Florida reconoce determinadas piezas de oro y plata como una alternativa legal para saldar deudas contraídas desde el 1 de julio de 2026, bajo un marco aprobado mediante leyes firmadas por el gobernador Ron DeSantis. Para los residentes y dueños de pequeños negocios, la disposición abre una posibilidad distinta al dólar, aunque con límites: no permite llegar con un lingote a cualquier banco, cancelar una cuenta pendiente en un restaurante de Miami o exigir que un acreedor lo reciba. La aceptación es voluntaria, salvo las obligaciones pactadas por contrato, y los metales deben cumplir requisitos de pureza, presentación e identificación.

La normativa también contempla transferencias electrónicas y fija condiciones para las instituciones que decidan ofrecer estos servicios. En el caso de impuestos y otras obligaciones gubernamentales, existe una restricción adicional: los organismos participantes no pueden recibir las piezas físicas, sino únicamente operaciones digitales autorizadas.

¿QUÉ MÉTODO DE PAGO RECONOCE FLORIDA Y DESDE CUÁNDO APLICA?

La ley HB 999, firmada por DeSantis el 27 de mayo de 2025 e incorporada como capítulo 2025-100 de la legislación estatal, estableció las bases para reconocer ciertos formatos de oro y plata como dinero de curso legal. Su aplicación a deudas contraídas desde el 1 de julio de 2026 dependía de que la Legislatura ratificara las reglas correspondientes.

Ese requisito se completó con HB 1311, aprobada por el gobernador el 11 de junio de 2026. La disposición confirmó las normas de implementación y eliminó la cláusula que habría provocado la derogación automática del marco anterior.

Fecha Qué ocurrió 27 de mayo de 2025 DeSantis firmó HB 999, que estableció las bases legales. 11 de junio de 2026 El gobernador aprobó HB 1311, que ratificó las reglas y evitó la derogación automática. 1 de julio de 2026 Entró en vigor el sistema aplicable a deudas contraídas desde esa fecha.

La distinción temporal importa: una cosa es cuándo se promulgó cada disposición y otra, a partir de qué momento quedan comprendidas las obligaciones.

¿EN QUÉ CASOS SE PUEDE PAGAR CON ORO O PLATA?

Esta alternativa funciona entre partes que acepten utilizarla. Ofrecer un metal precioso no basta para cancelar un compromiso económico si quien debe cobrarlo rechaza esa modalidad y no existe un acuerdo contractual que establezca lo contrario.

Tipo de operación Qué permite la normativa Condición principal Deudas entre particulares o empresas Entregar piezas que cumplan las especificaciones legales. El compromiso debe haberse contraído desde el 1 de julio de 2026 y contar con la conformidad del acreedor, sin perjuicio de lo pactado por contrato. Impuestos, cargos y otras obligaciones públicas Que los organismos gubernamentales habiliten esta alternativa. La transacción debe realizarse electrónicamente y cumplir las exigencias correspondientes. Transferencias electrónicas Debitar o acreditar cuentas con estos metales, sus fracciones o equivalentes monetarios. El procedimiento debe ajustarse a la definición legal y a las reglas aplicables. Compras de bienes Que las partes acuerden emplear este mecanismo. El vendedor no está obligado a recibirlo por el solo reconocimiento estatal. Servicios bancarios relacionados Que las instituciones ofrezcan depósitos, conversiones u otras prestaciones autorizadas. La participación es voluntaria y está sujeta a las obligaciones regulatorias pertinentes.

Por ejemplo, una familia que desee saldar una renta en Hialeah o un comerciante con facturas pendientes en Orlando debe comprobar primero si el caso reúne las condiciones previstas. Estas situaciones ilustran el alcance de la disposición; no constituyen servicios confirmados en dichas ciudades.

¿QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PIEZAS?

No cualquier objeto de metal precioso califica. Aunque la legislación utiliza los términos “gold coin” y “silver coin”, sus definiciones abarcan determinadas monedas de inversión, barras y lingotes, siempre que cumplan las características exigidas.

Metal Pureza mínima Presentación e identificación Oro 99,5% Forma sólida admitida por la normativa, con marcas que indiquen peso y composición. Plata 99,9% Formato autorizado, debidamente identificado mediante las inscripciones exigidas.

También existen restricciones sobre las marcas: se permite identificar al refinador o a la casa de acuñación, pero se prohíben nombres, símbolos o diseños fuera de las excepciones previstas. Por ello, alcanzar el porcentaje requerido no garantiza que un artículo pueda utilizarse dentro de este sistema.

Una cadena heredada de la familia, una medalla de bautizo o un anillo guardado como recuerdo no entra en estas definiciones. Las joyas y los objetos decorativos quedan fuera, aunque estén elaborados con materiales de alto valor.

Algunas monedas de oro y plata podrán ser utilizadas para pagar ciertas deudas en Florida (Foto: Magnific) / SoulArt

¿SE PUEDEN ENTREGAR LINGOTES EN LAS OFICINAS DEL CONDADO?

No bajo esta modalidad. Los organismos gubernamentales que decidan participar únicamente pueden recibir transferencias electrónicas, sin entrega física del metal. Además, deben contratar con un depositario público calificado conforme a las condiciones establecidas.

La autorización estatal tampoco significa que todas las oficinas del condado hayan habilitado el servicio. Antes de intentar cancelar un impuesto o cargo, corresponde consultar con la dependencia responsable si dispone de ese mecanismo y cuál es el procedimiento.

¿LOS COMERCIOS Y BANCOS ESTÁN OBLIGADOS A ACEPTARLOS?

No. El reconocimiento como dinero de curso legal no impone una obligación general de ofrecer o recibir estos activos. Los contratos pueden establecer compromisos específicos, pero la legislación no convierte esa alternativa en una opción exigible en cualquier establecimiento.

En la práctica:

Un restaurante o una ventanita de café puede rechazar esta modalidad.

Una institución financiera no tiene que habilitar depósitos o conversiones relacionados.

Un acreedor puede negarse cuando no exista una obligación contractual aplicable.

Una entidad pública conserva la posibilidad de no participar.

Los billetes y las monedas estadounidenses mantienen su reconocimiento federal. La disposición de Florida no crea una divisa nacional ni exige abandonar el dólar para las transacciones habituales.

DeSantis aprobó esta ley en 2025 y entró en vigor el 1 de julio de 2026 (Foto: Getty images)

¿QUÉ PROTECCIONES CONTEMPLA PARA LOS USUARIOS?

Los custodios, encargados de guardar los metales por cuenta de sus propietarios, deben cumplir requisitos de licencia, seguridad y administración. Entre las obligaciones previstas figuran:

Seguro: cobertura por el valor total de reposición de los activos resguardados.

Almacenamiento: instalaciones protegidas, vigilancia y controles de acceso.

Revisiones: auditorías o exámenes de las tenencias al menos una vez al año.

Registros: documentación que identifique los bienes y los derechos de sus titulares.

Información: comunicación de riesgos, tarifas y condiciones de conversión.

Cumplimiento regulatorio: observancia de las disposiciones estatales y federales aplicables, incluidas aquellas destinadas a prevenir el lavado de dinero.

La cobertura exigida no debe confundirse con el seguro federal de un depósito bancario. Tampoco garantiza estabilidad en la cotización: el precio puede subir o bajar, un riesgo que debe comunicarse al cliente.

¿QUÉ REVISAR ANTES DE SALDAR UNA DEUDA CON ESTA ALTERNATIVA?

Para una familia o un pequeño negocio, la decisión requiere algo más que disponer de una pieza valiosa. Conviene aclarar las condiciones antes de entregar fondos, autorizar una transferencia o contratar un servicio de custodia.

Confirmar que el acreedor acepta expresamente el mecanismo. Verificar que la obligación se haya contraído dentro del período contemplado. Comprobar que el material cumple las especificaciones de pureza, formato e identificación. Consultar quién resguardará los activos y cómo podrán retirarse. Revisar la cotización utilizada, las comisiones y el importe final reconocido. Solicitar un comprobante que detalle la cantidad abonada y cualquier saldo pendiente.

El punto decisivo es contar con la conformidad de quien cobra y utilizar un procedimiento ajustado a la normativa. Tener oro o plata, por sí solo, no permite exigir la cancelación de una deuda.