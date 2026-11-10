A partir del 1 de enero de 2027, Florida pondrá en marcha un programa de sobres y tarjetas azules destinado a facilitar la comunicación entre agentes policiales y determinados conductores durante los controles de tránsito. Aunque forman parte de la misma iniciativa, estas herramientas tendrán características y funciones distintas, por lo que conviene conocer sus diferencias antes de solicitarlas. ¿Para qué servirá cada una, quiénes podrán obtenerlas y dónde se realizará el trámite? A continuación, te contamos los detalles.

Estas herramientas buscan facilitar la comunicación durante las interacciones con la policía (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA DE SOBRES Y TARJETAS AZULES EN FLORIDA?

El programa de sobres y tarjetas azules de Florida busca facilitar la comunicación entre las personas con trastorno del espectro autista (TEA) y los agentes policiales durante controles de tránsito y otras interacciones.

Aunque ambos forman parte del mismo programa, el sobre azul permite reunir documentos para un control vehicular y la tarjeta azul ofrece una identificación portátil, física o digital. Cabe precisar que no se trata de una nueva licencia de conducir, sino de recursos que permiten informar al oficial de que la persona tiene autismo y ofrecerle pautas de comunicación.

¿Qué contendrá el sobre azul?

El sobre está pensado para reunir la documentación que podría necesitarse durante un control vehicular. Según la sección 320.021 de los estatutos de Florida, podrá contener:

Una copia de la licencia de conducir.

El registro del vehículo.

El comprobante del seguro.

La información de contacto de emergencia.

En su exterior, el sobre deberá identificar a su titular como una persona con TEA e incluir recomendaciones para ayudar a los agentes a comunicarse con conductores autistas. Este debe ser entregado al oficial durante la interacción.

¿Cómo será la tarjeta azul?

La tarjeta azul podrá ser digital o física, fabricada en un material resistente y con un tamaño adecuado para llevarla en la billetera. También deberá indicar que su titular tiene TEA e incorporar pautas de comunicación para los agentes. A diferencia del sobre, no sirve para guardar los documentos, sino ofrecerá esa información en un formato portátil.

Característica Sobre azul Tarjeta azul ¿Qué es? Un sobre físico para guardar documentación. Una tarjeta digital o física, resistente y del tamaño adecuado para llevar en la billetera. ¿Qué contiene? Está diseñado para guardar una copia de la licencia de conducir, el registro del vehículo, el comprobante del seguro y los contactos de emergencia. Identifica a su titular como una persona con TEA e incluye pautas de comunicación para los agentes. ¿Cómo informa al policía? En el exterior indica que su titular tiene TEA e incluye recomendaciones para comunicarse con conductores autistas. Presenta esa información directamente en la tarjeta.

¿QUIÉNES PODRÁN SOLICITARLOS Y DÓNDE?

El nuevo programa de sobres y tarjetas azules deben ser solicitados por personas con autismo. Las gestiones respectivas deben realizarse ante:

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV).

Una oficina del recaudador de impuestos del condado, conocida como tax collector’s office.

Vale mencionar que este programa se presenta como gratuito y voluntario; por lo tanto, no es un documento obligatorio para todos los conductores ni una sustitución de la documentación habitual del vehículo.

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