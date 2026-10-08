Para quienes dependen del transporte público para llegar al trabajo, asistir a clases o regresar a casa después de un turno de noche en Miami-Dade, el próximo año traerá un gasto adicional. La Comisión del Condado aprobó que la tarifa regular de Metrobus y Metrorail pase de $2.25 a $2.75 desde el 1 de enero de 2027, el primer aumento desde 2013. La decisión tendrá dos efectos sobre los pasajeros: cada trayecto costará 50 centavos más, pero los recursos adicionales permitirán conservar parte de las rutas y conexiones nocturnas que estaban en riesgo de desaparecer por los ajustes presupuestarios.

La medida recibió nueve votos a favor y cuatro en contra durante la sesión del 6 de octubre. Aunque busca sostener recorridos esenciales para residentes con pocas alternativas de movilidad, no cancela todas las reducciones previstas para el año fiscal 2026-27.

¿CUÁNTO COSTARÁN EL METROBUS Y EL METRORAIL DESDE ENERO DE 2027?

El pasaje estándar de ambos sistemas aumentará 50 centavos. Por su parte, el Metromover continuará siendo gratuito mientras no se apruebe una disposición específica que modifique esa condición.

Servicio Tarifa actual Precio desde el 1 de enero de 2027 Aumento Metrobus, tarifa estándar $2.25 $2.75 $0.50 Metrorail, tarifa estándar $2.25 $2.75 $0.50 Metromover Gratis Gratis, mientras no se apruebe otro cambio Sin aumento aprobado

El ajuste equivale a un incremento aproximado del 22.2%. Una persona que paga dos viajes diarios a precio regular gastará $1 adicional por jornada. Si mantiene esa rutina durante 20 días laborales al mes, desembolsará $20 más.

Ese cálculo corresponde únicamente a trayectos individuales: no representa necesariamente el gasto de quienes utilizan pases o acceden a programas gratuitos y descuentos.

El Metrorail es uno de los servicios que subirá su costo (Foto: Miami-Dade County)

¿POR QUÉ MIAMI-DADE AUMENTARÁ LAS TARIFAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO?

La administración busca obtener recursos para preservar conexiones que se había previsto eliminar durante el proceso presupuestario. Según las cifras del Departamento de Transporte y Obras Públicas de Miami-Dade —DTPW, por sus siglas en inglés—, el incremento, junto con ajustes operativos menores en Metrorail, aportará aproximadamente $9.2 millones anuales.

Ese financiamiento permitirá conservar servicios en 13 rutas y beneficiará a unos 4,200 pasajeros diarios, equivalentes a más de 1.3 millones de viajes al año. La prioridad se dio a recorridos utilizados por residentes que, de perderlos, tendrían pocas o ninguna alternativa para desplazarse.

El objetivo es evitar que parte de los usuarios quede sin conexiones, especialmente durante las últimas horas del día. Sin embargo, sostener esa cobertura también supondrá un mayor desembolso para quienes abonan el pasaje regular.

Metrobus es uno de los servicios de transporte más usados del condado de Miami-Dade (Foto: Ed Webster / Wikimedia)

¿QUÉ RUTAS Y SERVICIOS SE BUSCA CONSERVAR?

Los recursos permitirán mantener opciones que estaban previstas para desaparecer a partir de marzo de 2027. Entre las conexiones contempladas figuran:

Servicio nocturno en siete corredores principales.

Las rutas de 24 horas 11, 79, 77, 3 y 27.

La Ruta 279.

Cinco recorridos de cobertura en sectores con alternativas limitadas o inexistentes.

Estos últimos atienden áreas de la avenida 42, Biscayne Park, Florida City al oeste de la US 1, la calle 125 y los alrededores de Nicklaus Children’s Hospital y West Miami. Según el condado, la conservación del servicio tendrá alcance en los 13 distritos de la Comisión.

Para los hogares que organizan sus horarios alrededor del último bus de la noche, mantener esas conexiones puede ser tan importante como el costo del pasaje. El criterio de selección combinó la cantidad de usuarios con la disponibilidad de otras formas de llegar a sus destinos.

EL AUMENTO NO EVITARÁ TODOS LOS RECORTES DE METROBUS

Pagar más por trayecto no significa que toda la red seguirá funcionando sin cambios. El presupuesto del año fiscal 2026-27 mantiene otras reducciones para atender el déficit de financiamiento.

El DTPW identificó 17 rutas de baja demanda para realizar ajustes. De ellas, 16 continuarán operando, pero dejarán de prestar servicio después de las 10 p.m. a partir de marzo de 2027.

Por separado, la Ruta 132 está programada para desaparecer en noviembre de 2026, bajo el argumento de que sus pasajeros cuentan con recorridos alternativos.

También permanecen previstos estos recortes:

Eliminación del servicio de fin de semana de la Ruta 338.

Supresión de las rutas de paradas limitadas 203, 204, 272 y 288.

Retiro de la cobertura nocturna en otras 18 conexiones.

La administración calcula que necesitaría aproximadamente $7.7 millones adicionales para conservar esas opciones. Por eso, los pasajeros deberán distinguir entre los recorridos que se mantienen gracias al nuevo financiamiento y aquellos que todavía tendrán modificaciones.

¿QUIÉNES PODRÁN SEGUIR VIAJANDO GRATIS O CON TARIFA REDUCIDA?

Miami-Dade mantendrá programas gratuitos o con descuento para personas que cumplan los requisitos. El incremento del precio estándar no significa que todos los usuarios pasarán automáticamente a pagar $2.75.

Grupo de pasajeros ¿Se mantienen opciones gratuitas o reducidas? Condición Personas de bajos ingresos Sí Cumplir los requisitos del programa correspondiente Adultos mayores Sí Acreditar la elegibilidad Veteranos Sí Cumplir las condiciones del beneficio Estudiantes Sí Verificar los requisitos aplicables Personas con discapacidad Sí Acreditar la elegibilidad correspondiente

Pertenecer a una de estas categorías no garantiza el acceso automático al beneficio. Cada solicitante deberá revisar las condiciones aplicables y presentar la documentación que corresponda.

Antes de calcular cuánto cambiará su presupuesto de transporte, conviene comprobar si reúne las exigencias de alguna de estas opciones. La administración también anunció que difundirá información sobre las ayudas disponibles.

¿MIAMI-DADE TAMBIÉN COBRARÁ POR USAR EL METROMOVER?

El sistema seguirá siendo gratuito por ahora. Aunque los comisionados respaldaron avanzar con un plan de cobro, todavía no aprobaron una tarifa que los pasajeros deban comenzar a pagar.

Durante la discusión, la comisionada Raquel Regalado consiguió apoyo para que la alcaldesa Daniella Levine Cava presente la legislación necesaria. La iniciativa plantea recaudar lo suficiente para cubrir la instalación del mecanismo de pago y generar ingresos adicionales equivalentes a $1 por viaje. Por ello, esa cifra no debe interpretarse como un precio final ya autorizado.

Para quienes se desplazan por Downtown Miami y Brickell, la diferencia es importante: el incremento de Metrobus y Metrorail tiene una fecha de entrada en vigor, mientras que cualquier cambio en el servicio actualmente gratuito dependerá de otra decisión de la Comisión del Condado.