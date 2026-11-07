La victoria de Byron Donalds en las elecciones para gobernador de Florida dejó a Ron DeSantis frente a dos escenarios: la continuidad de sus políticas en Tallahassee y las derrotas sufridas por su partido en otras regiones de Estados Unidos. Después de los comicios del 3 de noviembre, el mandatario saliente consideró que su sucesor tiene posibilidades de hacer una buena gestión si construye sobre el trabajo realizado durante sus dos mandatos. Sin embargo, reservó las expresiones más duras para el panorama nacional: comparó el revés conservador con un impacto de meteorito y advirtió sobre un escenario cercano a un “evento de extinción”. Sus palabras combinaron así una expectativa sobre el próximo gobierno estatal con una crítica al desempeño de los dirigentes republicanos en Washington.

El congresista derrotó al demócrata David Jolly y se convertirá en el primer gobernador negro del estado cuando asuma el 5 de enero de 2027. Con el 99% de los votos contabilizados, WUSF reportó un 50% para el ganador y un 48,7% para su adversario: una diferencia de 1,3 puntos porcentuales, todavía sujeta al cierre del conteo.

Las declaraciones del actual jefe del Ejecutivo apuntan a una idea de continuidad, aunque también reflejan preocupación por el futuro de su organización política. Las citas reproducidas a continuación son traducciones al español de intervenciones realizadas en inglés.

Florida sweeps again — congrats to the statewide ticket: Byron Donalds, Gov James Uthmeier, AG Blaise Ingoglia, CFO Wilton Simpson, Ag Comm. — Ron DeSantis (@RonDeSantis) November 4, 2026

¿QUÉ DIJO RON DESANTIS SOBRE BYRON DONALDS TRAS SU VICTORIA?

Durante una visita a Lake Wales el 4 de noviembre, DeSantis respondió a WFLA sobre el resultado electoral y la próxima transición. Al explicar sus expectativas, recordó el mensaje con el que Donalds había defendido su candidatura: “Mi oponente quiere deshacer lo que hizo el gobernador; yo voy a construir sobre lo que hizo el gobernador”.

A continuación, vinculó las perspectivas del vencedor con el cumplimiento de ese compromiso: “Si actúa de esa forma, creo que tiene posibilidades de hacerlo bastante bien”.

La respuesta no presentó el éxito como una garantía. Lo relacionó con la disposición del futuro mandatario a mantener el rumbo de la administración saliente, una promesa que ocupó un lugar importante durante la campaña.

Para los residentes de Miami, Orlando o Tampa, el asunto trasciende la relación entre ambos dirigentes. La transición permitirá conocer qué decisiones se conservarán y dónde habrá modificaciones, especialmente ante los compromisos del próximo gobierno sobre vivienda, seguros y costo de vida.

Byron Donalds fue el candidato del Partido Republicano para la gobernación de Florida. Tras las elecciones, él fue el ganador (Foto: AP)

«UN EVENTO DE EXTINCIÓN»: LA ADVERTENCIA SOBRE LOS REPUBLICANOS

El tono cambió cuando DeSantis analizó las derrotas de su partido fuera de Florida. Durante una comparecencia del 4 de noviembre, describió el alcance del resultado con una expresión particularmente severa: “Esto está muy cerca de ser un evento de extinción para los republicanos en muchas partes del país, como probablemente no hemos visto en los últimos cien años”.

La comparación aludía a las consecuencias políticas del revés, no a una desaparición literal de esa fuerza. La pérdida del control de la Cámara de Representantes y del Senado federal modifica el escenario legislativo para la agenda del presidente Donald Trump.

Según su evaluación, recuperar una posición de dominio en Washington podría tomar dos, cuatro o seis años, e incluso más. Se trata de una proyección del gobernador sobre las dificultades que enfrentaría su organización, no de un plazo establecido.

¿POR QUÉ COMPARÓ LAS ELECCIONES CON UN IMPACTO DE METEORITO?

DeSantis consideró insuficiente hablar de una «ola azul», expresión utilizada para describir un avance electoral demócrata. En su lugar, recurrió a una imagen de mayor alcance: “La noche pasada fuimos testigos de algo que, para llamarlo una ola, creo que no sería del todo preciso. Es el equivalente político de un impacto de meteorito que recorrió todo Estados Unidos: estados azules, estados rojos y todo lo que hay entre ellos”.

Con esas palabras, destacó que las pérdidas alcanzaron tanto a territorios competitivos como a bastiones conservadores. Después presentó a Florida como una excepción y atribuyó esa resistencia al historial de su administración, además de la confianza que, según él, había construido entre los votantes.

Aun así, reconoció que el electorado estatal también se desplazó hacia la oposición respecto de 2024. WFLA informó que Donalds y la senadora Ashley Moody ganaron sus respectivas contiendas por márgenes reducidos, lejos de un triunfo arrollador.

«FLORIDA ES EL ÚLTIMO GRAN BASTIÓN QUE QUEDA»

Otra de las frases centrales apareció cuando el gobernador describió la posición del estado dentro del mapa político nacional: “Florida es el último gran bastión que queda”.

La expresión original fue “Florida is the last main anchor standing”, cuya traducción más literal sería “Florida es la última gran ancla que sigue en pie”. El término «bastión» recoge el sentido político de una comparación formulada después de mencionar las derrotas republicanas en Ohio y Texas.

Además de conservar la gobernación, el partido mantuvo el escaño federal disputado por Moody y otros puestos estatales, entre ellos el del fiscal general James Uthmeier. Ese balance, sin embargo, no implica que su poder permaneciera intacto.

Los demócratas avanzaron en la Legislatura y rompieron la supermayoría conservadora en la Cámara de Representantes de Florida. Por ello, retener el Ejecutivo no equivale a disponer de las mismas condiciones para aprobar leyes en Tallahassee.

«FUE UN RECHAZO A LOS REPUBLICANOS DE WASHINGTON»

Las críticas de DeSantis no se dirigieron únicamente a sus adversarios. También cuestionó a los líderes nacionales de su propia organización y rechazó que los resultados debieran interpretarse como una aprobación general de las propuestas opositoras.

“Esto no fue una valoración positiva de los demócratas; fue un rechazo a los republicanos de Washington”, sostuvo.

Desde su perspectiva, el descontento ciudadano benefició a quienes estaban fuera del poder. Esa interpretación establece una diferencia entre la valoración que hizo de su gestión estatal y el diagnóstico que ofreció sobre el desempeño conservador a nivel federal.

El costo de vida formó parte del contexto electoral. Durante la campaña, Donalds presentó propuestas relacionadas con inflación, vivienda y seguros, asuntos que conectan el debate público con el presupuesto de los hogares.

Para las familias hispanas que siguen esta transición, al igual que para el resto de los residentes, el reto será evaluar si esos compromisos se traducen en resultados. La victoria por sí sola no resuelve las dificultades económicas planteadas ante las urnas.

LA PREGUNTA QUE LANZÓ A LOS DEMÓCRATAS DE FLORIDA

Pese al avance opositor en otras regiones, DeSantis cuestionó que sus adversarios no hubieran conseguido recuperar la gobernación: “Si no pudieron ganar este año, ¿qué circunstancias van a crear la oportunidad de que ganen una elección estatal en Florida?“.

El planteamiento defendía la fortaleza de la estructura republicana en un entorno nacional desfavorable. Para el mandatario, los resultados mostraban que su organización conservaba una ventaja incluso bajo condiciones difíciles.

La lectura de Nikki Fried, presidenta del Partido Demócrata de Florida, fue distinta. Las contiendas cerradas y los avances legislativos representaban, a su juicio, motivos para que los dirigentes nacionales invirtieran más recursos en el territorio.

La estrecha diferencia entre Donalds y Jolly ayuda a explicar ese contraste: los conservadores retuvieron el Ejecutivo, pero la competencia resultó mucho más ajustada que la reelección de DeSantis en 2022.

¿CÓMO ERA LA RELACIÓN ENTRE DESANTIS Y DONALDS ANTES DE LAS ELECCIONES?

El respaldo llegó después de una etapa de tensiones públicas. En 2023, ambos discreparon sobre los estándares de enseñanza de la historia afroamericana, específicamente por un apartado que señalaba que algunas personas esclavizadas habían desarrollado habilidades aprovechables para su beneficio.

Donalds cuestionó ese contenido y recibió críticas del equipo del gobernador. Posteriormente, este último también puso en duda la participación del congresista en los logros políticos obtenidos durante su administración.

El acercamiento se hizo visible a comienzos de septiembre de 2026, durante un foro en Tampa. Allí, DeSantis respaldó a la lista de candidatos republicanos, incluido quien aspiraba a sucederlo.

En esa oportunidad, Donalds expresó el compromiso que después adquiriría relevancia durante la transición: “Mi misión como próximo gobernador del estado es construir sobre el éxito de Ron DeSantis”.

La colaboración continuó durante las últimas semanas de campaña. El 28 de octubre compartieron una actividad en Brooksville, donde el mandatario defendió su gestión y contrastó sus decisiones con las posiciones de David Jolly.

LAS PRINCIPALES DECLARACIONES, EN CONTEXTO

Momento Declaración o postura Contexto A comienzos de septiembre de 2026 Respaldó a Donalds dentro de la lista republicana. El apoyo llegó después de desacuerdos públicos. 4 de noviembre, en Lake Wales «Si actúa de esa forma, creo que tiene posibilidades de hacerlo bastante bien». Vinculó las perspectivas de su sucesor con la continuidad de su gestión. 4 de noviembre «Florida es el último gran bastión que queda». Contrastó la resistencia estatal con las derrotas sufridas en otros territorios. 4 de noviembre Comparó el resultado nacional con un «impacto de meteorito». Consideró insuficiente describir el avance demócrata como una ola electoral. 4 de noviembre Habló de un escenario cercano a un «evento de extinción». Advirtió sobre consecuencias que podrían extenderse durante varios ciclos. 4 de noviembre «Fue un rechazo a los republicanos de Washington». Atribuyó el revés al descontento con los dirigentes nacionales. 4 de noviembre Cuestionó qué circunstancias permitirían a los demócratas ganar una elección estatal. Defendió la fortaleza conservadora pese al entorno adverso.

¿QUÉ VIENE AHORA PARA FLORIDA?

Donalds tiene previsto asumir el 5 de enero de 2027. Hasta entonces, DeSantis continuará al frente del Ejecutivo y el proceso de transición permitirá conocer con mayor claridad las prioridades de la próxima administración.

El gobernador electo recibirá un estado bajo control republicano, aunque con una oposición fortalecida en la Cámara local y el antecedente de una contienda ajustada. Su desafío será compatibilizar la promesa de preservar el legado de su antecesor con los compromisos propios sobre el costo de vivir en Florida.