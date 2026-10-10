Pagar un trámite del condado desde el celular, utilizar un cajero de criptomonedas o revisar el destino del dinero público son asuntos que conectan las decisiones de Tallahassee con la vida cotidiana en Florida. Cinco leyes aprobadas por la Legislatura y firmadas por el gobernador Ron DeSantis durante 2026 tienen como fecha general de entrada en vigor el 1 de enero de 2027. Abarcan servicios financieros, operaciones electrónicas, procedimientos electorales, políticas de diversidad y transparencia presupuestaria. Sin embargo, antes de organizar tus gestiones para el nuevo año, conviene conocer un detalle: algunas disposiciones siguen un calendario diferente.

Para las familias hispanohablantes de Miami, Orlando, Tampa y otras ciudades del estado, la pregunta práctica es qué cambiará y desde cuándo. Ciertas medidas afectarán directamente a los usuarios; otras establecen obligaciones para empresas, funcionarios y administraciones locales. Esta guía reúne cinco normas con disposiciones previstas para enero, aunque no todas permanecen completamente sin efecto durante 2026.

Que una iniciativa haya recibido la firma del gobernador no significa que sus obligaciones comiencen a exigirse de inmediato. En estos casos, el propio texto establece los plazos de aplicación. La HB 991, relacionada con elecciones, merece especial atención porque contiene apartados que ya comenzaron a regir.

El gobernador Ron DeSantis firmó su último paquete de leyes en 2026, pues se le acaba el mandato y no puede volver a postular por haber estado en el cargo dos periodos seguidos. Luego, puede analizar la situación de una próxima candidatura (Foto: AFP)

¿CUÁLES SON LAS CINCO LEYES DE FLORIDA CON CAMBIOS PREVISTOS PARA 2027?

La siguiente tabla resume cada medida, su tema principal y el calendario general. En los apartados sobre criptomonedas y procedimientos electorales, es importante distinguir las excepciones.

Ley Tema principal Fecha general de entrada en vigor HB 505 Regulación de cajeros de criptomonedas y protección frente al fraude 1 de enero de 2027; la prohibición de operar sin registro comienza el 1 de marzo. HB 967 Pagos electrónicos a gobiernos locales 1 de enero de 2027. HB 991 Procedimientos electorales y verificación de ciudadanía 1 de enero de 2027, con disposiciones vigentes desde 2026 y otros plazos específicos. SB 1134 Restricciones a determinadas actuaciones locales sobre diversidad, equidad e inclusión 1 de enero de 2027. HB 1329 Transparencia presupuestaria y finanzas de gobiernos locales 1 de enero de 2027.

La HB 505 regula a las empresas que operan cajeros de criptomonedas en Florida. Incorpora límites diarios, advertencias contra estafas, comprobantes detallados y un mecanismo de devolución para ciertos casos de fraude. También establece un registro ante la Oficina de Regulación Financiera del estado.

Estos equipos no funcionan como las máquinas bancarias tradicionales. Son terminales que permiten intercambiar monedas virtuales por dinero convencional u otros activos digitales. Las obligaciones se dirigen a los negocios que ofrecen ese servicio.

Entre los cambios principales figuran:

Registro de operadores: las compañías deberán inscribirse ante la Office of Financial Regulation, salvo determinados transmisores de dinero que ya cuentan con licencia. Esa excepción no los libera de cumplir las disposiciones sobre advertencias, límites, recibos y reembolsos.

Topes diarios: los clientes nuevos podrán realizar transacciones por un máximo de US$2.000; para aquellos considerados existentes, el límite será de US$10.000. Ambos montos contemplan las operaciones acumuladas, incluso cuando se utilizan varias máquinas.

Clasificación de usuarios: se considera nuevo al cliente que ha efectuado transacciones con el negocio durante menos de siete días. Quien alcance ese período o lo supere pertenece a la categoría de existente.

Advertencias contra estafas: antes de iniciar la operación, la pantalla deberá alertar sobre desconocidos que se presentan como funcionarios públicos, policías o cobradores y ordenan utilizar el equipo.

Comprobantes físicos o electrónicos: el usuario podrá elegir un recibo que incluya monto, tarifas, datos del operador y política de devolución, entre otros detalles.

Reembolso condicionado: la empresa deberá devolver íntegramente el dinero de la primera transacción dentro de 72 horas si se cumplen los requisitos legales. Entre ellos figuran comunicar el presunto fraude al negocio y a una agencia policial o gubernamental en un plazo de 60 días, además de presentar pruebas.

¿Cuándo comenzarán a aplicarse estas obligaciones?

La fecha general es el 1 de enero de 2027. No obstante, la disposición que prohíbe operar sin registro entra en vigor el 1 de marzo. Los negocios que estén funcionando al inicio del año deberán presentar su solicitud de inscripción dentro de los 30 días posteriores.

Para quienes utilicen estas terminales, el cambio más visible será contar con límites y advertencias antes de completar una operación. La devolución, en cambio, no cubre cualquier pérdida: se refiere a la primera transacción y exige cumplir las condiciones previstas.

La HB 967 exige que las unidades de gobierno local acepten tarjetas de crédito, de cargo, de débito bancario y transferencias electrónicas para cubrir obligaciones financieras. Además, deberán ofrecer un canal por internet. La excepción corresponde a los casos en que otra disposición legal establece un método específico.

El requisito comprende a distintas entidades y oficinas:

Gobiernos de los condados.

Municipalidades.

Distritos especiales.

Secretarías de los tribunales de circuito.

Dependencias del sheriff.

Despachos del tasador de propiedades, conocido como property appraiser.

Recaudadores de impuestos, o tax collectors.

Supervisores de elecciones.

Para quien necesita resolver un trámite entre el trabajo y las responsabilidades familiares, la novedad es la disponibilidad de una opción en línea. El alcance va más allá de las oficinas municipales e incluye dependencias del condado donde los residentes realizan diversas gestiones.

¿Las transacciones por internet serán gratuitas?

No necesariamente. El texto mantiene la autorización para cobrar un recargo que cubra las comisiones del servicio financiero o del procesamiento. Por ello, disponer de una alternativa electrónica no garantiza que la operación esté libre de costos adicionales.

DeSantis aprobó la HB 967 el 25 de junio de 2026. Al día siguiente quedó registrada como capítulo legal y comenzará a regir el 1 de enero de 2027.

La HB 991 modifica procedimientos de inscripción de votantes, verificación de ciudadanía estadounidense, identificación en los centros de sufragio y administración electoral. Aunque su fecha general es el 1 de enero de 2027, varias secciones establecen expresamente un inicio anterior.

Entre los aspectos de interés para los electores se encuentran:

Verificación de ciudadanía: el sistema estatal deberá registrar la condición del solicitante. Si los archivos del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados indican que no es ciudadano estadounidense o que no presentó pruebas aceptables, la plataforma de inscripción en línea notificará al supervisor electoral y le transmitirá el formulario.

Advertencia en la solicitud: el documento deberá incluir una casilla de reconocimiento sobre las consecuencias penales de jurar falsamente o proporcionar información falsa.

Identificaciones aceptadas: la norma modifica la lista de documentos válidos en los centros de votación.

Papeletas de papel: establece su uso para marcar las selecciones, con una excepción para quienes soliciten un dispositivo de interfaz.

Administración de comicios: introduce ajustes relacionados con candidaturas, elaboración de boletas, escrutinio y recuentos.

¿Qué disposiciones comenzaron a regir en 2026?

Algunas secciones sobre oficinas electorales y requisitos o impugnaciones de candidaturas entraron en vigor al convertirse la iniciativa en ley. Otros apartados, incluidos los relacionados con el plazo para procesar determinadas infracciones graves del Código Electoral y restricciones a contribuciones de personas comprendidas en la definición de foreign national, tienen como fecha de aplicación el 1 de julio de 2026.

El texto también fija el 1 de julio de 2027 para un requisito vinculado con la incorporación de la condición de ciudadanía en determinadas licencias de conducir y tarjetas de identificación. Ese plazo no debe confundirse con el inicio general de la medida.

Por eso, quienes estén revisando cómo les afecta al registrarse o participar en una elección necesitan identificar el apartado correspondiente. Presentar todos sus cambios como novedades exclusivas de enero dejaría fuera disposiciones que ya están vigentes.

La SB 1134 establece prohibiciones para condados y municipalidades sobre financiamiento, promoción y actuaciones oficiales relacionadas con diversidad, equidad e inclusión. Estas políticas se conocen como DEI, por las iniciales de Diversity, Equity and Inclusion.

La medida contempla la nulidad de determinadas ordenanzas, resoluciones, reglas, programas y políticas comprendidos en sus prohibiciones. También prevé consecuencias para comisionados, integrantes de gobiernos municipales y otros funcionarios que incumplan ciertos apartados durante el ejercicio del cargo.

En esos casos, la conducta puede considerarse misfeasance o malfeasance. Se trata de categorías jurídicas vinculadas con actuaciones indebidas en la función pública.

¿A quiénes alcanza?

El foco está en las decisiones oficiales de las administraciones de condados y ciudades. Su alcance debe analizarse a partir de las actividades comprendidas en el texto, sin interpretarlo como una prohibición general de cualquier iniciativa comunitaria que utilice términos relacionados con diversidad o inclusión.

DeSantis aprobó la SB 1134 el 22 de abril de 2026. Su entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2027.

5. HB 1329: PRESUPUESTOS LOCALES MÁS DETALLADOS Y DISPONIBLES POR MÁS TIEMPO

La HB 1329, denominada Local Government Financial Transparency and Accountability Act, amplía las obligaciones de publicación de presupuestos y datos financieros de las administraciones locales. Para los vecinos interesados en seguir el destino de los recursos de su ciudad o condado, incorpora información comparativa y mayores plazos de consulta.

Sus principales disposiciones incluyen:

Publicación anticipada: los presupuestos preliminares deberán estar disponibles al menos cinco días antes de la audiencia, en lugar de dos, y permanecer accesibles durante un mínimo de 45 jornadas.

Conservación de documentos: las versiones definitivas tendrán que publicarse dentro de los 30 días posteriores a su adopción y mantenerse en internet durante al menos cinco años, frente a los dos exigidos anteriormente.

Información comparativa: los archivos incluirán datos del año fiscal propuesto, del vigente y de los cuatro anteriores, con resúmenes de ingresos, gastos, deuda, proyectos de capital y reservas.

Compensaciones de empleados: condados y municipalidades deberán divulgar resúmenes trimestrales con nombres, puestos y salarios del personal comprendido.

Calendarios de elaboración: las administraciones publicarán el cronograma de preparación presupuestaria.

Talleres de reducción: los gobiernos locales realizarán un ejercicio para identificar estrategias que permitan disminuir potencialmente el presupuesto del siguiente año fiscal en un 10%, sin comprometer servicios esenciales ni obligaciones legales. La actividad deberá efectuarse al menos 14 días antes de la aprobación definitiva.

¿La medida obliga a recortar el gasto un 10%?

El requisito consiste en identificar estrategias de reducción potencial. No equivale a ordenar una disminución automática de ese porcentaje en todos los presupuestos locales. El ejercicio debe respetar servicios esenciales, como policía y bomberos, además de las obligaciones legales.

La HB 1329 también modifica reglas sobre los impact fees, cargos aplicados a nuevos desarrollos para financiar infraestructura necesaria para atenderlos. Incluye requisitos para justificar aumentos extraordinarios, límites a determinados incrementos y procedimientos para solicitar devolución o crédito por presuntos pagos excesivos.

DeSantis aprobó esta iniciativa el 24 de junio de 2026. Su registro como capítulo legal ocurrió al día siguiente y la fecha general de entrada en vigor es el 1 de enero de 2027.

Ron DeSantis aprobó muchísimas leyes en este 2026 (Foto: AFP)

¿QUÉ DEBES REVISAR ANTES DE ENERO DE 2027?

Los efectos serán diferentes según el servicio o trámite que necesites. Algunas normas cambian las condiciones de uso de una herramienta financiera; otras regulan actuaciones empresariales, procedimientos electorales o decisiones administrativas.

Si te interesa… Ley que debes revisar Punto principal Utilizar cajeros de criptomonedas HB 505 Límites diarios, advertencias, condiciones de devolución y calendario del registro de operadores. Pagar una obligación a una ciudad o condado HB 967 Opciones electrónicas, canal por internet, excepciones legales y posibles recargos. Registrarte para votar o consultar novedades electorales HB 991 Apartado específico y fecha de aplicación: no todos comienzan en 2027. Conocer las restricciones a actuaciones locales de DEI SB 1134 Alcance de las prohibiciones para administraciones y funcionarios. Revisar presupuestos y gastos públicos HB 1329 Plazos de publicación, información comparativa, salarios y talleres de reducción potencial.

El 1 de enero de 2027 es la referencia general para estas cinco medidas, pero no sustituye la revisión de sus calendarios particulares. La HB 991 contiene disposiciones que comenzaron a regir durante 2026; en la HB 505, la prohibición de operar sin registro se aplica desde marzo.

Para conocer cómo afecta una obligación concreta a tus gestiones, los expedientes del Senado de Florida permiten consultar el historial legislativo y las versiones finales. La clave es distinguir entre la aprobación de cada iniciativa y el momento en que sus disposiciones comienzan a exigirse.