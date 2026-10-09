El avance del huracán Isaías por la costa noreste del golfo de México mantiene bajo vigilancia a varias comunidades de Florida, Alabama y Georgia por la posibilidad de que se formen tornados durante la noche de este viernes 9 de octubre y la madrugada del sábado 10. Las bandas exteriores de lluvia del sistema tropical podrían generar tormentas severas, incluso en zonas costeras donde también existe peligro por vientos intensos e inundaciones. Por ello, los residentes de las áreas bajo riesgo deben mantenerse atentos a las alertas meteorológicas y preparar un refugio seguro antes de que empeoren las condiciones.

¿Qué condados de Florida tienen riesgo de tornados el 9 y 10 de octubre?

El pronóstico de tiempo severo actualizado a las 12:30 a. m. del viernes 9 de octubre, hora central, identifica un riesgo ligero de tormentas severas (nivel 2 de 5) en gran parte del Panhandle de Florida. Esta clasificación contempla la posibilidad de tormentas severas dispersas, con especial preocupación por la formación de tornados dentro de las bandas de lluvia del huracán Isaías.

Entre las localidades expuestas se encuentran Pensacola, Navarre, Fort Walton Beach, Destin, Santa Rosa Beach, el corredor costero 30A, Panama City y Port St. Joe. Estas comunidades deben prestar especial atención a los avisos que puedan emitirse durante la noche y las primeras horas del sábado.

El riesgo también abarca el extremo sur de Alabama y el suroeste de Georgia, mientras que otras zonas cercanas permanecen bajo una categoría de peligro menor.

El huracán Isaías en Florida podría tocar tierra este viernes por la noche cerca de Navarre Beach, al este de Pensacola. | Crédito: Noticias Telemundo

¿Qué otras ciudades están bajo riesgo de tornados?

Alrededor de la zona de mayor preocupación se extiende un riesgo marginal de tormentas severas (nivel 1 de 5). Esta categoría incluye comunidades como Mobile, Enterprise y Dothan, en Alabama, además de Tallahassee, en Florida.

En estas áreas podrían desarrollarse tormentas severas aisladas, con la posibilidad de que se produzcan uno o más tornados breves. Asimismo, se pronostican tormentas eléctricas generales en sectores de Alabama, Georgia, Mississippi y el norte de Florida.

Aunque el riesgo sea menor en estas localidades, los residentes deben seguir los pronósticos oficiales y no ignorar las alertas de emergencia.

¿Por qué aumenta el riesgo de tornados durante la noche del viernes?

A medida que Isaías se acerque a la costa durante la noche del viernes, la humedad tropical y la cizalladura del viento podrían favorecer la formación de tormentas capaces de producir tornados.

Este fenómeno ocurre cuando los vientos presentan diferencias de velocidad o dirección a distintas alturas de la atmósfera. Cerca de la superficie, el viento puede perder velocidad por la fricción con el terreno, mientras que a mayor altura continúa soplando con fuerza. Estas diferencias favorecen la rotación de algunas tormentas.

Las bandas exteriores de lluvia de un huracán pueden aprovechar estas condiciones para generar tornados, incluso cuando las tormentas no parecen especialmente intensas desde el suelo. El Panhandle de Florida requiere especial atención por su ubicación respecto a la trayectoria prevista del sistema hacia la costa de Alabama.

Un vehículo de salvavidas patrulla la playa mientras las olas crecen cerca del muelle del Golfo de Pensacola Beach en Pensacola Beach, Florida, el 9 de octubre. | Foto por RONALDO SCHEMIDT / AFP

¿Por qué son más peligrosos los tornados nocturnos?

Los tornados que se forman durante la noche representan un peligro adicional porque son más difíciles de observar y pueden sorprender a las personas mientras duermen. Además, los tornados asociados a sistemas tropicales suelen ser breves y pueden quedar ocultos por la lluvia, lo que reduce el tiempo disponible para reaccionar.

Por esta razón, es importante contar con varias formas de recibir avisos, como las alertas inalámbricas de emergencia y una radio meteorológica NOAA. También conviene mantener los teléfonos cargados y activar las notificaciones de las autoridades locales.

¿Hacia dónde se desplazará el riesgo de tornados el sábado 10 de octubre?

El peligro no se limitaría a las comunidades costeras. Para el sábado, el pronóstico contempla que la zona de riesgo ligero se extienda hacia el interior, desde el Panhandle de Florida hasta sectores del este de Alabama y el oeste de Georgia, con localidades como Dothan y Columbus entre las áreas que deben seguir de cerca las actualizaciones meteorológicas.

Durante la noche del sábado, el riesgo podría desplazarse hacia una zona más al norte y al este, cerca del sur de los Apalaches y las Carolinas. La ubicación y la intensidad de las áreas de peligro pueden cambiar conforme avance Isaías, por lo que se recomienda consultar los avisos más recientes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

El huracán Isaías en Florida mantiene en alerta a las comunidades costeras por el riesgo de inundaciones y cortes eléctricos. | Crédito: NHC - NOAA

¿Qué otras alertas están vigentes por el huracán Isaías en Florida?

El riesgo de tornados se suma a las amenazas de vientos intensos y marejada ciclónica. Según la información proporcionada, se mantiene una advertencia de huracán para sectores del sur de Mississippi, el sur de Alabama y el Panhandle de Florida. También se prevé una marejada ciclónica de entre 5 y 7 pies desde Ocean Springs hasta Indian Pass.

En el corredor 30A y otras zonas bajas del condado de Walton se han establecido órdenes de evacuación obligatoria. Por su parte, el condado de Bay emitió evacuaciones voluntarias para Panama City Beach y Mexico Beach.

Además, 65 condados de Florida y Alabama se encuentran bajo estado de emergencia. Los residentes deben revisar las instrucciones de las autoridades locales, especialmente si viven cerca de la costa o en zonas propensas a inundaciones.

¿Cómo protegerte si se emite una alerta de tornado?

Si las autoridades emiten una advertencia de tornado (Tornado Warning) para tu localidad, busca refugio de inmediato en una habitación interior del piso más bajo de una construcción resistente, lejos de las ventanas. Un sótano es una opción adecuada si está disponible y es seguro acceder a él.

Si vives en una casa móvil, no esperes a que llegue la tormenta: busca con anticipación un refugio más sólido. Mantén disponibles los teléfonos, una linterna, agua y los medios necesarios para recibir alertas durante la noche.