Si manejas a diario por la Palmetto, la I-95, la Turnpike o las calles de Miami-Dade, Broward, Orlando, Tampa o Jacksonville en Florida, seguramente has visto vehículos con diseños dedicados a universidades, equipos, fundaciones, causas benéficas o símbolos propios del estado. Se trata de las conocidas specialty license plates, una alternativa voluntaria a la matrícula regular que permite apoyar a una escuela, organización comunitaria, veteranos o iniciativas sociales. Desde el 1 de octubre de 2026, una norma estatal cambiará varias reglas de este sistema, autorizará nuevos modelos y exigirá mayor vigilancia sobre el dinero que reciben las entidades beneficiadas. Sin embargo, hay una aclaración clave: ninguna persona estará obligada a sustituir la matrícula regular de su carro cuando llegue esa fecha.

La medida es la CS/SB 246, denominada Specialty License Plates. El gobernador Ron DeSantis la aprobó el 10 de abril de 2026 y su entrada en vigor está prevista para el 1 de octubre. La legislación figura como el Chapter 2026-30 dentro de las leyes estatales.

La reforma se enfoca en los distintivos opcionales, no en las matrículas estándar. También incluye obligaciones para las organizaciones que reciben las tarifas anuales pagadas por los propietarios. Para la comunidad hispana del sur del estado, aparecen nombres especialmente conocidos, como Miami Dade College, Christopher Columbus High School y Miami Northwestern Alumni Association.

Millones de personas en Florida usan su auto para movilizarse dentro del estado. Alguno de ellos tienen placas especiales en sus matrículas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ CAMBIA CON LAS PLACAS ESPECIALES DE FLORIDA?

La nueva norma modifica los requisitos para las entidades que soliciten una matrícula temática o que ya cuenten con autorización legislativa.

Desde octubre, cada organización aprobada deberá entregar al Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles, identificado por sus siglas FLHSMV, una proyección financiera de cinco años. El documento tendrá que detallar cuánto espera recaudar, cómo utilizará esos recursos, cuáles serán sus gastos administrativos y si planea transferir parte de los fondos a terceros.

Estas son las exigencias principales:

Proyección financiera para los próximos cinco años.

Estimación de ingresos por la venta del diseño autorizado.

Desglose de gastos administrativos.

Identificación de posibles terceros beneficiarios.

Presentación del reporte dentro de los 60 días posteriores a la vigencia de la autorización.

Si la entidad no entrega la información dentro de ese periodo, la matrícula puede perder su aprobación. El FLHSMV, además, deberá presentar un informe anual al gobernador y a la Legislatura con los datos financieros recopilados, así como los casos en los que se hayan retenido ingresos.

Cambio Qué establece la nueva ley Información financiera Las organizaciones deberán entregar una proyección financiera a cinco años Contenido obligatorio Ingresos esperados, gastos, costos administrativos y posibles terceros beneficiarios Plazo Hasta 60 días después de que la autorización entre en vigor Incumplimiento El modelo puede ser desautorizado Supervisión El FLHSMV deberá emitir un reporte anual Fecha de entrada en vigor 1 de octubre de 2026

FLORIDA TENDRÁ NUEVAS PLACAS ESPECIALES

La ley ordena al FLHSMV desarrollar ocho nuevas opciones. Cada diseño deberá recibir el visto bueno del departamento antes de llegar a las oficinas de tax collector y agencias autorizadas en el estado.

Estas son las nuevas specialty license plates contempladas en la legislación:

Ultimate Fighting Championship, o UFC.

Miami Northwestern Alumni Association.

Christopher Columbus High School.

United States Naval Academy.

United States Military Academy.

Miami Dade College.

Florida Film Legacy.

St. Petersburg College.

Para muchas familias de Miami-Dade, las alternativas asociadas con Miami Dade College y Christopher Columbus High School pueden generar mayor interés. MDC representa una puerta de acceso a la educación superior para estudiantes bilingües, recién llegados y residentes de distintos orígenes. Christopher Columbus, por su parte, es una institución reconocida por generaciones de padres, exalumnos y jóvenes vinculados con la vida escolar y deportiva del condado.

Nueva placa Organización o institución relacionada Destino principal de los recursos Miami Northwestern Alumni Association Miami Northwestern Alumni Association, Inc. Programas académicos, deportivos, becas y apoyo al Performing and Visual Arts Center Christopher Columbus High School Christopher Columbus High School, Inc. Programas académicos, deportes y becas por necesidad UFC UFC Foundation Organizaciones benéficas, hospitales infantiles, primeros respondedores, militares y mentoría juvenil United States Naval Academy Jacksonville Chapter of the Naval Academy Alumni Association Ayuda a veteranos y sus familias United States Military Academy Bay Area Legal Services, Inc. Financiamiento de la Florida Veterans Legal Helpline Miami Dade College Miami Dade College Foundation, Inc. Becas estudiantiles Florida Film Legacy Feature Florida Partnerships, Inc. Actividades vinculadas con la entidad, sujetas a informes financieros St. Petersburg College St. Petersburg College Foundation, Inc. Becas, tecnología emergente y preparación laboral

Varias de las entidades autorizadas podrán usar hasta el 10% de lo recaudado para mercadeo, promoción o costos administrativos relacionados con el programa. El porcentaje restante deberá destinarse a los fines expresamente señalados en el texto legal.

TAMBIÉN HABRÁ UNA PLACA PARA MOTOCICLETAS

Una de las novedades será la incorporación de Endless Summer para motocicletas. Florida mantiene una fuerte relación con la costa, las rutas en dos ruedas y los deportes acuáticos, desde Miami Beach y los Cayos hasta Daytona Beach y la costa del Golfo, por lo que el concepto está ligado a una imagen reconocible del estado.

El diseño Endless Summer estará disponible tanto para automóviles como para motocicletas. Las ventas de ambas versiones se contabilizarán de manera conjunta para determinar si se cumple con el mínimo necesario para conservar el programa activo.

Los recursos se dirigirán a Surfing’s Evolution & Preservation Corporation. La organización podrá usarlos para las siguientes actividades:

Preservación y promoción de la historia del surf.

Desarrollo del proyecto Surfing’s Evolution & Preservation Experience.

Apoyo a salvavidas y arrecifes artificiales.

Financiamiento de grupos vinculados a la cultura de este deporte.

Educación sobre seguridad en playas, contaminación costera y ecología marina.

Programas relacionados con océanos y zonas costeras.

Luego de cubrir los gastos iniciales de creación, hasta un 10% de las tarifas anuales podrá utilizarse para promoción, administración y mercadeo asociados con esta opción.

¿QUÉ PASARÁ CON LA PLACA FRATERNAL ORDER OF POLICE?

La legislación también modifica las condiciones para solicitar el distintivo de la Fraternal Order of Police, conocida como FOP.

Antes, el solicitante tenía que presentar una carta notariada emitida por la Florida State Lodge of the Fraternal Order of Police. Ese documento debía confirmar que la persona era integrante activo o familiar de un miembro. La nueva norma elimina esa exigencia y amplía la posibilidad de compra.

Después de recuperar los costos iniciales de producción, los ingresos pasarán a la Florida State Lodge Fraternal Order of Police Memorial Foundation, Inc. Esa entidad podrá destinar hasta un 10% a promoción, administración y gastos vinculados al memorial. El resto será utilizado para proyectos, mantenimiento, mejoras y actividades relacionadas con el monumento.

¿TENGO QUE CAMBIAR MI PLACA EL 1 DE OCTUBRE?

No. Si tu vehículo tiene una matrícula regular de Florida, la CS/SB 246 no establece que debas reemplazarla desde el 1 de octubre de 2026.

La norma regula el funcionamiento de las specialty license plates: su creación, las tarifas anuales y el destino de los recursos que reciben las entidades beneficiadas. No crea un proceso general de reemplazo para los distintivos tradicionales.

Esto significa lo siguiente:

No habrá una sustitución automática de matrículas regulares.

No necesitas ir a una oficina de tax collector únicamente por la entrada en vigor de la norma.

No se ha anunciado un rediseño obligatorio para todos los vehículos registrados.

Las nuevas opciones serán voluntarias para quienes deseen solicitarlas cuando estén disponibles.

También es importante tener presente que la fecha de vigencia no garantiza que todos los modelos estarán listos para ser comprados ese mismo día. El FLHSMV deberá elaborar los diseños y completar el proceso administrativo correspondiente antes de ponerlos a disposición del público.

El gobernador Ron DeSantis aprobó esta ley el pasado 10 de abril (Foto: Matt Johnson / Flickr)

EL CONTROL SOBRE EL DINERO TAMBIÉN CAMBIA

La legislación refuerza las reglas sobre el uso de las tarifas anuales generadas por las matrículas temáticas.

En términos generales, las entidades no podrán transferir libremente los fondos ni los intereses obtenidos a terceros que no cumplan las condiciones establecidas. Los recursos deberán emplearse dentro de Florida, salvo determinadas excepciones aplicables a opciones militares y de veteranos.

También se contemplan consecuencias para quienes ignoren recomendaciones o medidas correctivas emitidas por el FLHSMV. En esos casos, la distribución de ingresos podrá suspenderse. Si la Legislatura no define otro destino para los montos retenidos, la autorización puede ser revocada y el dinero pendiente pasaría al Highway Safety Operating Trust Fund.