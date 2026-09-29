El Departamento de Salud de Florida confirmó una nueva muerte relacionada con Vibrio vulnificus, con lo que ya son cinco las personas que han fallecido en el estado por esta infección bacteriana, conocida como bacteria “come carne” o carnívora, durante este año. El caso corresponde a un residente del condado de Pinellas, aunque las autoridades todavía no revelan quién era la víctima ni las circunstancias exactas del contagio.

Hasta ahora, Florida registra 23 infecciones por Vibrio vulnificus. Los otros cuatro casos mortales fueron identificados en los condados de Bay, Broward, Marion y Palm Beach. La cifra de fallecimientos iguala el total registrado durante el año pasado, mientras que en 2024 se reportaron 19 muertes relacionadas con esta bacteria.

¿Qué se sabe del caso en Pinellas County?

El Departamento de Salud de Florida informó la semana pasada sobre el fallecimiento del residente de Pinellas County, pero todavía existen varias incógnitas. No se conoce la edad, identidad ni el lugar exacto donde pudo producirse la exposición a la bacteria.

Tampoco está confirmado si la persona contrajo la infección después de consumir mariscos crudos o poco cocidos o si la bacteria ingresó al organismo a través de una herida abierta que estuvo en contacto con aguas costeras.

Esta bacteria se encuentra de manera natural en aguas marinas cálidas y salobres, condiciones que pueden favorecer su presencia.

Vibrio vulnificus, conocida coloquialmente como "bacteria carnívora", ingresa al cuerpo a través del consumo de mariscos crudos (especialmente ostras) o por la exposición de heridas abiertas al agua salada. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Cómo se transmite la bacteria “come carne”?

Según Cleveland Clinic, una de las principales vías de infección es el consumo de mariscos crudos o poco cocidos, especialmente ostras. Otra posibilidad ocurre cuando una persona con cortes o heridas abiertas entra en contacto directo con agua marina que contiene la bacteria, permitiendo que el microorganismo ingrese al cuerpo.

Aunque las personas sanas generalmente presentan síntomas leves, la infección puede ser mucho más peligrosa para quienes tienen enfermedades crónicas del hígado o los riñones, así como para quienes tienen un sistema inmunitario debilitado.

La infección puede ser potencialmente mortal

Según PubMed Central, las infecciones de Vibrio vulnificus que llegan al torrente sanguíneo tienen una tasa de mortalidad cercana al 50%. Además, estudios citados en la información proporcionada señalan que las personas con enfermedades preexistentes tienen 80 veces más probabilidades de desarrollar una infección sanguínea que quienes están sanos.

En términos generales, aproximadamente uno de cada cinco pacientes infectados muere y en algunos casos el deterioro puede producirse entre 24 y 48 horas después del comienzo de los síntomas. Entre quienes sobreviven a las formas graves de la enfermedad, algunos necesitan atención en una unidad de cuidados intensivos o incluso amputaciones.

Las autoridades recomiendan cocinar completamente los mariscos y evitar que las heridas entren en contacto con agua salada o salobre. (Foto referencial: Pixabay)

Estos son los síntomas y cómo prevenir el contagio

Cuando la bacteria ingresa al organismo mediante el consumo de alimentos contaminados, puede provocar vómitos, diarrea y dolor abdominal. Si entra a través de una herida, puede causar infecciones graves de la piel, úlceras y lesiones con ampollas. Cuando alcanza el torrente sanguíneo, puede provocar fiebre alta, escalofríos y shock séptico potencialmente mortal.

Para confirmar la infección, los profesionales médicos necesitan realizar cultivos de sangre, heces o heridas utilizando medios de crecimiento especializados.

Para reducir el riesgo, las autoridades sanitarias recomiendan evitar las ostras y otros mariscos crudos y cocinarlos completamente. Los mariscos con concha deben hervirse o cocinarse al vapor hasta que se abran y, después, continuar la cocción durante cinco minutos si se hierven o nueve minutos si se cocinan al vapor.

En el caso de las ostras sin concha, deben hervirse durante al menos tres minutos o freírse a 375 °F (190 °C) durante 10 minutos.

Las personas también deben mantener las heridas abiertas alejadas del agua salada, el agua salobre y los jugos de mariscos crudos. Quienes tienen mayor riesgo de desarrollar una infección grave deberían utilizar calzado protector en la playa para evitar cortes con rocas o conchas y usar guantes al manipular mariscos crudos.