Donalds se convertirá en el primer gobernador afroamericano de Florida. Su toma de posesión marcará el cierre de la gestión de DeSantis y el comienzo de un mandato de cuatro años (Foto: Kevin Lamarque / POOL / AFP)
Donalds se convertirá en el primer gobernador afroamericano de Florida. Su toma de posesión marcará el cierre de la gestión de DeSantis y el comienzo de un mandato de cuatro años (Foto: Kevin Lamarque / POOL / AFP)
Judith Vicente
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Tras la , Florida se encamina hacia una nueva etapa de gobierno. Para quienes viven en el estado, una de las principales preguntas es cuánto tiempo permanecerá Ron DeSantis en el cargo y cuándo tomará posesión su sucesor. Aunque el resultado electoral ya está definido, todavía hay un período de transición antes del cambio de mando. En esta nota te contamos cuándo comenzará .

El republicano ya ganó las elecciones, pero todavía debe esperar para tomar posesión (Foto: Andrew Harnik / Getty Images North America / Getty Images via AFP)
El republicano ya ganó las elecciones, pero todavía debe esperar para tomar posesión (Foto: Andrew Harnik / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

¿CUÁNDO ASUME BYRON DONALDS COMO GOBERNADOR DE FLORIDA?

Byron Donalds asumirá como gobernador de Florida el martes 5 de enero de 2027, fecha en la que prestará juramento y comenzará un mandato de cuatro años. Ese día sucederá a Ron DeSantis, quien permanecerá en funciones hasta el traspaso de poder.

La razón por la que asume en enero y no después de ganar las elecciones

La Constitución de Florida establece que el mandato del gobernador comienza el primer martes posterior al primer lunes de enero del año siguiente a la elección. En este caso, esa fecha corresponde al 5 de enero de 2027. El período entre los comicios y la toma de posesión permite preparar la transición entre las administraciones.

“(...) Los electores elegirán un gobernador, un vicegobernador y los miembros del gabinete, cada uno por un período de cuatro años que comenzará el primer martes después del primer lunes de enero del año siguiente”, .

Donalds ganó las elecciones del 3 de noviembre frente al demócrata David Jolly y se convertirá en el primer gobernador afroamericano de Florida. Su compañero de fórmula, Bryan Ávila, asumirá como vicegobernador.

El republicano obtuvo 50,01% de los votos, frente al 48,72% de Jolly. Según el , la diferencia entre ambos fue de 106.240 sufragios, equivalente a 1,29 puntos porcentuales. Los demás candidatos se repartieron aproximadamente el 1,27% restante de los votos.

FórmulaPartidoVotosPorcentaje
Byron Donalds y Bryan ÁvilaRepublicano4,135,70150.01%
David Jolly y Gwen GrahamDemócrata4,029,46148.72%

Cabe precisar que DeSantis no podía competir por un tercer mandato consecutivo debido a los límites establecidos por la Constitución estatal.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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