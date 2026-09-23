Florida se prepara para un cambio importante en el tiempo que llegará justo antes del fin de semana. Después de una jornada todavía calurosa y húmeda, un frente frío avanzará sobre el estado y dará paso a condiciones mucho más secas y frescas. Para este miércoles todavía se espera un panorama típico del final del verano, con una probabilidad de 50% de lluvias y tormentas dispersas durante la tarde y la noche. Algunas precipitaciones podrían aparecer incluso entre las 8 y 10 de la mañana, por lo que será conveniente tener a la mano protección contra la lluvia.

La mayor actividad de lluvias está prevista entre las 2 y las 9 de la noche, cuando podrían desarrollarse varios aguaceros. Las tormentas perderán fuerza progresivamente después de la puesta del sol, mientras que las temperaturas volverán a acercarse a los 90 °F durante la tarde.

FOX 35 señala que el jueves comenzará la transición. Se espera una probabilidad de 40% de lluvias dispersas y algunas tormentas, con algunos aguaceros durante la mañana y mayores posibilidades cerca del mediodía y las primeras horas de la tarde.

El cambio también estará acompañado por viento fuerte, especialmente cerca de la costa. Las ráfagas podrían alcanzar entre 30 y 35 mph tierra adentro y superar las 35 mph en las playas, donde además se esperan olas grandes y corrientes de resaca peligrosas.

El cambio traerá aire más seco, menor humedad y temperaturas entre 5 y 15 grados por debajo de lo habitual. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

El primer frente frío de la temporada

A partir de la noche del jueves comenzará a ingresar aire más seco y fresco, condiciones que se mantendrán durante buena parte del fin de semana.

El meteorólogo Noah Bergren describió el fenómeno como el primer frente frío real de la temporada y anticipó una diferencia notable en las temperaturas y la humedad.

“¡FRENTE DE FLORIDA! El primer frente frío real de la temporada llegará este fin de semana", escribió el experto en Facebook.

Según Bergren, las temperaturas estarán entre 5 y 15 grados por debajo del promedio, mientras que la humedad también disminuirá de manera considerable.

El meteorólogo explicó que el cambio será especialmente perceptible durante el sábado y domingo, cuando los puntos de rocío bajarán y el ambiente será mucho más cómodo.

“Las temperaturas estarán entre 5 y 15 grados por debajo del promedio, y la humedad un 50% o más por debajo del promedio. El punto de rocío bajará bastante el sábado y el domingo, lo cual será muy notorio y hará que el ambiente sea más agradable”, agregó.

En partes del centro y norte del estado, las temperaturas podrían bajar hasta los 50 °F durante las mañanas del fin de semana. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Temperaturas podrían bajar hasta los 50 °F

El pronóstico apunta a un fin de semana con cielo mayormente soleado, poca lluvia y temperaturas máximas en torno a los 80 °F. Por las mañanas, en cambio, los termómetros podrían descender hasta los 60 °F en varias zonas de Florida central.

Bergren también señaló que algunas localidades del norte del estado podrían experimentar temperaturas todavía más bajas: “¡PRIMER FRENTE DE OTOÑO! ¡Las temperaturas del aire el domingo por la mañana podrían bajar hasta los 50 grados Fahrenheit en los alrededores de Gainesville y Ocala!

La primera temperatura promedio en los 50 grados Fahrenheit (10 grados Celsius) cada otoño en Gainesville se registra el 4 de octubre, por lo que esto sería un poco antes de lo normal.

¡Con la baja humedad en todas partes se sentirá GENIAL!“.

El meteorólogo atribuyó parte de este cambio a un fuerte sistema de baja presión frente a la costa de Nueva Inglaterra, que favorecerá el desplazamiento de aire mucho más seco hacia Florida.

“Una fuerte tormenta del noreste frente a la costa de Nueva Inglaterra contribuirá a que la humedad disminuya considerablemente y el aire se vuelva más agradable en Florida este fin de semana. Las temperaturas del aire rondarán los 60 grados Fahrenheit en algunas zonas del centro de Florida el domingo por la mañana... ¡y los 50 grados Fahrenheit en las zonas del norte de Florida!”, agregó.

Este alivio será temporal. De acuerdo con Bergren, las condiciones más secas y frescas se mantendrán principalmente durante el fin de semana, antes de que la humedad y las probabilidades de lluvia vuelvan a aumentar la próxima semana.