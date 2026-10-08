La llegada del huracán Isaías a la costa norte del Golfo de México obliga a los residentes de Florida a tomar medidas de prevención antes de que las condiciones empeoren. El sistema se intensificó rápidamente hasta convertirse en el primer huracán de la temporada del Atlántico y podría alcanzar la categoría 3 antes de debilitarse ligeramente previo a tocar tierra durante la madrugada del sábado. El pronóstico contempla marejadas ciclónicas de varios metros, lluvias de hasta 25 centímetros, tornados y vientos destructivos, por lo que preparar con anticipación un kit de emergencia puede resultar clave para afrontar cortes de electricidad, inundaciones o una eventual evacuación.

Ante este escenario, es importante tener en casa agua, alimentos que no necesiten refrigeración, medicamentos, linternas, baterías y documentos importantes protegidos. También hay recomendaciones específicas para quienes tienen mascotas, personas con discapacidad o deben trasladarse en automóvil.

El huracán Isaias mantiene en alerta a Florida mientras avanza hacia la costa norte del Golfo de México con fuertes lluvias, vientos y riesgo de marejadas. | Crédito: NHC - NOAA

¿Qué debe tener un kit de emergencia para un huracán?

Según la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEM), un kit casero debe reunir artículos básicos que permitan afrontar varios días sin electricidad, agua corriente o acceso normal a tiendas y servicios.

Artículo ¿Cuánto se recomienda? Agua 1 galón por persona y/o mascota al día, para al menos 3 días Comida Alimentos que no necesiten refrigeración para 3 días Linterna Una por persona y baterías adicionales Celular Cargado al 100% y con cargador portátil Dinero Efectivo disponible Radio De preferencia, a baterías Medicamentos Suministros para al menos 7 días Documentos En bolsas plásticas selladas Primeros auxilios Un kit básico

Además, si es posible, conviene contar con baterías adicionales, mantas, almohadas y otros artículos que puedan ser difíciles de conseguir durante una emergencia.

Ante la llegada del huracán Isaías en Florida, ten a la mano un kit de emergencia con los objetos necesarios para afrontar la situación. | Foto: LifestyleVisuals / iStock

¿Qué documentos y objetos debes proteger antes del huracán Isaias en Florida?

Los documentos importantes deben guardarse en bolsas plásticas selladas para evitar que el agua los dañe. También es recomendable tener copias electrónicas almacenadas en la nube.

Entre los documentos que conviene proteger están las identificaciones, registros médicos, documentos del seguro y otros papeles personales importantes.

También se recomienda retirar efectivo antes de la llegada del huracán, debido a que algunos establecimientos podrían tener problemas para procesar pagos electrónicos durante un corte de electricidad.

¿Qué otras cosas puedes hacer antes de la llegada del huracán Isaías a Florida?

No todo se limita al contenido del kit de emergencia. Según un documento de la Florida Division of Emergency Management, hay varias tareas que pueden facilitar la situación si se interrumpen los servicios básicos.

Carga celulares, baterías y cargadores portátiles al 100%.

Ten combustible disponible para el vehículo y, si corresponde, para un generador.

para el vehículo y, si corresponde, para un generador. Lava la ropa antes de que pueda producirse un corte de electricidad.

antes de que pueda producirse un corte de electricidad. Llena la bañera con agua , que puede utilizarse posteriormente para tareas domésticas.

, que puede utilizarse posteriormente para tareas domésticas. Guarda documentos importantes en la nube.

Reduce la temperatura de la vivienda antes de un posible corte de electricidad.

antes de un posible corte de electricidad. Si tienes un generador, asegúrate de utilizarlo correctamente y nunca lo enciendas en un área inundada.

¿Qué recomiendan las compañías eléctricas durante un huracán?

Las recomendaciones de Florida Power & Light incluyen desconectar los equipos electrónicos que no sean necesarios para reducir el riesgo de daños durante fluctuaciones o interrupciones del suministro.

Después del paso del huracán, no debes encender un generador si la zona está inundada. Además, evita caminar o conducir por aguas estancadas, ya que podrían existir cables eléctricos caídos o energizados.

¿Qué hacer si quedas atrapado en un automóvil durante una inundación?

La situación puede cambiar rápidamente si un vehículo entra en una zona inundada. El Departamento de Carreteras de Florida recomienda mantener la calma y actuar de acuerdo con lo que esté ocurriendo con el automóvil.

¿Qué hacer si el carro está flotando?

Si el vehículo comienza a flotar:

Mantén la calma. Desabrocha el cinturón de seguridad. Baja las ventanas para poder salir. Si una ventana no puede abrirse, utiliza una herramienta para romperla. Prioriza las ventanas laterales, ya que los vidrios delanteros y traseros pueden ser diferentes y más resistentes.

Una vez fuera del vehículo, busca alejarte de la zona inundada y llegar a un lugar seguro.

¿Qué hacer si el carro se está hundiendo rápidamente?

Si el vehículo comienza a hundirse:

Mantén la calma. Desabrocha el cinturón. Si el agua comienza a entrar, permite que el interior se llene para igualar la presión. Cuando el agua llegue aproximadamente a la mitad de la ventana, intenta abrirla. Mantén la cabeza hacia arriba. Cuando el agua deje de entrar con fuerza, toma aire y sal del vehículo para nadar hacia un lugar seguro.

Ante el paso del huracán Isaías en Florida, evita conducir por calles inundadas. | Crédito: EFE/EPA/TANNEN MAURY

¿Qué llevar a un refugio si necesitas evacuar?

Si las autoridades indican que debes evacuar, lleva contigo los artículos indispensables y considera tus necesidades particulares.

Es recomendable llevar medicamentos, alimentos especiales, varios cambios de ropa y documentos importantes protegidos en bolsas plásticas.

Las familias con bebés deben incluir comida, pañales y medicamentos. También pueden llevar juegos de mesa o cartas para entretenerse durante la espera.

Si tienes espacio, lleva mantas, almohadas, sacos de dormir o un colchón inflable, ya que estos artículos pueden ser limitados en los refugios.

¿Qué deben hacer las personas con discapacidad ante una inundación?

Las personas con discapacidad deben planificar con anticipación y contar con suministros de medicamentos y tratamientos para al menos una semana.

También es importante colocar en un lugar seguro las sillas de ruedas, andadores y otros equipos necesarios, además de avisar a familiares o vecinos si se requiere ayuda para evacuar.

No es recomendable quedarse solo durante una emergencia. Las personas con discapacidad visual o auditiva también pueden pedir a alguien de confianza que les ayude a recibir información importante.

Los documentos personales y médicos deben permanecer protegidos en una bolsa plástica. También conviene tener disponibles los teléfonos de hospitales cercanos, médicos de confianza y servicios de emergencia.

¿Qué hacer con las mascotas durante un huracán?

Las mascotas también deben formar parte del plan de emergencia.

Cada animal debe tener identificación y sus registros de vacunación deben guardarse en una bolsa plástica. También es importante contar con una jaula o transportadora adecuada para su tamaño.

Antes de una emergencia, establece un lugar seguro donde pueda permanecer la mascota y ten a la mano el número de contacto de su veterinario.

Si tienes que evacuar tu vivienda, lleva a tu mascota contigo y no la dejes atrás.

¿Qué hacer en casa si la zona comienza a inundarse?

Si el agua ingresa a la vivienda, debes trasladarte a un lugar más alto, siempre que sea seguro hacerlo.

La recomendación es subir a un piso superior que tenga ventanas y llevar contigo el teléfono y las provisiones necesarias. No intentes salir caminando o en automóvil si la zona está inundada.

Si el piso más alto deja de ser seguro, puedes subir al techo y llamar al 911 para solicitar ayuda.

Sin embargo, debes tener cuidado con los áticos que no tienen ventanas o una salida al techo, porque podrías quedar atrapado allí.

¿Qué debes tener listo antes de que llegue el huracán Isaías?

Prepararse con anticipación puede reducir los riesgos durante el paso de un huracán. Además del kit de emergencia, revisa el vehículo, protege los documentos, carga los dispositivos y ten claro qué harás si las autoridades ordenan evacuar.

Las condiciones pueden deteriorarse rápidamente, por lo que es preferible completar estos preparativos antes de que comiencen los vientos fuertes, las lluvias intensas o las inundaciones.