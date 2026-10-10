El huracán Isaías tocó tierra cerca de Destin, en el noroeste de Florida, la noche del viernes 9 de octubre y se debilitó hasta convertirse en un ciclón postropical durante la madrugada del sábado. Su paso dejó al menos cuatro muertos en Florida y Alabama, además de cientos de miles de usuarios sin electricidad en esos estados y en Georgia. Aunque el sistema perdió intensidad, los peligros no han desaparecido. En esta nota te explicamos qué amenazas persisten en Florida y qué medidas ha tomado el gobierno de Ron DeSantis para atender a las comunidades afectadas.

Se observa un camión volcado en un estacionamiento inundado en Tiger Point, Florida, el 10 de octubre de 2026 (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)

¿CUÁLES SON LOS PELIGROS QUE PERMANECEN EN FLORIDA TRAS EL PASO DE ISAÍAS?

Los primeros reportes tras el paso de Isaías describen daños en viviendas y techos, árboles y tendidos eléctricos derribados, vehículos afectados y calles inundadas en el Panhandle de Florida. En Destin se registró el colapso de una estructura para embarcaciones, mientras que en Okaloosa Island persistían anegamientos. Las autoridades continúan evaluando los daños y todavía no han presentado un balance económico definitivo. Aquí más detalles:

1. Inundaciones repentinas y crecidas de ríos

El gobernador Ron DeSantis advirtió que varios ríos del Panhandle —la franja noroccidental de Florida— podrían alcanzar sus niveles máximos durante los próximos días. A esto debemos sumar las lluvias adicionales, que también pueden elevar el agua en terrenos ya saturados, especialmente en el norte del estado.

Pero la amenaza no se limita al lugar donde entró el huracán: las bandas exteriores pueden generar lluvias e inundaciones lejos de Destin. Las autoridades también alertaron sobre posibles vientos dañinos y tornados en bandas del sistema durante el sábado, publica The New York Times.

2. Calles anegadas, cables caídos y escombros

A causa del agua estancada y los cables eléctricos derribados, el gobierno estatal pidió evitar los desplazamientos innecesarios, ya que una carretera cubierta de agua puede ocultar escombros, daños en el pavimento o líneas eléctricas.

Aunque las principales carreteras han reabierto, el informe oficial todavía registra trabajos por inundaciones localizadas al este de Brooks Bridge, en Okaloosa Island. La reapertura de una vía principal no significa que todas las calles cercanas sean seguras, precisa la Oficina Ejecutiva del Gobernador.

3. Cortes de electricidad y problemas de servicios básicos

A las 7:00 a.m. del sábado 10 de octubre, Florida reportaba aproximadamente 448,298 cuentas de clientes sin electricidad. Hay que tener claro que es un dato de ese momento, no el balance definitivo ni una cifra de personas.

También se están revisando los sistemas de agua potable, aguas residuales y comunicaciones. En Escambia, las autoridades coordinan medidas para estabilizar el suministro de agua en instalaciones sanitarias; en otras zonas, se evalúan interrupciones de sistemas de emergencia y comunicaciones.

Vista del tejado dañado de un centro comercial tras tocar tierra el huracán Isaías en Destin, Florida, el 10 de octubre de 2026 (Foto: EFE/EPA/Dan Anderson)

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO EL GOBIERNO DE RON DESANTIS PARA APOYAR A LAS ZONAS AFECTADAS?

A continuación, las áreas de respuesta y las labores reportadas por el gobierno estatal tras el paso de Isaías por Florida.

Área de respuesta Labores reportadas Restauración eléctrica Más de 16,000 trabajadores de líneas eléctricas y recuperación fueron posicionados antes del impacto. Las cuadrillas trabajan de forma continua, priorizando las comunidades más afectadas. Rescate y apoyo logístico La Guardia Nacional de Florida tiene aproximadamente 5,000 efectivos activados y distribuidos en la zona de impacto, con vehículos elevados, embarcaciones y helicópteros para rescate, reconocimiento y asistencia humanitaria. Retiro de escombros Cerca de 400 integrantes de la Guardia Estatal de Florida apoyan evaluaciones de daños, despeje de rutas, distribución y operaciones de rescate. Hay misiones específicas para retirar árboles caídos en Holmes y Escambia. Carreteras y puentes El Departamento de Transporte movilizó más de 1,100 trabajadores. El estado informó que todos los puentes de propiedad estatal y las autopistas interestatales estaban abiertos tras inspecciones y labores de despeje. Salud y refugios El Departamento de Salud mantiene operaciones de suministro médico las 24 horas y refugios para personas con necesidades especiales en nueve condados. También refuerza capacidades de respuesta del 911 en varias comunidades. Alimentos y agua El Departamento de Niños y Familias coordina distribución de alimentos y agua, apoyo a refugios y servicios para sobrevivientes, incluidos 600 palés de alimentos y apoyo para comidas calientes. Evaluación de daños Equipos terrestres, drones y aeronaves inspeccionan infraestructura y áreas afectadas. FloridaCommerce activó una encuesta para que los negocios reporten pérdidas físicas y económicas.

¿Todas las ayudas ya están aprobadas?

No. Algunas medidas están en marcha, pero otras siguen en evaluación. Por ejemplo, el Departamento de Niños y Familias analizará posibles respuestas de SNAP, como reposición de beneficios, autorización para comprar comida caliente o un eventual programa D-SNAP, se lee en el sitio web de la gobernación estatal.

Para los residentes, la indicación inmediata es seguir las instrucciones de las autoridades locales y consultar el estado de las vías antes de salir.

“Descargue la aplicación FL511 o visite FL511.com para obtener cierres de carreteras/puentes en tiempo real y posibles desvíos. Antes de salir, los conductores siempre deben seguir las indicaciones de la policía local y del personal de emergencia”, indicaron las autoridades.

Dos personas inspeccionan los daños en su vivienda, donde un árbol atravesó el tejado tras tocar tierra el huracán Isaías en Milton, Florida, el 10 de octubre de 2026 (Foto: EFE/EPA/Dan Anderson)