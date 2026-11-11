Cinco escuelas secundarias de Miami-Dade compartirán sus instalaciones con nuevas primarias chárter de Success Academy desde el año escolar 2027-2028, cuya apertura está prevista para agosto de 2027. La medida alcanzará a planteles de Hialeah, Homestead, North Miami y Allapattah, donde niños de kindergarten y primer grado estudiarán en los mismos campus que adolescentes de high school, aunque con espacios y horarios diferenciados, según el operador. Para las familias interesadas, la decisión implica revisar aspectos cotidianos antes del regreso a clases: desde los accesos y las rutas de autobús hasta las actividades de la tarde y las alternativas para recoger a sus hijos.

La iniciativa se enmarca en el programa estatal Schools of Hope y no representa una fusión ni el reemplazo de las autoridades de los centros anfitriones. La organización tendrá su propia dirección académica, mientras coordina con Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS) el uso de edificios y áreas comunes.

El proyecto ha generado expectativas por la ampliación de alternativas educativas, pero también cuestionamientos sobre los costos para el distrito y la disponibilidad de espacios destinados a quienes ya asisten a esas secundarias.

Las escuelas de Miami-Dade tendrán este ajuste desde el próximo año (Foto: Miami-Dade County Public Schools)

¿CUÁNDO ABRIRÁN LAS NUEVAS PRIMARIAS CHÁRTER EN MIAMI-DADE?

Success Academy anuncia que sus cinco sedes recibirán estudiantes durante el año escolar 2027-2028, con un inicio previsto para agosto de 2027. La oferta comenzará con kindergarten y primer grado, mientras que la incorporación de niveles adicionales está contemplada para etapas posteriores.

La Junta Escolar aprobó los planes de administración y uso compartido de instalaciones el 22 de abril de 2026. Esa autorización corresponde a un trámite distinto del acuerdo que regula la operación académica, presentado por separado ante las autoridades educativas.

La proyección de matrícula también cambió durante el proceso. Mientras la información difundida en abril mencionaba unos 1,400 alumnos, el documento distrital preparado para la reunión del 14 de octubre calculó 332 por sede, hasta alcanzar un total de 1,660. Esta última cifra constituye una estimación, no un registro confirmado de inscritos.

¿QUÉ ESCUELAS COMPARTIRÁN SUS INSTALACIONES?

Las primarias funcionarán dentro de los siguientes planteles públicos. Sus direcciones permiten a las familias identificar la ubicación antes de consultar las opciones de admisión y transporte.

Escuela secundaria anfitriona Comunidad Dirección Westland Hialeah Senior High School Hialeah 4000 W 18th Avenue Hialeah-Miami Lakes Senior High School Hialeah 7977 W 12th Avenue Homestead Senior High School Homestead 2351 SE 12th Avenue North Miami Senior High School North Miami 13110 NE 8th Avenue Miami Jackson Senior High School Allapattah, Miami 1751 NW 36th Street

Aunque uno de los centros lleva el nombre Hialeah-Miami Lakes, su dirección corresponde a Hialeah. En Allapattah, la propuesta ocupará parte del campus de Miami Jackson, ubicado sobre Northwest 36th Street.

Este ajuste en las instalaciones no serán en todas las sedes, sino en algunas (Foto: Miami-Dade County Public Schools)

¿CÓMO CONVIVIRÁN LOS NIÑOS DE PRIMARIA Y LOS ADOLESCENTES?

Compartir un edificio no significa que ambas instituciones funcionarán como una sola. El operador anuncia que coordinará con las secundarias la distribución de áreas comunes y los horarios de utilización.

Maleena Guandique, quien asumirá la dirección de Success Academy Westland Hialeah, explicó a NBC 6 que los menores tendrán espacios separados y almorzarán en turnos distintos de los adolescentes. Los detalles correspondientes a las demás sedes deberán comunicarse a sus respectivas familias.

La organización contempla los siguientes criterios:

Aulas: las primarias dispondrán de salones destinados a sus estudiantes.

Cafeterías: en Westland Hialeah se anunciaron turnos diferenciados para el almuerzo.

Gimnasios, auditorios y zonas deportivas: su utilización requerirá coordinación entre ambas instituciones.

Administración: cada centro conservará su dirección y estructura académica.

Accesos y circulación: la planificación deberá ordenar las entradas, las salidas y el movimiento de vehículos.

En Westland Hialeah ya se realizan adaptaciones físicas. NBC 6 informó que un ala del edificio será acondicionada con mobiliario para niños pequeños y que el centro de medios de la secundaria tuvo que convertirse en aulas para compensar los salones destinados a la nueva institución.

¿QUÉ OFRECERÁ SUCCESS ACADEMY?

La organización sin fines de lucro, con sede en Nueva York, presenta un modelo que combina lectura y matemáticas con arte, deportes y juego. El ajedrez también integra su propuesta, según lo explicado por Guandique a NBC 6.

Además del programa académico, el operador anuncia estos servicios:

Solicitud de ingreso y matrícula gratuitas.

Primer juego de uniforme sin costo.

Útiles y otros materiales escolares incluidos.

Actividades después de clases gratuitas.

Apoyo para quienes estén aprendiendo inglés.

Transporte mediante M-DCPS, sujeto a los requisitos y procedimientos del distrito.

Para los hogares hispanohablantes hay una precisión importante: la enseñanza se impartirá en inglés. Aunque se ofrecerá acompañamiento a quienes necesiten aprenderlo y comunicaciones familiares en su lengua de preferencia, eso no equivale a un programa bilingüe.

¿HASTA QUÉ HORA PODRÁN QUEDARSE LOS ESTUDIANTES?

Los horarios publicados contemplan una jornada más corta los miércoles. Ese día también finalizarán antes las actividades de la tarde.

Días Jornada escolar anunciada Programa después de clases Lunes, martes, jueves y viernes 7:50 a. m. a 4:20 p. m. Desde la salida hasta las 5:20 p. m. Miércoles 7:50 a. m. a 12:50 p. m. Desde la salida hasta las 4:00 p. m.

Esta diferencia será importante al organizar la recogida con padres, abuelos u otros familiares. Las rutas de autobús, sus horarios y el procedimiento para solicitar el servicio se comunicarán más cerca del inicio del período lectivo, según la información del operador.

¿CÓMO SOLICITAR UN CUPO PARA KINDERGARTEN O PRIMER GRADO?

Success Academy informa que las solicitudes para 2027-2028 están abiertas y que las vacantes se asignarán mediante un sorteo. Completar el formulario no garantiza el ingreso: cada aspirante podrá recibir una oferta de admisión o quedar en lista de espera.

Estos son los datos anunciados para el proceso:

Grados disponibles: kindergarten y primer grado.

Edad requerida para kindergarten: cumplir 5 años a más tardar el 1 de septiembre de 2027.

Fecha del sorteo: 12 de enero de 2027.

Notificación: por correo electrónico o mensaje de texto, con instrucciones para consultar el resultado en el portal.

Costo de la solicitud: gratuito.

El transporte dependerá de las condiciones habituales de M-DCPS. Por tanto, la admisión no supone que cada menor tendrá automáticamente una ruta asignada.

¿CUÁNTO PAGARÁ EL OPERADOR POR UTILIZAR LOS EDIFICIOS PÚBLICOS?

El acuerdo contempla un aporte anual de $700 por cada alumno de Success Academy para contribuir a gastos compartidos, como limpieza, mantenimiento y uso de instalaciones. Este monto será abonado por la organización al distrito; no corresponde a un cobro dirigido a las familias.

Antonio White, presidente de United Teachers of Dade, cuestionó que esa cantidad resulte suficiente. En declaraciones a NBC 6, sostuvo que el sistema público terminará absorbiendo una parte importante del costo de mantener dos estructuras educativas dentro de los mismos campus.

La posición del dirigente sindical no constituye una evaluación independiente del gasto final. Sin embargo, refleja una de las principales controversias del proyecto: cómo distribuir las obligaciones financieras sin afectar los recursos de las secundarias anfitrionas.

Por separado, el documento distrital presentado para la reunión de octubre estimó un impacto de unos $7.87 millones en ingresos del fondo general durante 2027-2028 y un posible efecto sobre 133 puestos de trabajo. El cálculo parte de supuestos acerca del traslado de estudiantes hacia las chárter y no equivale a despidos confirmados.

¿POR QUÉ FLORIDA PERMITE COMPARTIR INSTALACIONES CON ESCUELAS CHÁRTER?

La iniciativa responde a Schools of Hope, regulado por la sección 1002.333 de los Estatutos de Florida. Según la documentación de M-DCPS, los cambios legales y reglamentarios de 2025 y 2026 establecieron mecanismos para que operadores autorizados puedan utilizar determinados inmuebles distritales subutilizados, vacantes o excedentes.

Las chárter son instituciones públicas financiadas con recursos estatales, pero cuentan con independencia administrativa y académica. Por ello, ocupar un edificio del condado no convierte a Success Academy en un centro gestionado directamente por el distrito.

También conviene distinguir entre el plantel que aporta el espacio y la población a la que busca atender el programa. Los documentos oficiales separan los campus anfitriones de las escuelas de bajo rendimiento identificadas para definir el área de servicio de cada nueva primaria.

En su cobertura de abril, el Miami Herald señaló que cuatro de las secundarias seleccionadas tenían una calificación B y Westland Hialeah una A. Añadió que ninguna figuraba en la lista estatal de establecimientos persistentemente de bajo rendimiento citada en ese reporte; esas referencias corresponden a lo publicado entonces, no a una revisión actualizada de resultados.

¿QUÉ DEBEN REVISAR LAS FAMILIAS ANTES DEL REGRESO A CLASES?

Para quienes evalúan esta alternativa, los puntos más inmediatos son los requisitos de ingreso, la fecha del sorteo y las condiciones del transporte. También será necesario conocer las instrucciones específicas de cada sede sobre recogida, accesos y actividades de la tarde.

La apertura continúa anunciada para agosto de 2027. Antes del primer día, el operador y M-DCPS deberán completar la coordinación necesaria para que las nuevas primarias funcionen junto a las secundarias que ya ocupan esos edificios.