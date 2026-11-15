Una investigación difundida por IT Asset Management Group reveló la lista de ciudades de EE. UU. que presentan una mayor tasa de robos de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. En este ranking lidera una ciudad perteneciente a Florida y no se trata de Miami. Si te interesa descubrir cuál es y revisar los resultados completos del informe, continúa leyendo este artículo informativo.

Te comentaré que esta investigación realizada por IT-AMG recaba los datos del FBI, los cuales corresponden a los delitos cometidos durante el año 2025.

Es importante aclarar que este análisis toma en cuenta distintas modalidades delictivas, tales como robos, hurtos, allanamientos y sustracciones de vehículos en los que estén involucrados teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos portátiles.

Este análisis corresponde a los actos delictivos registrados en el año 2025. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / LUXXCREATIVE.COM

Qué ciudad de Florida lidera la lista de robos de celulares por habitante

Según la investigación citada, Fort Lauderdale lidera este ranking de 343 ciudades de EE. UU. En el año indicado, esa área contabilizó un total de 918 incidentes, lo que equivale a 480.1 robos por cada 100 mil habitantes.

La cifra revelada triplica con creces el promedio nacional calculado por los investigadores, el cual se ubica en 137 casos por cada 100 mil habitantes.

Eso sí, es importante resaltar que la ciudad de Fort Lauderdale no registra la mayor cantidad de sustracción de equipos electrónicos portátiles en números absolutos, ya que existen otras ciudades que presentan tasas más elevadas en el periodo señalado.

Fort Lauderdale es la ciudad de Florida que lidera este ranking de robos de aparatos electrónicos por habitante en EE. UU. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cuáles son las otras ciudades que conforman este ranking de IT-AMG

Detrás de Fort Lauderdale, Baltimore (Maryland) y Atlanta (Georgia) se ubican en la segunda y tercera posición, con 471.2 y 447.4 robos por cada 100 mil habitantes, respectivamente. A continuación, te revelaré qué áreas competan este ranking realizado por IT-AMG.

CIUDAD ROBO POR CADA 100 MIL HABITANTES Fort Lauderdale, Florida 480.1 Baltimore, Maryland 471.2 Atlanta, Georgia 447.4 Wichita, Kansas 414.7 Little Rock, Arkansas 389.6 Durham, Carolina del Norte 341.2 Spokane, Washington 340.3 Nashville, Tennessee 332.9 St. Louis, Missouri 329.7 Cincinnati, Ohio 326