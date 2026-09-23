Lindsey Isaacs, una mujer de Florida que pasó 13 días en prisión después de ser acusada de estar relacionada con un accidente mortal, llevará su caso este miércoles ante un subcomité del Senado de Estados Unidos. Su experiencia forma parte de una audiencia dedicada al funcionamiento de las cámaras Flock y otros sistemas automáticos de lectura de matrículas.

La audiencia, titulada “Always Watching: Flock’s Nationwide AI Surveillance Network”, se realizará ante el Subcomité de Crimen y Contraterrorismo del Comité Judicial del Senado. Está programada para las 2:30 p. m. ET y analizará el uso de estas tecnologías de vigilancia. Isaacs figura entre los testigos convocados para contar su experiencia.

Según Fox 35, el caso comenzó en abril, cuando Isaacs, de 23 años, fue arrestada y acusada de conducir una Dodge Durango relacionada con un accidente ocurrido en octubre de 2025 en la Interestatal 4, en Florida, que dejó tres personas muertas.

La Patrulla de Carreteras de Florida inicialmente sostuvo que su vehículo había provocado una reacción en cadena antes de abandonar el lugar.

Pasó 13 días en prisión

Isaacs permaneció detenida durante 13 días, hasta que los cargos fueron retirados. Al recordar ese periodo, describió las condiciones de la cárcel como “horribles” y explicó el impacto que tuvo sobre ella: “Fueron los peores 13 días de mi vida. No se lo desearía a nadie… fue muy aterrador. Así que no hay palabras para describir mis emociones, aparte de que pensé que mi vida había terminado”.

Después de que se retiraran los cargos contra Isaacs, otra mujer, Alisa Montalvo, fue arrestada y acusada en relación con el accidente.

Una investigación posterior de la propia Patrulla de Carreteras de Florida determinó que Montalvo era la sospechosa.

Isaacs presentó una demanda contra agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida y este miércoles declarará ante un subcomité del Senado sobre las cámaras Flock. (Foto: Joe Raedle / Getty Images /AFP)

Isaacs presentó una demanda contra la policía

La joven también presentó una demanda federal contra agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida. En la demanda, Isaacs y sus abogados cuestionan la investigación que llevó a su arresto y sostienen que los agentes atribuyeron a su vehículo señales de daños que no correspondían con el accidente.

Según los documentos del caso, los agentes habían señalado en el informe de arresto la existencia de “marcas de manchas o rozaduras” en el vehículo de Isaacs.

Sin embargo, su abogado sostuvo que las fotografías no mostraban daños relacionados con el accidente y una revisión posterior realizada por otro equipo de la Patrulla de Carreteras tampoco encontró daños producto de una colisión.

El debate sobre las cámaras Flock

El caso de Isaacs se convirtió en uno de los ejemplos que serán examinados durante la audiencia sobre los lectores automáticos de matrículas.

Organizaciones defensoras de la privacidad, incluida la ACLU, cuestionan el uso de estos sistemas y señalaron posibles problemas relacionados con vigilancia, privacidad y detenciones erróneas.

Al mismo tiempo, autoridades policiales defienden este tipo de tecnología como una herramienta para ayudar en investigaciones criminales. La audiencia del Senado reunirá a Isaacs con expertos en privacidad, tecnología y seguridad pública para analizar el funcionamiento y las implicaciones de estos sistemas.