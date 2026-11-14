Tras la victoria de Byron Donalds en las elecciones del 3 de noviembre, Florida se encamina hacia una nueva etapa de gobierno. Para quienes viven en el estado, una de las principales preguntas es cuánto tiempo permanecerá Ron DeSantis en el cargo y cuándo tomará posesión su sucesor. Aunque el resultado electoral ya está definido, todavía hay un período de transición antes del cambio de mando. En esta nota te contamos cuándo comenzará la gestión de Donalds.

El republicano ya ganó las elecciones, pero todavía debe esperar para tomar posesión (Foto: Andrew Harnik / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

¿CUÁNDO ASUME BYRON DONALDS COMO GOBERNADOR DE FLORIDA?

Byron Donalds asumirá como gobernador de Florida el martes 5 de enero de 2027 , fecha en la que prestará juramento y comenzará un mandato de cuatro años. Ese día sucederá a Ron DeSantis, quien permanecerá en funciones hasta el traspaso de poder.

La razón por la que asume en enero y no después de ganar las elecciones

La Constitución de Florida establece que el mandato del gobernador comienza el primer martes posterior al primer lunes de enero del año siguiente a la elección. En este caso, esa fecha corresponde al 5 de enero de 2027. El período entre los comicios y la toma de posesión permite preparar la transición entre las administraciones.

“(...) Los electores elegirán un gobernador, un vicegobernador y los miembros del gabinete, cada uno por un período de cuatro años que comenzará el primer martes después del primer lunes de enero del año siguiente”, se lee en el artículo IV, sección 5, de la Constitución de Florida.

Donalds ganó las elecciones del 3 de noviembre frente al demócrata David Jolly y se convertirá en el primer gobernador afroamericano de Florida. Su compañero de fórmula, Bryan Ávila, asumirá como vicegobernador.

El republicano obtuvo 50,01% de los votos, frente al 48,72% de Jolly. Según el segundo reporte de resultados no oficiales de la División de Elecciones estatal, la diferencia entre ambos fue de 106.240 sufragios, equivalente a 1,29 puntos porcentuales. Los demás candidatos se repartieron aproximadamente el 1,27% restante de los votos.

Fórmula Partido Votos Porcentaje Byron Donalds y Bryan Ávila Republicano 4,135,701 50.01% David Jolly y Gwen Graham Demócrata 4,029,461 48.72%

Cabe precisar que DeSantis no podía competir por un tercer mandato consecutivo debido a los límites establecidos por la Constitución estatal.