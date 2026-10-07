Florida activó medidas de emergencia ante el avance de la tormenta tropical Isaias, que podría fortalecerse durante los próximos días y generar lluvias intensas, fuertes vientos e inundaciones en distintas zonas del estado. La situación mantiene bajo vigilancia a las autoridades, que ya comenzaron a movilizar recursos para responder ante posibles afectaciones mientras la trayectoria del sistema continúa ajustándose.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró el estado de emergencia en 25 condados ante el avance de Isaías, luego de que el sistema evolucionara este miércoles 7 de octubre desde la Depresión Tropical Nueve hasta convertirse en tormenta tropical. La medida permitirá acelerar la movilización de recursos y reforzar la preparación antes de que las condiciones meteorológicas puedan empeorar.

Las autoridades estatales ya comenzaron a distribuir suministros en puntos estratégicos, mientras recomiendan a los residentes de las zonas incluidas en la declaratoria revisar sus planes familiares y equipos de emergencia.

La tormenta tropical Isaias se formó el miércoles en el Golfo y podría convertirse en huracán el jueves. La trayectoria pronosticada por el Centro Nacional de Huracanes se muestra arriba e indica que Isaias podría tocar tierra en Alabama a última hora del viernes o a primera hora del sábado. | Crédito: NHC - NOAA

¿Cuáles son los condados de Florida bajo estado de emergencia?

La declaratoria contempla 25 condados ubicados principalmente en el norte del estado. Estos son:

Baker

Bay

Calhoun

Columbia

Dixie

Escambia

Franklin

Gadsden

Gilchrist

Gulf

Hamilton

Holmes

Jackson

Jefferson

Lafayette

Leon

Liberty

Madison

Okaloosa

Santa Rosa

Suwannee

Taylor

Walton

Wakulla

Washington

La medida quedó establecida mediante la Orden Ejecutiva 26-202, firmada por DeSantis como parte de las acciones de preparación ante los posibles efectos de Isaías.

El Equipo Estatal de Respuesta a Emergencias de Florida, conocido como SERT, comenzó a movilizar recursos para facilitar una respuesta rápida ante posibles inundaciones, cortes de servicios y otros impactos asociados con la tormenta.

Parte de los suministros será desplegada estratégicamente en Tallahassee y en el área de Santa Rosa, desde donde podrán ser trasladados a las zonas que los necesiten conforme evolucione la situación.

¿Qué recursos prepara Florida ante Isaías?

El estado está preparando distintos materiales que podrían ser necesarios durante una emergencia provocada por lluvias intensas, vientos o inundaciones.

Entre los suministros disponibles se encuentran generadores, combustible, barreras contra inundaciones, agua embotellada, alimentos de larga duración, cubos de inundación, lonas, presas de tigre y sacos de arena.

La estrategia consiste en colocar estos recursos antes de que sean necesarios, especialmente porque las condiciones del terreno podrían aumentar el riesgo de inundaciones en algunas áreas de Florida.

Los residentes de los 25 condados incluidos en la declaratoria pueden aprovechar este periodo para revisar sus viviendas, identificar posibles zonas de inundación y verificar que tengan suficientes suministros en caso de que las condiciones empeoren.

Aquí es donde hay alertas por marejada ciclónica a lo largo de la costa del Golfo. | Crédito: NHC - NOAA

¿Cuál es la trayectoria prevista de Isaías?

Aunque todavía no existe un punto exacto de llegada, las proyecciones contemplan que Isaías podría aproximarse a la costa norte del Golfo de México durante los próximos días y podría tocar tierra entre el este de Luisiana y el oeste del Panhandle de Florida.

El sistema tiene previsto pasar al norte de la península de Yucatán durante el jueves y posteriormente acercarse a la costa del Golfo de Estados Unidos el viernes. La trayectoria, sin embargo, todavía puede cambiar a medida que avance la tormenta.

Además, existe la posibilidad de que Isaías se fortalezca hasta convertirse en huracán durante los próximos días.

¿Qué efectos podría provocar Isaías en Florida?

El posible impacto de Isaías no se limitaría al lugar donde eventualmente toque tierra. Las proyecciones contemplan lluvias fuertes, vientos intensos, inundaciones costeras y posibles tornados aislados en el norte de Florida.

Otro factor de preocupación son las condiciones de los suelos. Algunas zonas del estado ya registraron precipitaciones importantes recientemente, por lo que el terreno se encuentra saturado. Una nueva ronda de lluvias podría incrementar el riesgo de inundaciones repentinas.

Por esta razón, las autoridades mantienen bajo vigilancia la evolución de la tormenta y piden a los residentes seguir los avisos oficiales, incluso si viven fuera del área donde se prevé el impacto directo.

¿Qué deben hacer los habitantes de Florida?

Las autoridades recomiendan no esperar a que la tormenta se acerque para comenzar los preparativos. Las familias y los negocios deben revisar sus planes de emergencia y comprobar que sus suministros estén completos y disponibles.

También es importante consultar las indicaciones del programa de gestión de emergencias correspondiente a cada condado. Estas oficinas proporcionan información específica sobre posibles evacuaciones, inundaciones, refugios y otras medidas que podrían implementarse si las condiciones cambian.

La declaración de emergencia permite a Florida adelantar la movilización de recursos, pero también representa una señal para que los residentes de las zonas incluidas se preparen desde ahora, mientras Isaías continúa definiendo su trayectoria y su posible intensidad.