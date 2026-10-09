El huracán Isaías se ha fortalecido hasta alcanzar la categoría 3 y mantiene en alerta a las comunidades de la costa norte del Golfo de México ante su próxima llegada a Florida. Las autoridades siguen de cerca su trayectoria por el riesgo de vientos destructivos, inundaciones, cortes de electricidad y marejadas ciclónicas que podrían afectar a las localidades costeras. De acuerdo con las previsiones más recientes, el sistema se dirige hacia el Panhandle de Florida, donde los residentes de las zonas amenazadas deben prestar atención a las advertencias oficiales y a las posibles órdenes de evacuación.

¿A qué hora tocaría tierra el huracán Isaías en Florida?

Según las previsiones del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC), el huracán Isaías tocaría tierra entre las 10 y las 11 p.m. del viernes 9 de octubre, hora del centro de Estados Unidos. El punto de impacto previsto se encuentra cerca de Navarre Beach, al este de Pensacola, en el Panhandle de Florida.

Aunque la trayectoria y la intensidad todavía podrían experimentar variaciones, los pronósticos contemplan que el sistema llegue a la costa con vientos de entre 170 y 180 km/h. Esto lo situaría entre un huracán de categoría 2 de alta intensidad y uno de categoría 3.

El huracán Isaías en Florida podría tocar tierra este viernes por la noche cerca de Navarre Beach, al este de Pensacola. | Crédito: Noticias Telemundo

¿Qué zonas de Florida están en alerta por el huracán Isaías?

La atención se concentra en el Panhandle de Florida, especialmente en las comunidades costeras próximas al área donde se espera que el ciclón toque tierra. Las autoridades han emitido órdenes de evacuación obligatoria en dos condados de esta región, mientras los residentes de las áreas amenazadas deben seguir las instrucciones de los organismos locales.

Además de Florida, partes de Alabama y Georgia se encuentran bajo estado de emergencia debido a la amenaza del sistema. Las condiciones podrían cambiar durante las próximas horas, por lo que es importante consultar los avisos oficiales para conocer las zonas específicas bajo alerta y las medidas de protección correspondientes.

Brian Brunick y otros residentes llenan sacos de arena proporcionados por la ciudad de Orange Beach mientras se preparan para la posible llegada del huracán Isaias el 8 de octubre de 2026 en Orange Beach, Alabama. | Foto por JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

¿Qué daños podría provocar el huracán Isaías?

Los pronósticos advierten sobre posibles cortes de electricidad generalizados, fuertes precipitaciones y marejadas ciclónicas que podrían alcanzar casi tres metros. También se contemplan acumulaciones de lluvia de hasta 40 centímetros en sectores de la costa, una situación que elevaría el riesgo de inundaciones.

Otro peligro es la posible formación repentina de tornados, que podrían desarrollarse con poco tiempo de aviso. Por ello, las personas que viven en las zonas amenazadas deben mantenerse informadas y contar con un plan para resguardarse o evacuar si las autoridades lo ordenan.

El huracán Isaías en Florida mantiene en alerta a las comunidades costeras por el riesgo de inundaciones y cortes eléctricos. | Crédito: NHC - NOAA

¿Qué servicios podrían verse afectados por el huracán Isaías?

La llegada del huracán también amenaza con alterar el transporte y los servicios básicos. Está previsto que algunos aeropuertos de Florida cierren antes de la llegada de la tormenta, mientras que los servicios de Amtrak en determinadas zonas de Luisiana y Alabama ya se han interrumpido.

Los residentes y viajeros deben verificar el estado de sus vuelos y conexiones ferroviarias antes de desplazarse. También conviene prepararse para posibles interrupciones del suministro eléctrico y mantener a mano agua, alimentos no perecederos, medicamentos y otros artículos esenciales.