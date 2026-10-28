Con Halloween cada vez más cerca, quienes disfrutan de pedir dulces se preparan para recorrer las calles al grito de “¡truco o trato!”. Sin embargo, no todas las casas participan en esta tradición. Si planeas salir a pedir golosinas en Florida este 31 de octubre, te presentamos tres mapas que pueden ayudarte a localizar viviendas participantes y planificar tu recorrido para aprovechar mejor tu salida.
TRES MAPAS PARA ORGANIZAR EL “TRUCO O TRATO” ESTE HALLOWEEN EN FLORIDA
Los mapas interactivos como Nextdoor Treat Map, FrightMaps y Trick or Treat Map permiten identificar casas participantes y descubrir decoraciones para planificar el recorrido de “truco o trato” del 31 de octubre. A continuación, más detalles de cada uno:
1. Nextdoor Treat Map: para localizar casas que entregarán dulces
Es el mapa de Halloween de la plataforma vecinal Nextdoor, con el que podrás identificar viviendas que repartirán golosinas, casas decoradas y actividades cercanas. Si eres vecino y vas a formar parte de esta tradición, puedes agregar tu hogar para indicar que participarás.
Entre los datos que los participantes pueden compartir están:
- Hasta qué hora repartirán dulces.
- Si ofrecerán alternativas que no sean alimentos.
- Si tendrán premios para mascotas.
Su principal utilidad es organizar un recorrido por las casas participantes del vecindario, en lugar de depender únicamente de las decoraciones para saber dónde tocar la puerta.
La plataforma Nextdoor muestra mapas de Halloween para localidades de Florida como Miami Springs, El Portal y Tavernier.
2. FrightMaps: para encontrar decoraciones y atracciones de Halloween
FrightMaps es una aplicación gratuita que reúne casas decoradas, montajes de terror domésticos y atracciones de Halloween. También permite compartir las propias decoraciones y utilizar los puntos del mapa para planificar un recorrido.
Tiene un enfoque más amplio, pues no solamente aparecen los lugares donde se reparten dulces, también comparte las ubicaciones que tienen decoraciones y te harán vivir una experiencia de terror. Por lo tanto, algunas fichas sí especifican que entregarán golosinas, como una vivienda registrada en Seffner, Florida.
Además, su sitio incluye una sección de eventos de “truco o trato” en Florida. Conviene revisar el año de cada registro: la página distingue entre fechas confirmadas para 2026 y datos del año anterior cuando todavía no se ha publicado una actualización.
3. Trick or Treat Map: para consultar horarios y tipos de golosinas
Trick or Treat Map está concebido específicamente para el recorrido de casa en casa, ya que permite consultar qué vecinos participarán, a qué hora repartirán dulces y qué tipo de golosinas ofrecerán. También puede utilizarse para señalar una vivienda como parada del recorrido.
A diferencia de FrightMaps, su objetivo principal es localizar puntos de entrega de dulces, no reunir atracciones o exhibiciones de terror.
¿QUÉ TENER EN CUENTA AL UTILIZAR ESTAS APLICACIONES?
- Estos mapas interactivos se alimentan de la información que comparten los usuarios, por lo que no deben interpretarse como un registro completo de todas las casas que celebrarán Halloween.
- Para buscar dulces, Nextdoor Treat Map y Trick or Treat Map tienen el enfoque más específico; para combinar el recorrido con decoraciones y atracciones, FrightMaps ofrece información adicional.