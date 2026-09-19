Si vives en Florida y tienes pendiente renovar, reemplazar o hacer una gestión relacionada con tu licencia de conducir, hay un ajuste que conviene revisar antes de acudir al DMV, al recaudador de impuestos de tu condado o al portal del Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV). Desde el 1 de octubre de 2026, algunas solicitudes requerirán una dirección de correo electrónico. Además, el estado podrá utilizar esa vía para enviar recordatorios de vencimiento y, en casos específicos, comunicaciones sobre suspensión, cancelación, revocación o descalificación del permiso para manejar.

La medida forma parte de la SB 488, una ley de transporte aprobada por la Legislatura de Florida y firmada por el gobernador Ron DeSantis el 21 de abril de 2026. La norma quedó registrada como el Capítulo 2026-39 y su entrada en vigor está fijada para el 1 de octubre.

No se trata de un sistema completamente nuevo para obtener el documento por primera vez ni de una obligación para que todos renueven por internet. La modificación incorpora el email a ciertos procesos y amplía las situaciones en las que el FLHSMV puede usar ese canal para contactar a titulares de una licencia, permiso de aprendizaje o tarjeta de identificación.

La licencia de conducir es un documento clave entre los ciudadanos de Florida (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ CAMBIA DESDE EL 1 DE OCTUBRE?

La SB 488 modifica distintas disposiciones del Capítulo 322 de los Estatutos de Florida, que regula las licencias, permisos de aprendizaje y tarjetas de identificación estatales. En la práctica, estos son los puntos que más pueden afectar a los residentes del estado:

Trámite o situación Qué establece la nueva ley Reemplazo de una licencia perdida o destruida La solicitud deberá incluir una dirección de correo electrónico. Reemplazo de una licencia o permiso robado También se deberá proporcionar una dirección de correo electrónico. Solicitud de tarjeta de identificación de Florida La información del solicitante incluirá una dirección de correo electrónico. Avisos de renovación El FLHSMV podrá usar el correo electrónico como método de notificación. Suspensión, cancelación, revocación o descalificación En determinadas circunstancias, el departamento podrá enviar avisos por email si el titular autorizó ese método.

La nueva legislación añade expresamente la dirección electrónica a las solicitudes de identificación y de reposición de credenciales o permisos. También habilita el envío digital de ciertas órdenes relacionadas con el estado del privilegio de conducir.

SERÁ OBLIGATORIO DAR UN CORREO PARA ALGUNOS REEMPLAZOS

Uno de los cambios más concretos aparece en la sección 322.17 de los Estatutos de Florida, que regula la reposición de licencias de conducir y permisos de aprendizaje.

A partir del 1 de octubre, cuando una licencia o un permiso haya sido extraviado o destruido, la persona tendrá que entregar al FLHSMV información como:

Nombre completo.

Fecha de nacimiento.

Sexo.

Dirección residencial y dirección postal.

Dirección de correo electrónico.

Pruebas de nacimiento e identidad cuando el departamento las solicite.

La misma condición se aplicará si el documento fue robado. En ese supuesto, la norma mantiene la posibilidad de pedir el reemplazo sin pagar la tarifa correspondiente. Sin embargo, el solicitante deberá aportar igualmente su email, junto con los datos y comprobantes requeridos.

En términos sencillos, si perdiste la billetera, te robaron la cartera o necesitas sustituir una credencial dañada antes de manejar por la I-95, la Florida Turnpike o cualquier otra vía estatal, la dirección electrónica pasará a ser parte del proceso ante la agencia de seguridad vial.

¿CAMBIARÁ LA RENOVACIÓN?

Sí, aunque no de la manera que algunas personas podrían pensar. La SB 488 no elimina las gestiones tradicionales ni determina que todos los conductores deban completar el trámite obligatoriamente por internet.

El ajuste se concentra en la forma de comunicación del FLHSMV. La norma permite que el departamento recopile direcciones electrónicas y las use, en lugar del Servicio Postal de Estados Unidos, para enviar recordatorios sobre el vencimiento.

Además, la sección 322.18 establece que, cuando la entidad determine que una persona reúne las condiciones para renovar, el aviso podrá enviarse a su última dirección conocida o por email, al menos 30 días antes de su cumpleaños.

Esto es relevante porque, en Florida, muchas credenciales vencen alrededor de la fecha de nacimiento de cada titular. Por ello, no conviene depender solo de la correspondencia física: revisar la bandeja de entrada y conservar un email vigente en los registros estatales puede ayudar, sobre todo a quienes se hayan mudado recientemente dentro del estado.

ALGUNAS SUSPENSIONES PODRÁN NOTIFICARSE POR EMAIL

La modificación no se limita a los recordatorios de vencimiento. La SB 488 actualiza la sección 322.251 para permitir que ciertas órdenes de cancelación, suspensión, revocación o descalificación sean comunicadas por correo electrónico cuando la persona haya autorizado ese medio.

Estos mensajes pueden estar vinculados al estatus del permiso para conducir, de modo que no son simples alertas administrativas. Una notificación de este tipo puede tener consecuencias directas para alguien que necesita movilizarse todos los días para trabajar, estudiar, atender a su familia o realizar labores esenciales.

La ley también define cuándo se considera completada la entrega de una orden por vía digital o postal. En otras palabras, que una persona no vea el mensaje no necesariamente detendrá la fecha efectiva de la medida.

Por esa razón, es recomendable utilizar una cuenta activa, revisar con frecuencia las carpetas de spam, promociones o correo no deseado y evitar registrar una dirección a la que no se tenga acceso habitual.

¿QUÉ DEBES REVISAR ANTES DE HACER EL TRÁMITE?

Si tienes previsto renovar, solicitar una reposición o modificar datos relacionados con tu licencia después del 1 de octubre, estos son los puntos más importantes que debes preparar:

Correo electrónico activo: será obligatorio en ciertas solicitudes, como la reposición de licencias, permisos de aprendizaje y tarjetas de identificación.

será obligatorio en ciertas solicitudes, como la reposición de licencias, permisos de aprendizaje y tarjetas de identificación. Datos personales vigentes: el nombre, la fecha de nacimiento y las direcciones residencial y postal deben coincidir con la información que maneja el FLHSMV.

el nombre, la fecha de nacimiento y las direcciones residencial y postal deben coincidir con la información que maneja el FLHSMV. Documentos de identidad: los requisitos de identidad, nacimiento, presencia legal o domicilio seguirán aplicando cuando correspondan.

los requisitos de identidad, nacimiento, presencia legal o domicilio seguirán aplicando cuando correspondan. Acceso a la cuenta: verifica que puedas ingresar al email registrado y revisa periódicamente las carpetas de mensajes filtrados.

verifica que puedas ingresar al email registrado y revisa periódicamente las carpetas de mensajes filtrados. Fecha de vencimiento: no esperes únicamente una carta física para recordar el momento de renovar.

no esperes únicamente una carta física para recordar el momento de renovar. Autorización de avisos digitales: si aceptas el uso de ese canal, podrá emplearse para determinadas comunicaciones sobre el estado de tu licencia.

La SB 488 también actualiza las condiciones para solicitar una tarjeta de identificación de Florida. Desde octubre, la petición deberá contener, entre otros datos, el nombre completo, género, número de Seguro Social o el comprobante correspondiente, condado de residencia, dirección postal, email, prueba de domicilio residencial y país de nacimiento.

Ron DeSantis firmó este proyecto el pasado 21 de abril (Foto: AFP)

FECHA CLAVE: 1 DE OCTUBRE DE 2026

La fecha que los conductores deben marcar en el calendario es el 1 de octubre de 2026. Ese día comenzará a aplicarse la SB 488, identificada como el Capítulo 2026-39 de las leyes de Florida. La iniciativa fue aprobada por DeSantis el 21 de abril y registrada oficialmente al día siguiente.

También entrará en vigor la SB 490, una ley complementaria que amplía la protección de privacidad para las direcciones electrónicas recopiladas por el FLHSMV con fines de notificación. Esto implica que los correos obtenidos para recordatorios de renovación o comunicaciones similares estarán contemplados dentro de una exención de las reglas generales sobre registros públicos.

En resumen, la actualización no obliga a los residentes a sacar una credencial nueva ni implica el cierre de oficinas de licencias. El efecto más visible será administrativo: el email se convertirá en un requisito para determinados trámites y tendrá mayor relevancia para recibir avisos del FLHSMV. Para quienes dependen del auto a diario en Florida, mantener esa información al día puede ayudar a evitar que un recordatorio de renovación o una comunicación relevante quede sin atender.