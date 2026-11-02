Florida atraviesa una situación meteorológica complicada debido a las intensas lluvias que vienen afectando distintas zonas del estado durante jornadas consecutivas. Algunas localidades registraron entre 18 y 20 pulgadas de precipitación en apenas 12 horas, especialmente al sur de Palm Bay, de acuerdo con estimaciones de FOX Weather. El episodio provocó inundaciones en calles y carreteras, mientras los pronósticos advierten que todavía podrían producirse nuevas precipitaciones.

La cantidad de lluvia acumulada es significativa: según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), superar las 15,5 pulgadas en un periodo de 12 horas corresponde a un evento de inundación con un periodo de recurrencia de 1.000 años. La situación llevó a emitir una emergencia por inundaciones repentinas para el condado de Brevard, después de que se reportaran vehículos varados en zonas anegadas de Palm Bay.

Aunque esa emergencia ya expiró, continúa vigente una advertencia por inundaciones repentinas.

El NWS mantiene un riesgo moderado de inundaciones repentinas entre Melbourne y Port St. Lucie. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

El NWS mantiene un riesgo moderado de inundaciones en Florida

El Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó que las lluvias intensas continuarán afectando la costa este de Florida durante la tarde y la noche de este lunes 2 de noviembre.

En su pronóstico, mantiene un riesgo moderado de inundaciones repentinas, de nivel 3 sobre 4, en una franja comprendida entre Melbourne y Port St. Lucie. En esa zona ya se acumularon entre 5 y 15 pulgadas de lluvia, por lo que las precipitaciones adicionales podrían agravar los problemas existentes.

La preocupación también alcanza a otras ciudades de la costa atlántica, entre ellas Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, Jacksonville, Melbourne y Key Largo. El Centro de Pronósticos de FOX Weather advirtió: “La preocupación es que muchas áreas a lo largo de la costa atlántica, desde el sur de Florida y la región de Treasure Coast hasta la Space Coast y Jacksonville, ya han recibido cantidades significativas de lluvia”.

El suelo permanece saturado después de las precipitaciones anteriores, lo que aumenta la posibilidad de que nuevas lluvias provoquen inundaciones.

Más lluvias y riesgo de inundaciones costeras

Según FOX Weather, podrían acumularse otras 2 a 3 pulgadas de lluvia hasta el cierre del lunes. Para el martes 3 de noviembre, aunque se espera una disminución de las precipitaciones, todavía existe la posibilidad de inundaciones aisladas en sectores comprendidos entre la Space Coast y Miami. El pronóstico contempla para esa franja un riesgo menor, de nivel 1 sobre 4, de inundaciones repentinas.

Además de las lluvias, las condiciones del océano representan otro motivo de preocupación para las comunidades costeras. Se esperan oleajes de entre 4 y 6 pies o incluso superiores, junto con corrientes de resaca peligrosas en las playas del Atlántico. Los vientos que soplan desde el mar hacia tierra y las mareas elevadas pueden dificultar el drenaje del agua y favorecer inundaciones en zonas bajas.

Las autoridades meteorológicas recomiendan seguir las alertas oficiales, evitar circular por calles inundadas y mantenerse alejados de las playas cuando las condiciones del mar sean peligrosas.