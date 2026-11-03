La instalación de cámaras con radares de velocidad en zonas escolares de Broward, Florida, ya genera reacciones entre conductores y residentes. El programa comenzó en Hallandale Beach con cinco dispositivos ubicados cerca de tres centros educativos y, tras un primer mes de advertencias, las autoridades empezaron a imponer multas de US$100 a quienes superen el límite permitido. La medida busca reducir los excesos de velocidad y proteger a los estudiantes, aunque algunos vecinos cuestionan el impacto económico que podría tener en las familias.

Según informó CBS News Miami, durante los primeros 30 días del programa, la Policía de Hallandale Beach emitió aproximadamente 6.000 advertencias por exceso de velocidad, unas 1.500 por semana. El periodo educativo terminó el 21 de octubre y, desde el día siguiente, comenzaron a aplicarse sanciones económicas a los conductores que incumplan las reglas.

¿Dónde están instaladas las cámaras de velocidad en Broward?

La ciudad de Hallandale Beach instaló cinco cámaras cerca de tres instituciones educativas. Estos dispositivos forman parte del programa School Zone Safety Program, creado para reducir la velocidad de los vehículos y prevenir accidentes en las vías que utilizan los estudiantes para llegar a sus centros de estudio.

Las cámaras están ubicadas en las inmediaciones de las siguientes escuelas:

Centro educativo Ubicación Gulfstream Academy of Hallandale Beach K-8 Hallandale Beach Lanier-James Education Center Hallandale Beach Hallandale Magnet High School Hallandale Beach

Los dispositivos no se limitan a los horarios de entrada y salida de los alumnos. También funcionan durante las horas regulares de clases, cuando hacen cumplir el límite de velocidad establecido para la vía, incluso cuando no está vigente la reducción correspondiente a la zona escolar.

Los radares de Hallandale Beach ya generan multas de US$100 por superar el límite permitido. | Crédito: AP

¿Cuánto cuestan las multas por exceso de velocidad en las zonas escolares?

Los conductores que circulen a 11 millas por hora o más por encima del límite de velocidad establecido pueden recibir una multa civil de US$100 durante los horarios designados para el control.

La aplicación de estas sanciones comenzó el 22 de octubre, después de que concluyera el periodo inicial de advertencias. Durante ese primer mes, los conductores recibieron avisos sin tener que pagar una penalidad económica.

Sin embargo, la medida ha generado opiniones divididas entre los residentes. Roei Gal, conductor de Hallandale Beach, manifestó al citado medio su preocupación por el impacto que las multas repetidas podrían tener en el presupuesto de los hogares.

El residente considera que la ciudad debería buscar otras alternativas para controlar la velocidad y calificó la medida como excesiva.

¿Cuándo funcionan las cámaras de velocidad en Hallandale Beach?

Los dispositivos no funcionan únicamente durante la entrada y salida de los estudiantes. También vigilan el cumplimiento de los límites de velocidad durante el horario regular de clases.

De acuerdo con la información proporcionada por la ciudad, las cámaras aplican el límite de velocidad señalizado en la vía cuando la reducción correspondiente a la zona escolar no está vigente.

Estos son los periodos en los que no funcionan:

Durante la noche.

Los fines de semana.

En los días festivos escolares designados.

Por lo tanto, los conductores deben prestar atención a las señales de tránsito y respetar los límites establecidos, incluso cuando no coincidan con los horarios de mayor movimiento de estudiantes.

Conoce dónde están las cámaras de velocidad en Florida y en qué horarios pueden sancionar a los conductores. | Crédito: Magnific

¿Por qué instalaron cámaras en las escuelas de Broward?

La iniciativa busca reducir los excesos de velocidad y prevenir accidentes en las zonas por donde transitan los alumnos. Algunos residentes respaldan la medida porque consideran que el problema lleva años afectando a la comunidad.

Flora Garrett, vecina de Hallandale Beach, contó a CBS News Miami que suele observar vehículos que circulan demasiado rápido, especialmente después de la salida de clases y durante la noche.

¿Cuándo evaluarán los resultados del programa?

El Departamento de Policía de Hallandale Beach tiene previsto monitorear durante los próximos seis meses las infracciones por exceso de velocidad, los datos de accidentes y las opiniones de la comunidad.

La primera evaluación está prevista para abril de 2027. Con esos resultados, las autoridades buscarán determinar si las cámaras están contribuyendo a mejorar la seguridad vial cerca de las instituciones educativas.