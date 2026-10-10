El paso del huracán Isaías por el Panhandle de Florida dejó árboles caídos, cables eléctricos derribados, carreteras bloqueadas y daños en infraestructuras. Aunque el sistema se debilitó después de tocar tierra, los residentes todavía deben tomar precauciones antes de salir de casa, regresar a sus viviendas o retomar sus actividades habituales. Las autoridades locales mantienen las labores de evaluación y limpieza, mientras los equipos trabajan para restablecer los servicios afectados. Por ello, es importante consultar los comunicados oficiales y seguir las recomendaciones de seguridad, especialmente en las zonas donde las vías siguen obstruidas o existe riesgo por instalaciones eléctricas dañadas.

Según la oficina del gobernador de Florida, Isaías tocó tierra cerca de Destin alrededor de las 9:30 p. m. del viernes 9 de octubre como un huracán de categoría 2, con vientos máximos sostenidos de 105 mph (169 km/h). Durante la madrugada del sábado, el ciclón se debilitó y pasó a ser un sistema postropical mientras avanzaba hacia Alabama. Sin embargo, el debilitamiento no eliminó los peligros asociados a los daños materiales, las inundaciones y las interrupciones de los servicios.

¿Qué deben hacer los residentes del Panhandle tras el huracán Isaías?

Las autoridades recomiendan priorizar la seguridad y evitar desplazamientos que no sean indispensables. En el condado de Santa Rosa, la mayoría de las carreteras seguían intransitables por árboles caídos o cables eléctricos, según una actualización publicada el sábado 10 de octubre.

Estas son las principales medidas que deben tener en cuenta los residentes:

Evitar desplazamientos No salir si no es necesario y consultar el estado de las carreteras antes de viajar. Alejarse de cables caídos No tocarlos ni acercarse a zonas donde puedan existir líneas eléctricas dañadas. Evitar el agua acumulada No caminar ni conducir por calles inundadas, ya que pueden ocultar peligros. Revisar las viviendas Mantenerse lejos de estructuras inestables, árboles debilitados y áreas dañadas. Seguir las alertas Consultar los comunicados de las autoridades locales y del Servicio Meteorológico Nacional. Usar generadores con precaución Mantenerlos al aire libre, lejos de puertas y ventanas, para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Un árbol arrancado de raíz se observa en Gulf Breeze, Florida, el 10 de octubre de 2026. | Foto por RONALDO SCHEMIDT / AFP

¿Qué hacer si hay cables eléctricos caídos o cortes de luz?

Los residentes deben mantenerse alejados de los cables derribados, aunque parezcan inactivos. Tampoco deben tocar equipos eléctricos mojados ni acercarse a zonas inundadas donde pueda haber líneas eléctricas sumergidas.

La ciudad de Pensacola informó que sus equipos de emergencia y obras públicas comenzaron a evaluar los daños y despejar las vías después de que disminuyeran los vientos. También señaló que sus equipos colaboraban con Florida Power & Light para restablecer el suministro eléctrico.

Si una vivienda se queda sin electricidad, se recomienda seguir las indicaciones de la compañía suministradora y evitar manipular instalaciones dañadas. Quienes utilicen generadores deben colocarlos exclusivamente al aire libre, lejos de ventanas, puertas y otras entradas de la casa. No deben encenderlos dentro de una vivienda, un garaje ni otro espacio cerrado, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Cable caído Mantener distancia y avisar a la compañía eléctrica o a las autoridades. Vivienda sin electricidad Consultar las actualizaciones oficiales sobre la restauración del servicio. Equipo eléctrico mojado No tocarlo ni manipularlo hasta que sea seguro. Uso de un generador Colocarlo al aire libre y lejos de las aberturas de la vivienda.

¿Se puede regresar a casa después de una evacuación?

Los residentes que abandonaron sus viviendas antes de la llegada de Isaías deben comprobar si las autoridades permiten regresar a sus zonas. El debilitamiento del ciclón no significa que todas las carreteras, viviendas o infraestructuras sean seguras.

Antes de volver, conviene revisar los avisos del gobierno del condado y de los organismos de manejo de emergencias. Si continúa vigente una orden de evacuación o una restricción de acceso, los residentes deben cumplirla.

Una vez en casa, se recomienda comprobar si existen daños visibles sin acercarse a estructuras inestables, árboles que puedan caer o cables derribados. Si se detecta un peligro, lo adecuado es alejarse y comunicarlo a los servicios correspondientes.

Acceso a la zona Que las autoridades hayan permitido el retorno. Estado de la vivienda Que no existan daños estructurales evidentes ni riesgos eléctricos. Carreteras Que las vías estén habilitadas y sean seguras para circular. Servicios básicos Que las instalaciones de electricidad y agua no presenten peligros.

¿Cómo pueden reportar los residentes los daños causados por Isaías?

El condado de Santa Rosa pidió a los residentes que informen sobre los daños en sus propiedades mediante el sitio web de su tasador inmobiliario. El procedimiento permite localizar el inmueble por nombre o dirección y utilizar la opción “Report Damage”, situada en la sección de información del propietario.

Los pasos indicados por el condado son los siguientes:

Ingresar al sitio web del tasador inmobiliario del condado de Santa Rosa. Buscar la propiedad por nombre o dirección. Entrar en la página correspondiente al inmueble. Seleccionar la opción “Report Damage” dentro de la sección de información del propietario. Seguir las instrucciones para registrar los daños.

Este trámite permite documentar los daños en las propiedades. Los residentes deben consultar las indicaciones del condado para conocer los procedimientos adicionales que correspondan a su caso.

Un hombre pasa en bicicleta junto a un estacionamiento inundado y un camión volcado en Tiger Point, Florida, el 10 de octubre de 2026. | Foto por RONALDO SCHEMIDT / AFP

¿Qué riesgos siguen vigentes tras el paso de Isaías?

Aunque Isaías dejó de ser un huracán, el Servicio Meteorológico Nacional y el Centro Nacional de Huracanes advirtieron sobre los peligros que podían extenderse tierra adentro, entre ellos las inundaciones repentinas y los vientos fuertes.

Los residentes deben tener en cuenta que las inundaciones pueden persistir después de las lluvias más intensas y que los árboles debilitados pueden caer incluso cuando las ráfagas disminuyen. También deben evitar playas, muelles y zonas costeras hasta que las autoridades confirmen que es seguro regresar.

Inundaciones No atravesar zonas anegadas a pie ni en vehículo. Árboles y escombros Mantenerse lejos de ramas inestables y estructuras dañadas. Vientos fuertes Asegurar la distancia respecto de objetos y estructuras que puedan desprenderse. Nuevas alertas meteorológicas Consultar los avisos vigentes antes de salir o realizar actividades al aire libre.

¿Dónde consultar información oficial sobre la recuperación en Florida?

Los residentes del Panhandle pueden seguir las actualizaciones de las autoridades estatales y locales para conocer el estado de las carreteras, los servicios y las labores de recuperación.

Gobierno de Florida Comunicados sobre la respuesta estatal y la recuperación. Florida Governor División de Manejo de Emergencias de Florida Alertas y recursos para las comunidades afectadas. FloridaDisaster.org Condado de Santa Rosa Cierres de carreteras, reportes de daños y avisos locales. Santa Rosa County Ciudad de Pensacola Evaluación de daños y trabajos de recuperación. City of Pensacola Servicio Meteorológico Nacional Pronósticos y alertas meteorológicas actualizadas. Weather.gov

Las autoridades insisten en que los residentes prioricen su seguridad, eviten las zonas peligrosas y consulten los comunicados oficiales antes de retomar sus actividades habituales.