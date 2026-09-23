Si tienes una licencia de conducir regular de Florida, la nueva ley SB 1332 no te obliga a cambiarla solo porque entre en vigor el 1 de octubre de 2026. La medida no alcanza a la mayoría de los conductores que se trasladan cada día al trabajo, llevan a sus hijos a la escuela, circulan por la I-95 o realizan trámites habituales en Miami-Dade, Broward, Orange, Hillsborough y el resto del estado. El cambio está dirigido a un grupo definido por la ley como career offenders, cuyos documentos de identidad deberán incluir una marca particular en su parte frontal.

La norma, firmada por el gobernador Ron DeSantis, modifica el sistema de registro y seguimiento de ciertos reincidentes relacionados con delitos violentos. Entre las disposiciones aprobadas figura la obligación de que sus licencias de conducir o tarjetas de identificación incluyan la frase “775.261, F.S.”, una referencia directa a la sección de los Estatutos de Florida que regula el Florida Career Offender Registration Act.

¿A QUIÉNES AFECTA EL CAMBIO?

La SB 1332 no modifica los documentos de todos los residentes ni de todos los automovilistas de Florida. La disposición alcanza a las personas designadas legalmente como career offenders. Dentro de ese grupo están quienes hayan sido clasificados como:

Habitual violent felony offender

Violent career criminal

Three-time violent felony offender

Prison releasee reoffender

Estas categorías están contempladas en los Estatutos de Florida. No se aplican de forma automática por tener antecedentes penales o por haber recibido una condena por cualquier delito; la designación depende de criterios y procedimientos establecidos por la legislación estatal.

En otras palabras, una persona que posee una licencia común y no está registrada como career offender no tendrá que solicitar un nuevo documento debido a esta modificación.

Algunos conductores en Florida tendrán que actualizar sus licencias (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ APARECERÁ EN LA LICENCIA?

El cambio más visible se verá en la parte frontal de la identificación emitida por el Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles, conocido como FLHSMV.

Las nuevas licencias, así como las que sean renovadas o reemitidas para personas designadas como career offenders, deberán mostrar la siguiente inscripción: “775.261, F.S.”

La legislación también mantiene otras marcas para individuos sometidos a registros especiales en el estado.

Persona comprendida en la ley Marca en la licencia o identificación Sexual predator “SEXUAL PREDATOR” Sexual offender “943.0435, F.S.” Career offender “775.261, F.S.”

La frase “775.261, F.S.” corresponde a la norma estatal que regula el registro de career offenders en Florida.

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR LA SB 1332?

La SB 1332 entrará en vigor el 1 de octubre de 2026.

Ron DeSantis firmó la iniciativa como parte de un paquete de medidas de seguridad pública. A partir de esa fecha comenzarán a aplicarse los requisitos de registro presencial, actualización de datos y emisión de identificaciones para las personas incluidas en esta categoría.

Para quienes no estén dentro de ese grupo legal, octubre no representa una obligación adicional para renovar, reemplazar o cambiar el documento de conducir.

¿CUÁNDO DEBEN ACTUALIZAR LA LICENCIA?

La legislación establece un plazo concreto para quienes aún no tengan una tarjeta con el requisito incorporado.

Un career offender deberá presentarse personalmente en una oficina del FLHSMV durante el mes de su cumpleaños, dentro de las 48 horas previstas por la norma, si todavía no cuenta con una licencia o identificación que incluya “775.261, F.S.”.

Esto no significa que todos los afectados tengan que acudir el 1 de octubre. El día del trámite dependerá del mes en que nació la persona y de si su credencial ya cumple con los requisitos aprobados por el estado.

¿CUÁNDO DEBEN IR EN PERSONA?

La SB 1332 va más allá de colocar una leyenda en un documento oficial. También fija obligaciones de presentación física ante una oficina de licencias.

Cuando un career offender realiza su registro inicial y no se encuentra encarcelado, debe acudir al FLHSMV dentro de las 48 horas posteriores al procedimiento, salvo que ya tenga una credencial actualizada bajo los nuevos parámetros.

Durante la visita deberá cumplir con los requisitos aplicables, entre ellos:

Obtener una licencia de conducir de Florida, si reúne las condiciones

Renovar su permiso de manejo, cuando corresponda

Solicitar una tarjeta de identificación estatal

Identificarse como career offender sujeto a registro

Presentar comprobante de haber completado el proceso requerido

Entregar datos adicionales si la agencia los solicita

Tomarse una fotografía para la emisión o modificación de la credencial

Pagar las tarifas correspondientes

La gestión debe realizarse de manera presencial en una oficina del FLHSMV. No se trata de una renovación ordinaria por internet.

¿QUÉ OCURRE AL RENOVAR O CAMBIAR DATOS?

El requisito continuará vigente cada vez que la licencia de conducir o tarjeta de identificación de un career offender deba renovarse.

También existen deberes cuando se registran modificaciones en información personal. La norma contempla reportes por cambios de nombre, dirección, empleo, vehículos, teléfonos y otros datos relevantes. En determinados casos, esas actualizaciones deben notificarse dentro de las 48 horas.

Por ese motivo, la inclusión de “775.261, F.S.” no es un ajuste meramente visual. Forma parte de un conjunto de obligaciones de registro, actualización y seguimiento reguladas por la legislación de Florida.

REGISTRO ANUAL ANTE EL SHERIFF

La SB 1332 exige que los career offenders realicen una reinscripción anual en persona durante el mes de su cumpleaños.

El procedimiento debe efectuarse en la oficina del sheriff del condado donde la persona tenga una residencia permanente, temporal o transitoria, o en el lugar donde se encuentre. Allí deberá informar las variaciones relacionadas con vivienda, trabajo, automóviles, números telefónicos y otros elementos requeridos por las autoridades.

Luego, el sheriff correspondiente deberá remitir la información al Florida Department of Law Enforcement, conocido como FDLE, organismo encargado de administrar y actualizar esos registros estatales.

¿QUÉ PASA SI NO CUMPLEN?

El incumplimiento de los requisitos puede tener consecuencias penales.

La SB 1332 establece que omitir una inscripción, no reportar una modificación requerida o incumplir la obligación de obtener una credencial conforme a la ley puede constituir un delito grave de tercer grado, según las circunstancias de cada caso. Cada falta de registro o reporte puede ser tratada como una infracción independiente.

Por eso, las personas comprendidas en esta regulación deben prestar atención no solo a la fecha de renovación de su documento, sino también a los plazos para informar cambios de residencia, empleo, vehículos y otros datos exigidos por el estado.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó esta ley el pasado 16 de junio (Foto: AFP)

LO ESENCIAL DE LA SB 1332

Punto Qué establece la ley Fecha de entrada en vigor 1 de octubre de 2026 Quiénes están afectados Personas designadas como career offenders bajo la ley de Florida Conductores no afectados La mayoría de residentes con una licencia regular Agencia encargada Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV) Marca en el documento “775.261, F.S.” Cuándo deben actualizarlo Durante el mes de cumpleaños, dentro del plazo legal, si aún no tienen una credencial conforme a la norma Tipo de trámite Presencial, en una oficina de licencias del FLHSMV Registro anual Durante el mes de cumpleaños, ante la oficina del sheriff del condado correspondiente Incumplimiento Puede constituir un delito grave de tercer grado, según el caso

En resumen, la SB 1332 no establece una nueva obligación para todos los conductores de Florida. El ajuste está dirigido únicamente a quienes han sido designados como career offenders y, para ellos, la identificación deberá llevar la marca “775.261, F.S.”, además de cumplir con los procedimientos de actualización y registro previstos.

La fecha clave es el 1 de octubre de 2026, día en que la norma comenzará a aplicarse oficialmente.