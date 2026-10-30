La madrugada del domingo 1 de noviembre tendrá una hora repetida en Florida: cuando el reloj marque las 2:00 a. m., volverá a ser la 1:00 a. m. en las localidades que observan el horario de verano. El ajuste afectará a Miami, Orlando, Tampa y Jacksonville, pero también a la región noroccidental del estado, donde rige la zona horaria Central. Por eso, aunque todos los relojes que participan en el cambio se atrasarán una hora, Pensacola tendrá una hora menos que Miami durante la fecha de transición, como ocurre habitualmente entre ambas zonas. El calendario federal sigue vigente y la próxima transición está prevista para marzo de 2027.

TL;DR: Cambio de horario en Florida

Fecha : domingo 1 de noviembre de 2026.

: domingo 1 de noviembre de 2026. Ajuste : a las 2:00 a. m., los relojes vuelven a marcar la 1:00 a. m.

: a las 2:00 a. m., los relojes vuelven a marcar la 1:00 a. m. Miami, Orlando y Tampa : zona horaria del Este; pasan de EDT (UTC−4) a EST (UTC−5).

: zona horaria del Este; pasan de EDT (UTC−4) a EST (UTC−5). Pensacola : zona horaria Central; pasa de CDT (UTC−5) a CST (UTC−6).

: zona horaria Central; pasa de CDT (UTC−5) a CST (UTC−6). Próximo cambio: domingo 14 de marzo de 2027, cuando el horario de verano volverá a comenzar.

¿Cuándo cambia la hora en Florida en noviembre de 2026?

Florida atrasará sus relojes el domingo 1 de noviembre, de acuerdo con el calendario federal de Estados Unidos. La modificación se produce a las 2:00 a. m. de la hora local: el reloj vuelve a la 1:00 a. m., de modo que el periodo entre la una y las dos de la madrugada ocurre dos veces.

Dato esencial Información Día del cambio Domingo 1 de noviembre de 2026 Hora de referencia 2:00 a. m., hora local Dirección del ajuste Atrasar una hora Hora después del ajuste 1:00 a. m. Zona del Este antes y después EDT (UTC−4) → EST (UTC−5) Zona Central antes y después CDT (UTC−5) → CST (UTC−6) Próxima transición Domingo 14 de marzo de 2027

El cambio no sucede simultáneamente en un único instante para todo Florida: cada zona horaria realiza el ajuste a las 2:00 a. m. de su propia hora local. Por eso, la transición de la zona Central ocurre una hora después que la de la zona del Este si se compara el mismo instante universal.

¿Qué ciudades de Florida cambian la hora y cuáles pertenecen a cada zona horaria?

Florida tiene dos zonas horarias. La mayor parte del estado utiliza la zona del Este, mientras que diez condados del Panhandle —la franja noroccidental— utilizan la zona Central, con una excepción parcial en el condado de Gulf. No debe aplicarse la hora de Miami automáticamente a todo el estado.

Ciudad Zona horaria Antes del cambio Después del cambio Miami Este EDT (UTC−4) EST (UTC−5) Orlando Este EDT (UTC−4) EST (UTC−5) Tampa Este EDT (UTC−4) EST (UTC−5) Jacksonville Este EDT (UTC−4) EST (UTC−5) Tallahassee Este EDT (UTC−4) EST (UTC−5) Pensacola Central CDT (UTC−5) CST (UTC−6)

La diferencia entre Miami y Pensacola se mantiene en una hora antes y después del cambio. Por ejemplo, cuando Miami marque las 8:00 a. m. después de la transición, Pensacola marcará las 7:00 a. m. Esta comparación corresponde al mismo instante, no a dos horarios de cambio distintos aplicados a una misma zona.

¿Florida atrasa o adelanta el reloj y por qué se repite una hora?

El 1 de noviembre, los relojes se atrasan una hora. El ajuste marca el final del horario de verano (Daylight Saving Time) y el regreso al horario estándar, conocido coloquialmente como horario de invierno. Este último término describe el periodo del calendario, no el comienzo de la estación astronómica del invierno.

El horario estándar de la zona del Este corresponde a UTC−5, mientras que el de la zona Central corresponde a UTC−6. Durante el horario de verano, esas zonas se desplazan una hora respecto de sus respectivos horarios estándar: EDT equivale a UTC−4 y CDT a UTC−5. El cambio modifica la hora oficial, no la duración del día ni la cantidad de luz solar disponible.

¿Qué ley regula el cambio de horario en Florida?

El calendario actual está regulado por la legislación federal estadounidense, en particular la Uniform Time Act. Los estados pueden optar por permanecer en horario estándar durante todo el año mediante una ley estatal, pero no pueden establecer unilateralmente el horario de verano permanente.

Florida cuenta con una disposición conocida como Sunshine Protection Act, recogida en la sección 1.025 de los estatutos estatales de 2026. La norma establece la intención de que el horario de verano sea el horario estándar durante todo el año en el estado y sus subdivisiones políticas si el Congreso modifica la ley federal para autorizarlo. Por tanto, la disposición no elimina por sí sola el cambio de noviembre.

¿Qué han dicho Donald Trump y el Gobierno federal sobre un horario permanente?

Donald Trump ha defendido la adopción del horario de verano durante todo el año y ha pedido al Senado que avance la Sunshine Protection Act. La Cámara de Representantes aprobó H.R. 139 el 14 de julio de 2026 por 308 votos a favor y 117 en contra; el proyecto fue remitido al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado el 15 de julio.

La propuesta busca mantener el horario de verano de manera permanente, no el horario estándar. Al 27 de octubre de 2026, el registro legislativo consultado seguía mostrando el proyecto remitido al comité del Senado, sin que se hubiera convertido en ley. Reuters informó el 2 de octubre que el avance en el Senado estaba estancado y que no había votaciones previstas antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. En consecuencia, Florida mantiene el cambio del 1 de noviembre.

¿Qué dispositivos debes revisar después del cambio de horario?

Los teléfonos inteligentes y las computadoras suelen actualizar la hora automáticamente cuando están configurados para detectar la fecha, la hora y la zona horaria. Esa actualización depende de los ajustes del dispositivo; si la hora no cambia correctamente, conviene verificar que la zona seleccionada corresponda a la ubicación del usuario.

En los relojes de pared, algunos electrodomésticos y los sistemas de los vehículos, el procedimiento depende de la marca y del modelo. Revisa las instrucciones del fabricante cuando el equipo no se actualice solo. No todos los dispositivos requieren un cambio manual y no existe una secuencia universal válida para todos los aparatos.

Recomendaciones prácticas para la madrugada del cambio

Comprueba la hora local de salida de vuelos, trenes, autobuses y otras reservas si tienes un viaje programado durante la madrugada.

Revisa las alarmas y los relojes que no estén conectados a una red.

Si trabajas con personas de otras zonas horarias, confirma la hora de la reunión y la zona indicada en la invitación.

Si tu teléfono muestra una hora incorrecta, comprueba la zona horaria antes de modificar manualmente el reloj.

¿Cuándo volverá a cambiar la hora en Florida en 2027?

La siguiente transición está prevista para el domingo 14 de marzo de 2027, cuando comience nuevamente el horario de verano. A las 2:00 a. m. de la hora local, los relojes deberán adelantarse a las 3:00 a. m. en las zonas que aplican el cambio. La madrugada tendrá una hora menos.

La fecha se aplica tanto a la zona del Este como a la Central, aunque cada una realiza el ajuste a las 2:00 a. m. según su hora local. Hasta que se apruebe y entre en vigor un cambio normativo, ese seguirá siendo el calendario aplicable en Florida.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Florida

¿Miami y Orlando tienen la misma hora después del cambio?

Sí. Ambas ciudades pertenecen a la zona horaria del Este y pasarán del horario de verano al horario estándar el 1 de noviembre de 2026.

¿Pensacola atrasa el reloj a una hora distinta de Miami?

El ajuste ocurre a las 2:00 a. m. de la hora local en cada zona. Como Pensacola pertenece a la zona Central y Miami a la del Este, Pensacola estará una hora detrás de Miami durante el cambio y después de este.

¿Tallahassee está en la zona horaria Central?

No. Tallahassee utiliza la zona horaria del Este, al igual que Jacksonville, Miami, Orlando y Tampa. La zona Central se aplica en partes del noroeste de Florida, incluida Pensacola.

¿Florida puede decidir por sí sola dejar de cambiar la hora?

No puede imponer por su cuenta el horario de verano permanente. La ley estatal expresa esa intención, pero condiciona su aplicación a una autorización del Congreso federal.

¿El cambio de noviembre significa que comienza el invierno?

No. El cambio de horario es una modificación de la hora oficial. Las estaciones astronómicas tienen fechas distintas y no comienzan automáticamente cuando los relojes se atrasan.

¿Qué pasa si un reloj no se actualiza automáticamente?

Revisa la zona horaria y las instrucciones del fabricante. Algunos dispositivos requieren un ajuste manual, mientras que otros cambian la hora automáticamente si están bien configurados.

¿El horario de verano permanente ya está aprobado en Estados Unidos?

No. Aunque la Cámara de Representantes aprobó la Sunshine Protection Act en julio de 2026, el proyecto seguía en el Senado según los registros consultados. El calendario vigente continúa en vigor.