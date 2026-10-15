Si vives en Miami y ya estás organizando tus vacaciones de 2027, revisar el calendario antes de comprar pasajes puede ayudarte a aprovechar mejor el tiempo libre. Ya sea para visitar a familiares fuera del país, hacer una escapada por Florida o recibir a los tuyos en Nochebuena, algunas combinaciones permiten extender el descanso sin agotar el saldo anual. La oportunidad más favorable llegará en diciembre: quienes tengan libres las observancias de Navidad y Año Nuevo podrán encadenar 10 días con cuatro jornadas de PTO. Para conseguirlo, será necesario confirmar qué celebraciones reconoce la empresa y obtener la aprobación correspondiente.

No existe una lista de 13 feriados obligatorios para todos los trabajadores de Miami. Las condiciones cambian entre empleados federales, personal del Gobierno estatal y quienes pertenecen al sector privado. Por eso, antes de reservar alojamiento o coordinar una reunión familiar, conviene consultar las disposiciones de cada centro laboral.

CALENDARIO DE FERIADOS DE 2027: LAS 13 FECHAS QUE DEBES REVISAR EN MIAMI

Esta tabla reúne las observancias federales comprendidas entre enero y diciembre, además del viernes posterior a Thanksgiving, reconocido por el Gobierno de Florida. Funciona como una guía comparativa, no como una relación de descansos garantizados para cualquier residente.

Fecha Día Feriado u observancia Calendario correspondiente 1 de enero Viernes Año Nuevo Federal y estatal de Florida 18 de enero Lunes Día de Martin Luther King Jr. Federal y estatal de Florida 15 de febrero Lunes Washington’s Birthday, conocido como Presidents’ Day Federal; no figura en la lista estatal básica 31 de mayo Lunes Memorial Day o Día de los Caídos Federal y estatal de Florida 18 de junio Viernes Juneteenth, observado Federal; no figura en la lista estatal básica 5 de julio Lunes Día de la Independencia, observado Federal y estatal de Florida 6 de septiembre Lunes Labor Day o Día del Trabajo Federal y estatal de Florida 11 de octubre Lunes Columbus Day Federal; no figura en la lista estatal básica 11 de noviembre Jueves Día de los Veteranos Federal y estatal de Florida 25 de noviembre Jueves Thanksgiving o Día de Acción de Gracias Federal y estatal de Florida 26 de noviembre Viernes Jornada posterior a Thanksgiving Estatal de Florida; no es un feriado federal 24 de diciembre Viernes Navidad, observada Federal y estatal de Florida 31 de diciembre Viernes Año Nuevo de 2028, observado Federal y estatal de Florida, según las reglas de traslado

La Oficina de Administración de Personal de Estados Unidos, conocida como OPM, publica el calendario federal. Por su parte, la sección 110.117 de los Estatutos de Florida establece las celebraciones pagadas para el personal estatal y las reglas aplicables cuando coinciden con un fin de semana.

El total de 13 fechas surge al combinar ambos regímenes e incorporar la observancia del Año Nuevo de 2028, que se adelanta al 31 de diciembre de 2027. Esto no significa que todas las empresas deban conceder esa cantidad de jornadas libres.

¿POR QUÉ ALGUNAS CELEBRACIONES SE TRASLADAN AL VIERNES O AL LUNES?

En 2027, varios feriados coinciden con sábados o domingos. Para la mayoría de los empleados federales con horario de lunes a viernes, las observancias quedan distribuidas de esta manera:

Juneteenth: corresponde al sábado 19 de junio y se observa el viernes 18.

Día de la Independencia: el 4 de julio cae domingo, por lo que se traslada al lunes 5.

Navidad: coincide con el sábado 25 de diciembre y se observa el viernes 24.

Año Nuevo de 2028: corresponde al sábado 1 de enero y se adelanta al viernes 31 de diciembre de 2027.

Florida aplica un criterio similar para las festividades incluidas en su régimen estatal. Sin embargo, esa regla no incorpora automáticamente otras celebraciones federales, como Juneteenth, a la lista de beneficios del personal público.

¿CUÁNTOS FINES DE SEMANA LARGOS HABRÁ EN 2027?

Quienes descansen sábados y domingos, además de recibir todas las observancias federales, tendrán diez oportunidades de unir tres jornadas sin utilizar vacaciones. El cálculo contempla cuatro celebraciones en viernes y seis en lunes, incluida la correspondiente al Año Nuevo de 2028.

Thanksgiving puede añadir otro descanso prolongado, siempre que el empleador también conceda el viernes 26 de noviembre. Esa fecha pertenece al calendario estatal de Florida, pero no al federal. Cuando ambas estén disponibles, será posible desconectarse desde el jueves 25 hasta el domingo 28.

Por eso, no resulta preciso anunciar 11 fines de semana largos para todos los trabajadores de Miami. La cantidad dependerá de las condiciones del puesto y del horario habitual.

Los habitantes de Miami podrán aprovechar varios días de descanso usando los feriados y algunos días de vacaciones (Foto: AFP) / CHANDAN KHANNA

¿CÓMO CONSEGUIR NUEVE O DIEZ DÍAS SEGUIDOS CON POCOS DE PTO?

Las siguientes combinaciones suponen una jornada de lunes a viernes, descanso durante el fin de semana y autorización previa. También requieren que la empresa reconozca el feriado correspondiente.

PTO significa paid time off, una expresión utilizada en Estados Unidos para referirse al tiempo libre pagado. Para estos ejemplos, se considera el saldo disponible que puedes destinar a vacaciones.

1. Feriados de lunes: nueve días de descanso con cuatro de vacaciones

Cuando una celebración cae al inicio de la semana laboral, solicitar desde el martes hasta el viernes permite unir los dos fines de semana. Estas son las opciones previstas para 2027:

Feriado Fechas que debes solicitar como PTO Periodo completo de descanso Vacaciones utilizadas Día de Martin Luther King Jr. 19 al 22 de enero 16 al 24 de enero 4 días Washington’s Birthday / Presidents’ Day 16 al 19 de febrero 13 al 21 de febrero 4 días Memorial Day 1 al 4 de junio 29 de mayo al 6 de junio 4 días Día de la Independencia, observado 6 al 9 de julio 3 al 11 de julio 4 días Labor Day 7 al 10 de septiembre 4 al 12 de septiembre 4 días Columbus Day 12 al 15 de octubre 9 al 17 de octubre 4 días

Cada combinación permite nueve jornadas consecutivas fuera del trabajo. Si perteneces al Gobierno estatal de Florida, presta atención a las opciones de febrero y octubre: Washington’s Birthday y Columbus Day no figuran en su lista básica de feriados pagados.

2. Juneteenth: una pausa de nueve días en junio

Juneteenth se observará a nivel federal el viernes 18 de junio de 2027. Si tu empleador concede esa fecha, puedes pedir vacaciones desde el lunes 14 hasta el jueves 17 y descansar entre el sábado 12 y el domingo 20.

La combinación requiere cuatro jornadas de PTO y permite completar nueve consecutivas sin trabajar. Puede ser una alternativa para visitar a familiares o salir del sur de Florida, aunque primero debes verificar el beneficio: esta celebración no aparece en el calendario estatal básico.

3. Veterans Day: un fin de semana de cuatro días usando uno de PTO

El Día de los Veteranos caerá el jueves 11 de noviembre. Si tienes libre esa fecha, solicitar el viernes 12 será suficiente para descansar hasta el domingo 14.

Quienes prefieran una pausa más extensa pueden organizarse así:

Solicitud de PTO: lunes 8, martes 9, miércoles 10 y viernes 12 de noviembre.

Periodo completo: del sábado 6 al domingo 14.

Resultado: nueve días consecutivos utilizando cuatro de vacaciones.

El jueves 11 no debe descontarse del saldo si ya está reconocido como feriado por tu empleador.

4. Thanksgiving: nueve días con tres de PTO, bajo una condición

Thanksgiving se celebrará el jueves 25 de noviembre de 2027. Para quienes también tengan libre el viernes 26, esta será una de las oportunidades que menos vacaciones consume.

Bastará con solicitar el lunes 22, martes 23 y miércoles 24 para descansar desde el sábado 20 hasta el domingo 28. El resultado será una pausa de nueve jornadas consecutivas con tres de PTO.

La alternativa puede servir para preparar la cena de Acción de Gracias, recibir visitas o viajar sin regresar al trabajo inmediatamente después de la reunión familiar. Si la empresa no concede el viernes posterior, tendrás que incluirlo en la solicitud y utilizar cuatro días en total.

Thanksgiving es una de las fechas más esperadas en Estados Unidos (Foto: Pexels)

5. Navidad y Año Nuevo: diez días consecutivos con cuatro de PTO

El cierre de 2027 ofrece la combinación más extensa de estos ejemplos. Para la mayoría de los empleados federales con horario de lunes a viernes, Navidad se observará el 24 de diciembre y Año Nuevo de 2028, el 31.

Si tu empleador reconoce ambas fechas, pedir vacaciones del 27 al 30 permitirá descansar desde Nochebuena hasta el domingo 2 de enero. Así podrás pasar las fiestas con la familia sin reincorporarte entre una celebración y otra.

Concepto Fecha o cantidad Inicio del descanso Viernes 24 de diciembre de 2027 Jornadas que debes solicitar como PTO Lunes 27, martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de diciembre Observancia de Año Nuevo de 2028 Viernes 31 de diciembre de 2027 Fin del periodo libre Domingo 2 de enero de 2028 Regreso al trabajo, con horario habitual de lunes a viernes Lunes 3 de enero de 2028 Total consecutivo sin trabajar 10 días Vacaciones utilizadas 4 días

Antes de organizar una Nochebuena en casa o comprar pasajes para visitar a los tuyos, confirma el tratamiento de ambos viernes. Que una compañía reconozca Navidad y Año Nuevo no garantiza que aplique las mismas reglas de observancia del Gobierno federal.

La Navidad es una fecha muy familiar en Estados Unidos y el mundo entero (Foto: Freepik)

¿LAS EMPRESAS PRIVADAS DE MIAMI DEBEN CONCEDER LOS FERIADOS?

Una celebración federal no obliga, por sí sola, a todos los negocios a cerrar ni a otorgar descanso pagado. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos explica que la Ley de Normas Justas de Trabajo, conocida como FLSA, no exige remunerar el tiempo no trabajado por vacaciones o festividades. Estos beneficios generalmente dependen del acuerdo laboral, aunque existen disposiciones específicas para determinados contratos gubernamentales.

Por eso, dos residentes de Miami pueden tener condiciones distintas, aunque sus oficinas estén a pocas cuadras. Para conocer cuáles te corresponden, consulta el manual del empleado, revisa tu contrato o comunícate con Recursos Humanos.

¿QUÉ REVISAR ANTES DE PEDIR VACACIONES O COMPRAR PASAJES?

Antes de comprometerte con un viaje, confirma estos puntos:

Consulta el calendario de tu empleador. Toma como referencia las disposiciones de tu centro laboral, no únicamente una lista general.

Verifica las observancias. Pregunta expresamente por el 18 de junio, el 26 de noviembre y los viernes 24 y 31 de diciembre.

Comprueba tu saldo de PTO. Calcula cuánto tendrás disponible cuando llegue el periodo elegido.

Obtén aprobación antes de reservar. Presentar una solicitud no equivale a recibir autorización.

Coordina los planes familiares. Si viajas con niños, revisa las clases y los recesos escolares.

Ajusta las combinaciones a tu horario. Los ejemplos cambian cuando existen turnos rotativos o labores durante sábados y domingos.

La mejor opción será aquella que coincida con los beneficios de tu puesto y las necesidades de tu familia. Una vez confirmadas ambas condiciones, podrás elegir entre una escapada breve o una pausa más larga sin consumir buena parte de tus vacaciones.