Florida se prepara para varios días de lluvias persistentes que podrían dejar importantes acumulados en distintas zonas del estado. El episodio llevará precipitaciones necesarias para las áreas afectadas por la sequía, pero también aumentará temporalmente el riesgo de inundaciones. Según el FOX Forecast Center, algunas partes de Florida podrían recibir hasta 8 pulgadas de lluvia para el jueves, mientras que las mayores acumulaciones se concentrarán principalmente en el Panhandle y el norte del estado.

¿Qué zonas de Florida recibirán más lluvia?

El sistema está asociado con un frente frío de desplazamiento lento que comenzará a influir en el estado. El frente quedará estacionado al encontrarse con humedad tropical procedente de Centroamérica y la presencia de una zona de alta presión hacia el norte, una configuración que favorecerá un periodo prolongado de precipitaciones.

Las lluvias comenzarán durante la jornada y continuarán hasta finales de la semana. Los mayores acumulados se esperan cerca del frente estacionario, particularmente en el Panhandle y el norte de Florida. Entre las zonas que podrían recibir entre 5 y 8 pulgadas están áreas ubicadas entre Jacksonville y Tampa.

“De hecho, algunos lugares podrían superar fácilmente sus promedios mensuales de octubre en una sola semana; Jacksonville, por ejemplo, normalmente registra solo 4,03 pulgadas durante todo el mes”, indicó el FOX Forecast Center.

El Panhandle y el norte de Florida tienen una amenaza de inundaciones repentinas de nivel 1 de 4 durante lunes, martes y miércoles. (Foto referencial: Magnific)

¿Dónde existe riesgo de inundaciones?

Ante la persistencia de las precipitaciones, se mantiene una amenaza de inundaciones repentinas de nivel 1 de 4 durante lunes, martes y miércoles en partes del Panhandle y el norte de Florida. Además, hay alertas de inundaciones que se extienden desde Mobile, Alabama, hasta Jacksonville, Florida.

El pronóstico también contempla ráfagas de viento de entre 35 y 40 mph en el norte de Florida, aunque se espera que sus efectos sean relativamente breves. Por ahora, las amenazas oficiales de inundaciones no se han extendido más allá del martes, pero el medio citado indicó que podrían emitirse nuevas alertas o elevarse el nivel de riesgo a medida que aumente la confianza en los modelos meteorológicos.

Las lluvias también ayudarán frente a la sequía

Aunque las precipitaciones representan un riesgo de inundaciones en algunas zonas, también podrían tener un efecto favorable frente a las condiciones de sequía que atraviesa Florida. Los datos más recientes del U.S. Drought Monitor indican que más de la mitad del estado se encuentra en una etapa de sequía moderada o superior.

De esta manera, el episodio dejará un escenario contrastante: mientras algunas comunidades deberán estar atentas a la acumulación de agua y las posibles inundaciones, las lluvias también aportarán agua a zonas que necesitan aliviar las condiciones secas que han afectado al estado.