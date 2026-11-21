Si creías que lo peor ya había pasado, aún no te confíes. Las inundaciones en Florida Central podrían prolongarse mucho después de que mejoren las condiciones meteorológicas. El río St. Johns mantiene bajo amenaza a comunidades de Brevard, Seminole, Lake y Volusia, donde el avance del agua compromete viviendas, carreteras y accesos residenciales. Cocoa ya registra una crecida récord; Geneva, Sanford, DeLand y Astor también permanecen bajo advertencia. Para esta última localidad, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) señala que podrían transcurrir semanas o meses antes de recuperar niveles inferiores al umbral de desbordamiento.

Los boletines consultados este viernes 20 de noviembre de 2026 anticipan nuevos ascensos durante el fin de semana y comienzos del siguiente periodo. La oficina meteorológica de Melbourne atribuye este escenario a las precipitaciones excepcionales acumuladas en la parte alta de la cuenca, sumadas a los aguaceros recientes.

Miles de ciudadanos de Florida han resultado damnificados por las intensas lluvias (Foto: Getty Images)

¿QUÉ ZONAS DE FLORIDA CENTRAL CORREN MAYOR RIESGO?

Punto de monitoreo Condado o área comprendida por el aviso Situación y pronóstico Cocoa Brevard Registraba 18.7 pies a las 8:15 a. m. del viernes, por encima de su récord histórico. La proyección anticipaba 18.8 pies para el sábado. Geneva, sobre Lake Harney Seminole Presentaba inundación mayor. El pronóstico situaba la altura cerca de 13 pies para el domingo, lo que superaría el máximo histórico. Sanford Seminole Se esperaba que alcanzara la categoría de inundación moderada. DeLand Lake y Volusia La previsión apuntaba a 5.7 pies a comienzos de la próxima semana, dentro de la categoría de inundación mayor. Astor Lake y Volusia Marcaba 3.6 pies a las 4:30 a. m. del viernes. La proyección anticipaba 4 pies para el martes, umbral asociado con inundaciones mayores.

COCOA: CRECIDA RÉCORD Y POSIBLES ACCESOS BLOQUEADOS

La estación ubicada al oeste de Cocoa alcanzó 18.7 pies durante la mañana del viernes, frente a un umbral de desbordamiento de 16 pies. Los meteorólogos anticipaban un ascenso lento hasta 18.8 para el sábado, con escasas variaciones hasta comienzos de la próxima semana.

El aviso identifica consecuencias importantes desde los 17.2 pies. Entre los sectores vulnerables figuran:

Lake Poinsett: entrada de agua en viviendas situadas al oeste de Cocoa.

Silver Pines y Shakespeare Park: afectación de casas construidas en terrenos bajos de Rockledge y Cocoa, respectivamente.

Providence Road: pérdida de transitabilidad y posible aislamiento de propiedades próximas a Mullet Lane y Bass Road.

ASTOR: ¿DÓNDE LAS INUNDACIONES PODRÍAN DURAR MESES?

La advertencia sobre una posible duración de semanas o meses se concentra en Astor. El boletín emitido a las 5:21 a. m. del viernes reportó 3.6 pies y proyectó un ascenso hasta 4 pies para el martes, frente a un umbral de inundación de 2.3.

Según el NWS, alcanzar esa altura supone consecuencias mayores: ingreso de agua en numerosas estructuras ribereñas y propiedades junto a canales conectados. También podría ser necesario realizar rescates acuáticos, con una retirada suficientemente lenta como para prolongar la emergencia durante un periodo considerable.

Las áreas mencionadas por el organismo incluyen:

River Road y viviendas de Wildhog, Possum, Bonnet y Snail roads.

Caminos próximos a Blue Creek, además de propiedades en Otter, Branch y Chestnut roads.

Camp South Moon Road y Juno Trail, cuyos accesos pueden quedar interrumpidos.

GENEVA, SANFORD Y DELAND: ¿QUÉ ANTICIPAN LOS AVISOS?

En Geneva, el St. Johns ya se encontraba en categoría de inundación mayor. La previsión apuntaba a unos 13 pies para el domingo, por encima del máximo histórico de esa estación.

El boletín también identifica problemas de circulación asociados con alturas de 10.8 pies en State Road 46, cerca de Jungle Road y Prevatt Road. Estas referencias ayudan a reconocer sectores vulnerables, aunque su condición debe comprobarse antes de emprender cualquier recorrido.

Para Sanford, los meteorólogos anticipaban una crecida moderada. A partir de 7.4 pies, la descripción oficial contempla anegamientos capaces de volver intransitables numerosas vías secundarias alrededor de Lake Monroe y Enterprise, además de afectaciones en Stone Island y proximidad del agua a viviendas de River Oaks Estates.

En DeLand, la proyección situaba el cauce en 5.7 pies a comienzos de la próxima semana. Como referencia, el organismo relaciona los 5.3 con impactos mayores sobre estructuras y marinas ribereñas, incluido el entorno de Hontoon Island.

¿POR QUÉ EL PELIGRO CONTINÚA AUNQUE DISMINUYA LA LLUVIA?

La explicación está en lo que ocurre sobre toda la cuenca, no únicamente encima de una ciudad. Las precipitaciones acumuladas durante semanas en sus sectores superiores siguen alimentando el sistema fluvial, mientras nuevos aguaceros pueden agravar la crecida.

Por eso, una jornada sin tormentas en Cocoa o Astor no garantiza una bajada inmediata. El aporte procedente de otras zonas continúa desplazándose hacia el St. Johns y puede mantener elevados sus registros.

Para Astor, el boletín añade la influencia de un flujo fuerte del norte y noreste. Su combinación con las aportaciones provenientes del interior contribuye a explicar por qué la mejoría meteorológica local no implica el final de la emergencia.