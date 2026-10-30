Este fin de semana, las condiciones del tiempo variarán en Florida. Halloween será cálido y húmedo, con períodos sin lluvia este sábado 31 de octubre en buena parte del estado. Sin embargo, los chubascos y las tormentas aumentarán el domingo 1 de noviembre, con riesgo de lluvias fuertes en sectores del centro y sur, especialmente cerca de la costa atlántica. Para conocer con mayor detalle cómo estará el clima, te contamos el pronóstico para ambos días.

Un ambiente cálido y húmedo se sentirá en Florida el sábado (Foto: Anna Moneymaker / Getty Images North Amercia vía AFP)

¿CÓMO ESTARÁ EL TIEMPO ESTE FIN DE SEMANA EN FLORIDA?

A continuación, te mencionamos cómo estará el clima ambos días, teniendo en cuenta que Halloween cae fin de semana.

SÁBADO 31 DE OCTUBRE

El sábado 31 de octubre, las condiciones variarán según la región en Florida, así tenemos:

Norte de Florida: se esperan máximas próximas a los 80 °F —unos 27 °C—, con valores algo menores en la costa y probabilidades relativamente bajas de lluvia, especialmente tierra adentro, publicó WUSF .

se esperan máximas próximas a los 80 °F —unos 27 °C—, con valores algo menores en la costa y probabilidades relativamente bajas de lluvia, especialmente tierra adentro, publicó WUSF Centro de Florida y área de Orlando: el ambiente será cálido, con algo de humedad y viento. El pronóstico local sitúa las probabilidades de chubascos aislados alrededor del 20% al 30%, con temperaturas en los 70 °F altos —aproximadamente 25 a 26 °C— durante las actividades para pedir dulces, precisa el sitio web News 6 Click Orlando.

el ambiente será cálido, con algo de humedad y viento. El pronóstico local sitúa las probabilidades de chubascos aislados alrededor del 20% al 30%, con temperaturas en los 70 °F altos —aproximadamente 25 a 26 °C— durante las actividades para pedir dulces, precisa el sitio web News 6 Click Orlando. Sur de Florida: persistirán el calor y la humedad, con máximas generalmente de 80 a 85 °F —aproximadamente 27 a 29 °C—. Habrá períodos secos, pero las posibilidades de lluvia aumentarán en algunas zonas costeras durante la tarde y la noche.

En Palm Beach County, el pronóstico es menos favorable, ya que las probabilidades de lluvia para la tarde y noche del sábado se sitúan entre el 70% y el 80%. Esto no significa que lloverá continuamente, pero sí que los planes al aire libre tendrán mayor posibilidad de interrupciones, señala Palm Beach Post.

DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE

El domingo apunta a ser el día más inestable del fin de semana:

Región Condiciones previstas Panhandle Probabilidad de lluvia del 30% al 60%, con máximas entre aproximadamente 75 y 79 °F. Centro de Florida Probabilidades de lluvia del 60% al 80% en algunos sectores, con chubascos y tormentas. Sur de Florida Posibles períodos de lluvia fuerte y tormentas, con riesgo de inundaciones localizadas.

OJO: estas cifras corresponden al pronóstico regional; por lo tanto, no deben aplicarse por igual a todas las ciudades.

En Palm Beach County, la probabilidad de lluvia sube al 80%–90% el domingo, y las máximas podrían quedar en los 70 °F altos —alrededor de 26 °C— debido a la mayor nubosidad y las precipitaciones.

ADEMÁS DE LAS LLUVIAS, ¿QUÉ MÁS PUEDE COMPLICAR LOS PLANES?

La costa atlántica también tendrá viento, oleaje elevado y corrientes de resaca peligrosas. En Palm Beaches y Treasure Coast se pronostican condiciones marítimas adversas, con preocupación por inundaciones costeras y erosión cerca de la marea alta, publicó FOX 29 WFLX.