operación o al cambio devuelto al consumidor.

¿QUÉ PASA SI PAGAS CON TARJETA DE CRÉDITO, DÉBITO O TRANSFERENCIA?

Los cobros electrónicos quedan fuera de esta disposición. El articulado protege las cantidades exactas autorizadas, procesadas o liquidadas mediante sistemas que no utilizan dinero físico.

Entre los medios excluidos se encuentran:

Tarjetas de crédito.

Tarjetas de débito.

Cheques.

Tarjetas de regalo o gift cards.

Giros postales o money orders.

Transferencias electrónicas de fondos.

Otros métodos distintos del efectivo.

Así, una compra de 18.93 dólares abonada íntegramente con tarjeta conserva ese importe: no pasa a 18.95 por efecto de la normativa.

También se contemplan las operaciones mixtas, como aquellas en las que se utiliza una gift card y otro medio para completar el monto. En esos casos, la excepción se limita al efectivo entregado al comprador; la cantidad procesada electrónicamente mantiene su precisión.

¿TODOS LOS NEGOCIOS DE FLORIDA TIENEN QUE APLICAR EL CAMBIO?

No. La regla general autoriza el procedimiento, pero no lo impone a cada establecimiento. El análisis legislativo del Senado explica que la versión modificada del proyecto convirtió ese mecanismo en una opción, en lugar de una obligación.

Por eso, su entrada en vigor no significa que todas las cajas registradoras de Miami, Orlando, Tampa u otras ciudades deban ajustar automáticamente los cobros. La adopción puede variar según el acceso de cada negocio a monedas de un centavo, de acuerdo con la evaluación oficial.

Asimismo, la medida incorpora una excepción en la Florida Deceptive and Unfair Trade Practices Act, que regula las prácticas comerciales engañosas e injustas. Esa disposición ampara el redondeo contemplado por el articulado, pero no constituye una autorización general para añadir cargos ajenos al mecanismo.

LOS PENNIES QUE TIENES EN CASA NO PERDIERON SU VALOR

El cierre de la producción para circulación no dejó sin validez las monedas de un centavo. La U.S. Mint aclaró que estas continúan siendo de curso legal y que los establecimientos pueden mantener precios expresados en incrementos de esa denominación.

En otras palabras, la legislación responde a una menor disponibilidad futura, no a la desaparición inmediata de las piezas guardadas en la billetera, el carro o un frasco en casa. Las existencias pueden seguir circulando.

LA DISPOSICIÓN ESPECIAL PARA CIERTOS VENDEDORES DE METALES RECICLABLES

La SB 1074 incluye un tratamiento diferente para determinados pagos en efectivo a vendedores comprendidos en la sección 538.235 de los Estatutos de Florida, relacionada con el reciclaje de metales secundarios.

En esas operaciones, debe entregarse el monto completo adeudado o ajustarse hacia arriba al múltiplo de cinco centavos más cercano. No se contempla reducir la cantidad mediante el cálculo descendente permitido para las compras habituales.

Por ejemplo, ante una deuda de 40.81 dólares comprendida en esa sección, puede abonarse la cifra exacta o elevarse a 40.85, pero no rebajarse a 40.80 mediante este procedimiento. La disposición tampoco elimina las demás restricciones que regulan al sector.

Ron DeSantis firmó esta ley el pasado 11 de mayo (Foto: AFP)

¿DESDE CUÁNDO ESTÁ VIGENTE LA MEDIDA?

DeSantis aprobó la iniciativa el 11 de mayo de 2026 y sus disposiciones entraron en vigor ese mismo día. La anotación como capítulo 2026-68 aparece en el historial legislativo con fecha del 12 de ese mes; ese registro posterior no cambia el momento desde el cual rige.

Para quienes utilizan billetes y monedas, estas son las claves:

Los comercios pueden adoptar el mecanismo autorizado, pero no están obligados a hacerlo.

El ajuste puede aumentar o reducir el total, según su terminación.

Los métodos electrónicos conservan los importes exactos.

Los precios anunciados y los impuestos correspondientes no se modifican por esta disposición.

El texto y su historial de aprobación están disponibles para consulta pública en el portal oficial del Senado de Florida.