Las autoridades de Florida Central están pidiendo a los residentes que tomen precauciones ante la llegada de varios días de lluvias que podrían provocar inundaciones en distintas comunidades. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Melbourne pronostica acumulaciones de entre 4 y 6 pulgadas de agua en algunas zonas hasta el viernes 20 de noviembre, aunque ciertos sectores podrían registrar cantidades superiores. La preocupación es mayor en vecindarios de baja altitud y lugares que todavía se recuperan de las inundaciones recientes.

¿Dónde conseguir sacos de arena gratis en Florida Central?

Ante el riesgo de nuevas inundaciones, varios gobiernos locales habilitaron puntos para entregar sacos de arena sin costo a los residentes. En Daytona Beach, la distribución se realizará en Bethune Point Park, ubicado en 11 Bellevue Ave. Los horarios serán el martes 17 de noviembre, desde el mediodía hasta las 5 p. m., y el miércoles 18, de 8 a. m. a 5 p. m. Cada vehículo podrá recibir un máximo de 10 sacos y los vecinos deberán llevar sus propias palas para llenarlos.

En Titusville, los residentes pueden acudir a la estación de autoservicio instalada en 385 N. Singleton Ave., donde encontrarán sacos vacíos y arena para prepararlos. El lugar también dispone de una cantidad limitada de palas, pero no cuenta con personal para ayudar durante el proceso, por lo que cada persona deberá llenar y cargar sus propios sacos.

Por su parte, Port Orange entregará bolsas de arena gratuitas y previamente llenadas el martes 17 de noviembre, entre las 10 a. m. y las 6 p. m., en 4057 Bruner Road, Port Orange, FL 32129. El límite también será de 10 unidades por vehículo.

Daytona Beach, Titusville, Port Orange, Brevard County y Palm Bay habilitaron puntos de distribución gratuita de sacos de arena. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Distribución gratuita en Brevard County, Melbourne y Palm Bay

Según FOX35 Orlando, los residentes de Brevard County también podrán recoger sacos de arena el martes 17 de noviembre en los puntos anunciados para Cocoa y Melbourne. Según informó el alcalde de Melbourne, Paul Alfrey, la atención será desde las 7 a. m. hasta las 6 p. m. o hasta que oscurezca. Las ubicaciones indicadas son Phantom Fireworks, en 2725 W. King St., No. 520, en Cocoa, y New Shiloh Christian Center, en 3900 Sarno Road, en Melbourne. Los sacos se entregarán llenos sin necesidad de llevar bolsas propias y habrá un máximo de 10 por vehículo. Las filas podrían cerrarse antes de las 6 p. m. para que los equipos puedan finalizar sus labores a tiempo.

En Palm Bay, donde continúan los trabajos de recuperación por las históricas inundaciones del 2 de noviembre, también se habilitará una entrega gratuita en el campus de Palm Bay de Eastern Florida State College, ubicado en 250 Community College Parkway SE. La distribución se desarrollará durante dos jornadas: el martes 17 y el miércoles 18 de noviembre, ambos días de 7 a. m. a 6 p. m.

Las autoridades advierten que el suelo todavía está saturado y que los niveles de agua en los canales y otros cuerpos de agua permanecen elevados, por lo que las nuevas precipitaciones podrían incrementar el riesgo de inundaciones.

Recomendaciones para los residentes ante las lluvias

En Volusia County, las autoridades están especialmente pendientes de las comunidades costeras de baja altitud y de las zonas cercanas al río St. Johns y otros cursos de agua. Entre las recomendaciones figuran revisar los planes familiares de emergencia, contar con alimentos, agua, medicamentos y artículos para mascotas y retirar hojas y residuos de los sistemas de drenaje particulares cuando sea seguro hacerlo. También aconsejan evitar conducir por calles inundadas y descargar la aplicación Volusia Emergency Management para recibir alertas meteorológicas e información de emergencia.

Las autoridades de Brevard County recuerdan que los residentes también pueden comprar sacos de arena en tiendas de artículos para el hogar o utilizar bolsas con tierra, mantillo o arena para parques infantiles como alternativas. Está permitido llenar sacos con tierra de propiedades privadas, pero extraer arena de las playas para este propósito es ilegal.

Mientras tanto, los gobiernos locales continuarán coordinándose con el Servicio Meteorológico Nacional y los organismos de emergencia para evaluar las condiciones y determinar si será necesario habilitar nuevas jornadas de distribución.