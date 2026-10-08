Las autoridades educativas de Florida informaron el cierre de escuelas y universidades en varios condados debido al avance del huracán Isaias, que se fortalece mientras se dirige hacia la costa norte del Golfo de México. Las suspensiones de clases comenzaron este jueves 8 de octubre y, en varios distritos, continuarán durante el viernes 9 de octubre, como medida de prevención ante las condiciones meteorológicas previstas.

El huracán Isaias se convirtió en el primer huracán de la temporada del Atlántico durante la noche del miércoles y continúa intensificándose. El sistema podría alcanzar la categoría 3 antes de debilitarse ligeramente previo a tocar tierra como un huracán de mayor intensidad durante la madrugada del sábado.

Ante el riesgo asociado al fenómeno, algunas zonas de Florida y Alabama declararon estados de emergencia. Además, se ordenaron evacuaciones obligatorias en dos condados del noroeste de Florida. Las autoridades advierten sobre marejadas ciclónicas de varios metros, hasta 25 centímetros de lluvia, tornados y vientos destructivos.

El huracán Isaias mantiene en alerta a Florida mientras avanza hacia la costa norte del Golfo de México con fuertes lluvias, vientos y riesgo de marejadas. | Crédito: NHC - NOAA

¿Qué escuelas de Florida están cerradas este jueves 8 y viernes 9 de octubre?

El Departamento de Educación de Florida informó que varios distritos escolares suspenderán sus actividades durante uno o ambos días. La medida busca proteger a estudiantes y trabajadores mientras las autoridades monitorean la evolución de Isaias.

Distrito o institución Jueves 8 de octubre Viernes 9 de octubre Bay County Schools Cerrado Cerrado Calhoun County Schools Abierto Cerrado Escambia County Schools Abierto Cerrado Franklin County Schools Abierto Cerrado FSU Lab School, Panama City Cerrado Cerrado Gadsden County Schools Abierto Cerrado Gulf County Schools Salida a las 12:00 p. m. Cerrado Holmes County Schools Abierto Cerrado Jackson County Schools Abierto Cerrado Liberty County Schools Abierto Cerrado Okaloosa County Schools Cerrado Cerrado Santa Rosa County Schools Cerrado Cerrado Taylor County Schools Abierto Cerrado Walton County Schools Cerrado Cerrado Washington County Schools Salida a las 12:00 p. m. Cerrado

¿Qué universidades estarán cerradas por el huracán Isaias?

Los cierres también alcanzan a instituciones de educación superior de Florida. De acuerdo con el Departamento de Educación estatal, algunas universidades y colegios suspenderán sus actividades durante el jueves y el viernes.

Florida College System:

Chipola College: cerrado el viernes 9 de octubre.

cerrado el viernes 9 de octubre. Northwest Florida State College: cerrado el jueves 8 y viernes 9 de octubre.

Universidades estatales:

Florida State University, campus de Panama City: cerrado el jueves 8 y viernes 9 de octubre.

¿Por qué cerraron las escuelas en Florida?

El Departamento de Educación de Florida indicó que mantiene coordinación con los distritos escolares antes, durante y después de los desastres naturales para facilitar que cuenten con los recursos necesarios y puedan reanudar sus actividades con rapidez.

La dependencia estatal continúa monitoreando el avance de Isaias y pidió a los residentes mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales. Los distritos escolares también pueden modificar sus operaciones dependiendo de las condiciones locales.

Estas son las zonas costeras del Golfo de México que se encuentran bajo alerta por marejada ciclónica. | Crédito: NHC - NOAA

¿Qué se espera del huracán Isaias?

Isaias continúa fortaleciéndose mientras avanza hacia la costa norte del Golfo de México. Los pronósticos contemplan la posibilidad de que alcance la categoría 3, aunque se prevé que pierda algo de fuerza antes de tocar tierra durante la madrugada del sábado.

Además de las fuertes lluvias, el sistema puede provocar inundaciones, marejadas ciclónicas, tornados y vientos capaces de causar daños. Por ello, las autoridades de Florida recomiendan seguir las indicaciones oficiales y revisar las actualizaciones de los gobiernos locales y del Departamento de Educación.