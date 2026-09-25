Florida aplicará desde el 1 de octubre de 2026 nuevas restricciones y sanciones vinculadas al óxido nitroso y la xylazine, dos sustancias incluidas en la CS/SB 432, conocida como Intoxicating Substances. La medida fue firmada por el gobernador Ron DeSantis el 16 de junio y registrada como Chapter 2026-148. Afecta de forma directa a determinados negocios autorizados para vender productos de tabaco o nicotina, como algunas smoke shops y tiendas de vapeo, y establece castigos más severos por actividades ilegales con xylazine. Para residentes, trabajadores y propietarios de comercios en Miami-Dade, Broward, Orlando, Tampa, Jacksonville y otras zonas del estado, el punto clave es diferenciar entre las limitaciones comerciales, las excepciones para productos permitidos y las nuevas consecuencias penales.

La CS/SB 432 reúne cambios en varias secciones de los Florida Statutes. Por una parte, incorpora la llamada “Meg’s Law”, dirigida al manejo de óxido nitroso en establecimientos específicos. Por otra, modifica las reglas aplicables a la xylazine y crea una figura penal propia para su tráfico.

La entrada en vigencia también tiene fechas distintas. Una disposición sobre productos veterinarios aprobados comenzó a regir el 1 de julio de 2026, mientras que el resto de las medidas comenzará a aplicarse el 1 de octubre.

ÓXIDO NITROSO: ¿QUÉ COMERCIOS QUEDAN ALCANZADOS?

Uno de los cambios más visibles aparece bajo el nombre de “Meg’s Law”. La norma crea la sección 569.216 de los estatutos estatales y prohíbe que distribuidores minoristas autorizados de productos de nicotina, así como sus agentes o empleados, posean, vendan, tengan intención de vender, entreguen o proporcionen óxido nitroso desde el local autorizado.

En la práctica, la medida puede alcanzar a determinados comercios de tabaco, vapeo o nicotina que operan en distintas ciudades de Florida. Sin embargo, no establece una prohibición absoluta sobre todos los artículos que contengan esa sustancia ni vuelve ilegal cada uno de sus usos.

Establecimiento o producto Qué establece la ley Distribuidor autorizado de productos de tabaco o nicotina No puede poseer, vender, tener con intención de vender, entregar ni proporcionar óxido nitroso desde el local autorizado Tienda de conveniencia La excepción no aplica; puede quedar alcanzada por la prohibición si opera bajo la licencia correspondiente Supermercado o tienda de comestibles Queda excluido de esta sección si cuenta con la licencia o permiso aplicable Producto alimenticio terminado No queda prohibido cuando el gas se utiliza exclusivamente como propulsor

Para consumidores y familias, la diferencia resulta relevante. Los productos alimenticios terminados que empleen óxido nitroso únicamente como propulsor no quedan incluidos en la restricción.

El incumplimiento por parte del comerciante, su agente o empleado constituye un delito grave de tercer grado, denominado third-degree felony en inglés. Además, el Department of Business and Professional Regulation, conocido como DBPR, deberá establecer reglas para evitar que el compuesto sea utilizado con fines de intoxicación.

XYLAZINE: NUEVAS PENAS EN FLORIDA

El segundo bloque de la legislación se concentra en la xylazine, un compuesto no opioide utilizado en medicina veterinaria y conocido en inglés como tranq. La reforma mantiene una excepción limitada para ciertos productos veterinarios aprobados por la U.S. Food and Drug Administration, o FDA, cuando se empleen para fines autorizados.

Esa salvedad no cubre la fabricación, importación, distribución, prescripción ni venta para uso humano. En otras palabras, los medicamentos veterinarios autorizados no quedan prohibidos de manera general, pero la norma endurece las consecuencias para la distribución o utilización fuera de las circunstancias permitidas.

VENTA, FABRICACIÓN O ENTREGA

La modificación de la sección 893.13 de los Florida Statutes incorpora determinadas actividades relacionadas con xylazine a una disposición que puede constituir un delito grave de primer grado, o first-degree felony. La sanción incluye una pena mínima obligatoria de tres años de prisión en los casos definidos por el texto.

Entre las conductas contempladas están vender, fabricar, entregar o poseer con la intención de vender, fabricar o entregar la sustancia bajo los supuestos establecidos.

La disposición también contempla agravantes cuando compuestos peligrosos se presentan de una manera que puede hacerlos parecer productos de consumo, como alimentos, dulces, gomitas, vitaminas o artículos masticables.

TRÁFICO DE XYLAZINE: PENAS Y MULTAS

El cambio penal más severo crea de forma expresa el delito de “trafficking in xylazine”. Una persona puede enfrentar esta acusación si, de manera consciente, vende, compra, fabrica, entrega, introduce en el estado o posee —de forma real o constructiva— 28 gramos o más de xylazine, sus sales o una mezcla que contenga esa cantidad.

La sanción dependerá del peso involucrado:

Cantidad de xylazine Pena mínima obligatoria Multa obligatoria 28 g o más, pero menos de 100 g 3 años de prisión US$100,000 100 g o más, pero menos de 200 g 7 años de prisión US$100,000 200 g o más 25 años de prisión US$500,000

El tráfico se clasifica como un felony de primer grado. La escala fija umbrales concretos y castigos mínimos que aumentan de acuerdo con el volumen involucrado.

FECHAS CLAVE DE LA LEY

16 de junio de 2026: el gobernador Ron DeSantis aprobó y firmó la CS/SB 432.

el gobernador Ron DeSantis aprobó y firmó la CS/SB 432. 17 de junio de 2026: la medida fue registrada como Chapter 2026-148.

la medida fue registrada como Chapter 2026-148. 1 de julio de 2026: entró en vigor la excepción para determinados productos veterinarios de xylazine aprobados por la FDA y usados con fines autorizados.

entró en vigor la excepción para determinados productos veterinarios de xylazine aprobados por la FDA y usados con fines autorizados. 1 de octubre de 2026: comenzará a regir, de manera general, el resto del texto, incluidas las disposiciones sobre óxido nitroso y el tráfico de xylazine.

¿QUÉ DEBEN TENER EN CUENTA RESIDENTES Y COMERCIOS?

La reforma no significa que cualquier artículo relacionado con óxido nitroso o xylazine quede automáticamente prohibido. Establece reglas distintas según el establecimiento, el propósito de uso y el tipo de producto.

En el caso del óxido nitroso, las limitaciones se concentran en distribuidores autorizados de tabaco o nicotina. La regulación conserva exclusiones para supermercados, tiendas de comestibles y alimentos terminados en los que el compuesto sea utilizado solo como propulsor.

Respecto a la xylazine, la legislación excluye de la clasificación de Schedule I a determinados productos veterinarios avalados por la FDA. A la vez, establece penas considerablemente más duras para actividades ilegales, con mínimos obligatorios de prisión y multas que pueden llegar a US$500,000.

Para dueños de negocios, empleados de comercios con licencia de nicotina y personas que viven en Florida, la recomendación práctica es revisar qué autorización tiene cada local, cuáles son los productos que ofrece y si alguno está incluido en las restricciones que comenzarán a aplicarse en octubre.