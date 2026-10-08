El avance del huracán Isaias ha obligado a cerrar escuelas y universidades en varias zonas de Florida como medida de prevención. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini
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Oscar Guerrero Tello
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Las autoridades educativas de informaron el cierre de escuelas y universidades en varios condados debido al avance del huracán Isaias, que se fortalece mientras se dirige hacia la costa norte del Golfo de México. Las suspensiones de clases comenzaron este jueves 8 de octubre y, en varios distritos, continuarán durante el viernes 9 de octubre, como medida de prevención ante las condiciones meteorológicas previstas.

El huracán Isaias se convirtió en el primer huracán de la durante la noche del miércoles y continúa intensificándose. El sistema podría alcanzar la categoría 3 antes de debilitarse ligeramente previo a tocar tierra como un huracán de mayor intensidad durante la madrugada del sábado.

Ante el riesgo asociado al fenómeno, algunas zonas de Florida y Alabama declararon estados de emergencia. Además, se ordenaron evacuaciones obligatorias en dos condados del noroeste de Florida. Las autoridades advierten sobre marejadas ciclónicas de varios metros, hasta 25 centímetros de lluvia, tornados y vientos destructivos.

El huracán Isaias mantiene en alerta a Florida mientras avanza hacia la costa norte del Golfo de México con fuertes lluvias, vientos y riesgo de marejadas. | Crédito: NHC - NOAA
El huracán Isaias mantiene en alerta a Florida mientras avanza hacia la costa norte del Golfo de México con fuertes lluvias, vientos y riesgo de marejadas. | Crédito: NHC - NOAA

¿Qué escuelas de Florida están cerradas este jueves 8 y viernes 9 de octubre?

El Departamento de Educación de Florida que varios distritos escolares suspenderán sus actividades durante uno o ambos días. La medida busca proteger a estudiantes y trabajadores mientras las autoridades monitorean la evolución de Isaias.

Distrito o instituciónJueves 8 de octubreViernes 9 de octubre
Bay County SchoolsCerradoCerrado
Calhoun County SchoolsAbiertoCerrado
Escambia County SchoolsAbiertoCerrado
Franklin County SchoolsAbiertoCerrado
FSU Lab School, Panama CityCerradoCerrado
Gadsden County SchoolsAbiertoCerrado
Gulf County SchoolsSalida a las 12:00 p. m.Cerrado
Holmes County SchoolsAbiertoCerrado
Jackson County SchoolsAbiertoCerrado
Liberty County SchoolsAbiertoCerrado
Okaloosa County SchoolsCerradoCerrado
Santa Rosa County SchoolsCerradoCerrado
Taylor County SchoolsAbiertoCerrado
Walton County SchoolsCerradoCerrado
Washington County SchoolsSalida a las 12:00 p. m.Cerrado

¿Qué universidades estarán cerradas por el huracán Isaias?

Los cierres también alcanzan a instituciones de educación superior de Florida. De acuerdo con el Departamento de Educación estatal, algunas universidades y colegios suspenderán sus actividades durante el jueves y el viernes.

Florida College System:

  • Chipola College: cerrado el viernes 9 de octubre.
  • Northwest Florida State College: cerrado el jueves 8 y viernes 9 de octubre.

Universidades estatales:

  • Florida State University, campus de Panama City: cerrado el jueves 8 y viernes 9 de octubre.

¿Por qué cerraron las escuelas en Florida?

El Departamento de Educación de Florida indicó que mantiene coordinación con los distritos escolares antes, durante y después de los desastres naturales para facilitar que cuenten con los recursos necesarios y puedan reanudar sus actividades con rapidez.

La dependencia estatal continúa monitoreando el avance de Isaias y pidió a los residentes mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales. Los distritos escolares también pueden modificar sus operaciones dependiendo de las condiciones locales.

Estas son las zonas costeras del Golfo de México que se encuentran bajo alerta por marejada ciclónica. | Crédito: NHC - NOAA
Estas son las zonas costeras del Golfo de México que se encuentran bajo alerta por marejada ciclónica. | Crédito: NHC - NOAA

¿Qué se espera del huracán Isaias?

Isaias continúa fortaleciéndose mientras avanza hacia la costa norte del Golfo de México. Los pronósticos contemplan la posibilidad de que alcance la categoría 3, aunque se prevé que pierda algo de fuerza antes de tocar tierra durante la madrugada del sábado.

Además de las fuertes lluvias, el sistema puede provocar inundaciones, marejadas ciclónicas, tornados y vientos capaces de causar daños. Por ello, las autoridades de Florida recomiendan seguir las indicaciones oficiales y revisar las actualizaciones de los gobiernos locales y del Departamento de Educación.

SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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