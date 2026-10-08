El huracán Isaias en Florida mantiene en alerta a las autoridades mientras avanza hacia la costa norte del Golfo de México. El sistema se fortaleció durante la madrugada de este jueves y alcanzó vientos máximos sostenidos de 75 millas por hora. Las proyecciones apuntan a que podría intensificarse hasta convertirse en un huracán de categoría 2 o 3 antes de acercarse a la costa noroeste de Florida, por lo que varios condados ya ordenaron la evacuación de sus residentes.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que Isaias se acercará a la costa norte del Golfo este viernes como un poderoso ciclón. El organismo mantiene un Aviso de Marejada Ciclónica desde la desembocadura del río Mississippi hasta Steinhatchee, Florida, y pidió a los residentes de las zonas bajo advertencia seguir las instrucciones de las autoridades locales y evacuar si reciben la orden.

Además, se esperan vientos con fuerza de huracán en sectores del Panhandle de Florida, así como en el sur de Alabama y Mississippi. El Aviso de Huracán permanece vigente desde Ocean Springs, Mississippi, hasta la línea del condado de Bay, Florida.

El huracán Isaias mantiene en alerta a Florida mientras avanza hacia la costa norte del Golfo de México con fuertes lluvias, vientos y riesgo de marejadas. | Crédito: NHC - NOAA

¿Qué condados de Florida tienen órdenes de evacuación obligatorias?

A medida que Isaias se acerca al Panhandle, varios condados del noroeste de Florida han establecido órdenes de evacuación. De acuerdo con la información disponible de las autoridades estatales, estos son los condados que actualmente tienen una evacuación obligatoria o recomendada:

Las autoridades recomiendan que las personas que se encuentren en zonas bajo una orden obligatoria no esperen hasta que las condiciones empeoren para salir. La información oficial sobre las órdenes de evacuación puede consultarse en el portal de FloridaDisaster.org.

¿Dónde se espera que toque tierra el huracán Isaias?

Los pronósticos actuales apuntan a un posible impacto de Isaias cerca de Pensacola, Florida. El desembarco está previsto aproximadamente entre las 8:00 y las 9:30 p.m. del viernes.

La zona ubicada al este del punto de impacto podría experimentar algunos de los efectos más fuertes, debido a que la parte derecha del sistema suele concentrar condiciones más severas.

Después de tocar tierra, el flujo en niveles altos de la atmósfera impulsaría rápidamente a Isaias hacia el norte. Este desplazamiento podría provocar lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y un riesgo significativo de tornados en sectores de Alabama y Mississippi.

Las órdenes de evacuación por el huracán Isaias en Florida afectan principalmente al Panhandle. | Foto por JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

¿Qué zonas de Florida podrían recibir los mayores impactos?

Las comunidades cercanas al Big Bend y el Panhandle de Florida, por su proximidad al centro de circulación de Isaias, podrían experimentar los efectos más importantes.

Entre las principales amenazas se encuentran los fuertes vientos, las lluvias y una posible marejada ciclónica. El NHC ha advertido que este fenómeno puede representar una amenaza para la vida en sectores de la costa norte del Golfo.

En otras zonas de Florida también se espera un incremento de la humedad tropical. La Primera Costa podría registrar lluvias y aguaceros más intensos durante el viernes y sábado.

En las playas podrían presentarse ráfagas de entre 20 y 25 millas por hora, mientras que en la mayoría de las zonas del interior se esperan vientos de entre 10 y 20 millas por hora.