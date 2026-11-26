Si sacaste tu licencia en Miami-Dade y ese documento te sirve para llegar al trabajo, recoger a los niños o moverte, conviene leer esto con calma. Autoridades locales anunciaron un análisis de permisos emitidos a partir de resultados de evaluaciones presuntamente fraudulentos. Todavía no existe una cifra oficial de afectados ni se sabe cuántos serán anulados. El caso gira alrededor de una autoescuela de Hallandale Beach y del arresto de una exempleada que tramitaba esos papeles en una oficina de Pembroke Pines, en Broward.

El anuncio lo hizo este miércoles 25 de noviembre Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado. Confirmó que su despacho examinará las solicitudes vinculadas a First Driving School Corp. La meta es determinar si quienes obtuvieron el carnet efectivamente rindieron y aprobaron las pruebas que exige el estado. Quien lo haya conseguido mediante engaño podría perderlo.

Conducir por Florida es casi una obligación, así que es preciso contar con una licencia (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

¿QUIÉNES PODRÍAN PERDER SU LICENCIA?

El escrutinio no apunta a todos los conductores locales. Tampoco implica que quien tramitó su permiso mediante una academia privada vaya a perderlo. El procedimiento se concentra en solicitudes procesadas en los centros de servicio de la Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade. Se trata de las que emplearon calificaciones asociadas a First Driving School Corp., empresa radicada en Hallandale Beach, Broward.

Los funcionarios verificarán que cada aspirante haya presentado en persona los test correspondientes y los haya superado. Los potenciales perjudicados son, entonces, quienes tengan papeles ligados a resultados presuntamente manipulados, falsificados o asentados sin que el interesado cumpliera el trámite.

¿POR QUÉ ARRANCÓ EL ANÁLISIS?

El anuncio de Fernández se relaciona con la detención de Lynnette Stitt Williams. Se desempeñó durante años como examinadora dentro del sistema estatal y más tarde pasó a la oficina del recaudador local.

La Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) la capturó el 16 de noviembre. La acusa de participar en una trama para entregar credenciales a gente que no reunía los requisitos.

Según los investigadores, Williams laboró antes en la sede del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Pembroke Pines. Allí habría gestionado expedientes de personas obligadas a repetir su prueba de manejo, quienes supuestamente recibieron el plástico sin cumplir esa exigencia.

Las autoridades también detectaron anomalías en los comprobantes de domicilio. Hallaron direcciones presuntamente inventadas y facturas de servicios básicos o de televisión por cable con números de cuenta o referencias duplicados.

La indagatoria apunta a que empleados de la autoescuela canalizaban a ciertos clientes hacia Williams, quien supuestamente les agilizaba las gestiones.

Varios conductores de Florida deberán estar atentos para comprobar el estatus de sus licencias de conducir (Pexels)

LOS 360 CARGOS CONTRA LA EXEMPLEADA

La magnitud del caso se aprecia en el volumen de irregularidades que las autoridades atribuyen a Williams. De acuerdo con NBC 6 South Florida, se identificaron 60 trámites considerados presuntamente fraudulentos.

Enfrenta 360 imputaciones agrupadas en seis categorías, con 60 por cada una:

Tipo de acusación Cantidad de cargos Posesión o exhibición no autorizada de una licencia de conducir 60 Emisión ilegal de licencias de conducir 60 Suministro o ayuda para obtener licencias no autorizadas 60 Falsificación de documentos 60 Uso delictivo de registros públicos o suministro de información falsa 60 Conducta indebida en el ejercicio de sus funciones oficiales 60 Total 360

¿CÓMO SE ANULARÍAN LAS LICENCIAS FRAUDULENTAS?

Se prevé un examen individual de cada expediente. Si surgen pruebas de que alguien consiguió su credencial mediante engaño, la Oficina del Recaudador remitirá la evidencia al Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV). Además, solicitará formalmente la cancelación.

La decisión se apoya en la normativa estatal:

Sección 322.22 de los Estatutos de Florida: regula la cancelación de licencias de conducir.

regula la cancelación de licencias de conducir. Sección 322.12(3)(b): obliga a quienes hagan trampa o eludan parte de los exámenes a repetirlos.

Según lo que arroje la indagación, algunos conductores perderían el carnet y deberán cumplir de nuevo los requisitos para obtenerlo legalmente.