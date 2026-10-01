Florida comenzó este miércoles 30 de septiembre a emitir un nuevo diseño de licencias de conducir y tarjetas de identificación estatales en sus centros de servicio. La actualización incorpora imágenes vinculadas con la historia, la fauna y la identidad del Sunshine State, además de medidas de seguridad reforzadas. Sin embargo, para los residentes de Miami-Dade, Broward, Orlando, Tampa, Jacksonville y el resto del estado, la respuesta a la pregunta principal es sencilla: no es obligatorio reemplazar una credencial que todavía esté vigente. El documento anterior seguirá siendo válido hasta la fecha de vencimiento indicada en la tarjeta y será sustituido cuando corresponda renovar, pedir un duplicado o tramitar una identificación por primera vez.

La novedad puede generar dudas entre quienes usan su identificación a diario para conducir, hacer trámites, ingresar a ciertos edificios, recoger paquetes, viajar dentro de Estados Unidos o completar gestiones bancarias. Aun así, el rediseño no invalida automáticamente las tarjetas anteriores ni exige acudir de urgencia a una oficina del Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles, conocido como FLHSMV.

¿QUÉ CAMBIA CON LA NUEVA LICENCIA DE FLORIDA?

La actualización no consiste únicamente en modificar los colores o la apariencia general de la credencial. El nuevo modelo incorpora características de seguridad adicionales y conserva el cumplimiento de los requisitos federales de REAL ID.

Entre las novedades figura la inclusión del sello del estado de Florida como elemento de protección contra posibles falsificaciones. Las licencias comerciales, conocidas como CDL, y los permisos de aprendizaje para conductores comerciales también pueden incluir la designación “Temporary Non-Domiciled”.

El aspecto visual reúne símbolos de la historia, la naturaleza y la cultura local. Para muchos residentes, especialmente quienes conocen el estado desde el sur de Florida hasta la Space Coast, serán imágenes familiares.

Elemento ¿Dónde aparece? Castillo de San Marcos Imagen de fondo en la parte frontal Naranja de Florida Forma la letra “O” de “Florida” Manatí de Florida Esquina inferior izquierda Caimán de Florida Integrado en la estrella de REAL ID Space Shuttle Discovery Parte posterior de la tarjeta “Let Us Alone” Parte posterior de la tarjeta Sello del estado Incorporado como elemento de seguridad

El Castillo de San Marcos, ubicado en St. Augustine, aparece como imagen de fondo en la parte delantera. La fortaleza es reconocida como la construcción de mampostería más antigua de Estados Unidos continental y representa una de las referencias históricas más conocidas del norte del estado.

También se incluyen una naranja integrada en la palabra “Florida”, un manatí y un caimán dentro de la estrella de REAL ID. Estos detalles conectan la credencial con paisajes, animales y productos que forman parte de la vida cotidiana de quienes residen en el estado, desde las zonas costeras hasta las comunidades del interior.

Comparativa del diseño anterior con el nuevo que se emite desde el 30 de septiembre de 2026 (Foto: FLHSMV)

EL SPACE SHUTTLE DISCOVERY FORMA PARTE DEL DISEÑO

La parte posterior de la tarjeta hace referencia a la relación histórica de Florida con el programa espacial estadounidense. Allí aparece el Space Shuttle Discovery, uno de los transbordadores más conocidos de la NASA.

El Discovery realizó 39 misiones y acumuló 365 días en el espacio. Su último aterrizaje ocurrió en Florida el 9 de marzo de 2011, una fecha vinculada con la historia de los lanzamientos y operaciones espaciales de la Space Coast.

La identificación también incorpora la frase “Let Us Alone”, un lema asociado con la primera bandera estatal no oficial de Florida. La expresión fue presentada al gobernador William D. Moseley durante su ceremonia de toma de posesión.

Con esta combinación, el documento reúne referencias que van desde St. Augustine hasta Cabo Cañaveral, dos puntos que ayudan a representar distintas etapas de la historia de Florida.

¿TENGO QUE CAMBIAR MI LICENCIA DE INMEDIATO?

No. El FLHSMV confirmó que los residentes no están obligados a solicitar una nueva tarjeta solo porque el estado empezó a emitir el diseño actualizado. Si tu licencia o identificación actual todavía no venció, puedes seguir utilizándola sin inconvenientes.

Dicho de otra forma, el cambio visual no convierte automáticamente en inválido el modelo anterior. No es necesario sacar una cita ni visitar una oficina únicamente para obtener la versión nueva.

Esta aclaración es importante para quienes pensaban acudir al FLHSMV solo por la actualización. Salvo que necesites renovar, pedir un reemplazo por pérdida, robo o deterioro, cambiar algún dato personal o tramitar una credencial por primera vez, no debes realizar una gestión adicional.

Así se ve la nueva licencia de conducir de Florida (Foto: FLHSMV)

¿QUÉ OCURRIRÁ CON LAS TARJETAS ANTIGUAS?

La transición será gradual. Las credenciales previas seguirán circulando mientras permanezcan activas y se retirarán poco a poco a medida que los conductores hagan trámites ante el estado.

Situación ¿Es necesario obtener el nuevo diseño? Tu licencia actual sigue vigente No Tu tarjeta de identificación sigue vigente No Tu licencia llega a su fecha de vencimiento Sí, se emitirá la nueva credencial al renovarla Necesitas reemplazar el documento Sí, recibirás el nuevo diseño Solicitas una identificación por primera vez Sí, recibirás el nuevo diseño

Por esa razón, una persona que conserva una licencia con la versión anterior no tiene que acudir a una oficina mientras el documento siga dentro de su período de validez.

¿DÓNDE SE PUEDE OBTENER LA NUEVA LICENCIA?

El diseño actualizado comenzó a emitirse el 30 de septiembre de 2026 en los centros de servicio del FLHSMV de todo Florida. El anuncio fue realizado por el gobernador Ron DeSantis durante una reunión del Florida Cabinet en el Capitolio estatal, en Tallahassee.

Las personas que puedan completar su gestión por internet tendrán otra alternativa. El estado indicó que las órdenes mediante MyDMV Portal para recibir la nueva versión estarán disponibles a principios de noviembre.

No todos los procesos se pueden hacer de manera virtual. La posibilidad de renovar o solicitar un reemplazo depende de la situación de cada conductor, del tipo de credencial y de los requisitos aplicables en cada caso.

LO MÁS IMPORTANTE PARA CONDUCTORES DE FLORIDA

La nueva licencia de conducir e identificación comenzó a emitirse el 30 de septiembre de 2026.

Las tarjetas actualizadas están disponibles en centros de servicio del FLHSMV en todo el estado.

Los documentos anteriores siguen siendo válidos hasta la fecha de vencimiento.

No debes reemplazar tu tarjeta vigente solo por el cambio de diseño.

La transición se realizará de forma gradual.

La actualización incorpora medidas de seguridad adicionales.

Las nuevas credenciales mantienen el cumplimiento con REAL ID.

Las solicitudes en línea mediante MyDMV Portal estarán disponibles a principios de noviembre.

En resumen, el estreno de la nueva licencia no representa un trámite urgente para la mayoría de los conductores de Florida. Si tu documento actual sigue vigente, puedes continuar usándolo normalmente. El cambio llegará cuando te corresponda renovarlo, solicitar un duplicado o tramitar una identificación por primera vez.