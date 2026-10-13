Antes de salir al trabajo, llevar a los niños a la escuela o hacer las compras del fin de semana, los conductores de Florida tienen un detalle que revisar en sus autos: el marco que rodea la placa. Desde el 1 de octubre de 2026, está vigente una ley que aclara cuándo pueden utilizarse estos accesorios y cuáles datos deben quedar visibles. Para quienes se desplazan por Miami, Hialeah, Orlando o Tampa, la clave no es retirar cualquier borde decorativo, sino comprobar que deje a la vista la combinación alfanumérica y la calcomanía de registro ubicada en la esquina superior derecha.

El gobernador Ron DeSantis aprobó la SB 488 el 21 de abril de este año. La norma, registrada como el capítulo 2026-39, incorpora una excepción expresa para los adornos que cumplen esas condiciones. También modifica disposiciones sobre notificación de accidentes, documentación vehicular y trámites de determinadas matrículas para personas con discapacidad.

Los marcos en las matrículas de Florida han sido punto de conversación en los últimos meses (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ CAMBIA CON LA NUEVA LEY DE PLACAS DE FLORIDA?

La legislación no prohíbe todos los marcos decorativos. Su principal modificación consiste en establecer que estos accesorios están permitidos bajo las disposiciones reformadas cuando dejan visibles las letras, los números y el sticker de validación. Esa aclaración aparece tanto en el apartado sobre alteraciones como en aquel que regula los dispositivos destinados a ocultar la identificación del vehículo.

Estas son las condiciones que deben conocer los automovilistas:

Elemento o accesorio Qué establece la ley Letras y números de la placa El marco o borde decorativo no puede ocultar la combinación alfanumérica que identifica al vehículo. Calcomanía de registro Debe permanecer visible la etiqueta de validación ubicada en la esquina superior derecha. Marcos ornamentales Están permitidos bajo las secciones modificadas si respetan las dos condiciones anteriores. Películas, aerosoles y recubrimientos No pueden interferir con la legibilidad, la visibilidad desde distintos ángulos, la detección o la capacidad de registrar los datos protegidos. Dispositivos para ocultar la matrícula Se mantienen sujetos a la prohibición estatal; la excepción para bordes decorativos no autoriza mecanismos que encubran la información identificativa.

Estas disposiciones figuran en las modificaciones a las secciones 320.061 y 320.262 de los estatutos estatales.

Un marco con los colores de un país de origen, el nombre de un equipo de fútbol o el logotipo del concesionario debe evaluarse con el mismo criterio: su diseño no elimina la obligación de mantener visibles los datos protegidos. Por eso, lo importante para el propietario es cuánto cubre el accesorio, no qué mensaje lleva impreso.

La aclaración responde a las dudas surgidas después de una regulación de 2025 dirigida contra la ocultación de matrículas. Según la cobertura de WFTV, aquella medida generó inquietudes entre conductores y agentes sobre si algunos bordes comunes podían incumplir las reglas de manera involuntaria.

¿QUÉ SANCIONES CONTEMPLA FLORIDA POR ALTERAR U OCULTAR UNA PLACA?

La sección 320.061 establece que quien infrinja sus disposiciones a sabiendas comete un delito menor de segundo grado, denominado en inglés misdemeanor of the second degree. Esa precisión es importante: colocar un adorno no constituye automáticamente una conducta delictiva.

Entre las acciones contempladas en ese apartado se encuentran:

Alterar, mutilar, desfigurar o cambiar el color original de una matrícula.

Aplicar sustancias, materiales reflectantes, aerosoles, películas o recubrimientos que dificulten la lectura del número o de la calcomanía de validación.

Colocar elementos que interfieran con la visibilidad desde distintos ángulos o con la detección de esos datos.

Obstaculizar la capacidad de registrar la información identificativa protegida.

La distinción resulta relevante para quien compra un accesorio en una tienda o conserva el borde instalado por el dealer. La excepción permite utilizarlo si deja descubiertas las letras, los números y el sticker; no autoriza modificaciones que impidan leer o captar esos elementos.

OTROS CAMBIOS DE LA SB 488 QUE AFECTAN A LOS CONDUCTORES

La medida abarca más que las matrículas. También introduce ajustes importantes al reportar un choque, solicitar identificaciones vehiculares especiales o preparar los documentos necesarios para completar el registro.

El umbral para notificar accidentes sube a US$2,000

La ley eleva de US$500 a US$2,000 el monto aparente de daños materiales que activa la obligación de avisar inmediatamente a las autoridades. Ese deber también se mantiene cuando hay personas heridas o fallecidas, independientemente de la cifra.

El texto indica que la comunicación debe realizarse por el medio más rápido disponible. Si el choque ocurre dentro de un municipio, corresponde informar al departamento de policía local; fuera de ese ámbito, a la oficina del sheriff del condado o a la dependencia más cercana de la Patrulla de Carreteras de Florida, conocida como Florida Highway Patrol.

El nuevo monto corresponde a esa obligación específica de aviso. No debe interpretarse como una autorización general para ignorar un accidente cuyos daños parezcan inferiores al umbral.

Trámites de placas para personas con discapacidad

Los propietarios o arrendatarios de vehículos que residen en el estado y reúnen los requisitos legales pueden presentar su solicitud ante el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida, conocido como FLHSMV. Otra opción es acudir al recaudador de impuestos autorizado, el tax collector.

La modificación permite que este último emita las placas inmediatamente cuando se soliciten, siempre dentro del procedimiento y las condiciones previstas. El cambio se refiere a las matrículas contempladas en la sección 320.0843, no a cualquier permiso de estacionamiento para personas con discapacidad.

Los veteranos discapacitados pueden conservar su identificación

Quienes tienen una placa permanente de veterano discapacitado pueden mantener la combinación alfanumérica distintiva asignada cuando se vuelve a emitir o renovar. También cuentan con esa posibilidad al transferirla a otro vehículo de su propiedad.

Este beneficio no elimina las demás obligaciones del registro. La disposición mantiene consecuencias por circular con una matrícula de un período anterior o con una calcomanía vencida después de la fecha indicada por el departamento.

Documentos para registrar un vehículo

La SB 488 también modifica los requisitos de identificación y domicilio para los solicitantes individuales. El texto exige un comprobante de dirección satisfactorio para el departamento y una de las siguientes opciones:

Documento de identificación Condición prevista Licencia de conducir o tarjeta de identificación REAL ID Debe ser válida y haber sido emitida por Florida u otro estado. Pasaporte de Estados Unidos Debe estar vigente. Pasaporte emitido por otro país Debe estar vigente y acompañarse de un formulario I-94 sin vencer.

La norma conserva una excepción para los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en servicio activo que sean residentes de Florida. Estos solicitantes no están obligados a proporcionar la dirección física de una residencia permanente dentro del territorio estatal para ese trámite.

El gobernador Ron DeSantis firmó esta ley el pasado 21 de abril (Foto: AFP) / GIORGIO VIERA

¿DESDE CUÁNDO ESTÁ VIGENTE LA LEY FIRMADA POR DESANTIS?

La fecha de entrada en vigor de la SB 488 es el 1 de octubre de 2026, según la ficha oficial de la Legislatura. El historial registra la aprobación del gobernador el 21 de abril y su incorporación como capítulo 2026-39 al día siguiente.

Para revisar un marco decorativo, el punto de partida es sencillo: observar si alguno de sus bordes cubre la combinación alfanumérica o la etiqueta de registro. También conviene comprobar que los materiales instalados alrededor o sobre la matrícula no dificulten su lectura, detección o captura.

No se trata de retirar automáticamente los adornos del auto. La nueva disposición permite conservarlos cuando cumplen las condiciones legales, una diferencia importante para quienes quieren personalizar su vehículo sin ocultar los datos que lo identifican.