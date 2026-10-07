Si tienes una licencia de conducir de Florida y te preocupa que personas inescrupulosas puedan falsificarla o alterarla, hay una novedad: el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados del estado (FLHSMV, por sus siglas en inglés) comenzó a emitir un nuevo modelo con medidas de seguridad reforzadas que hacen mucho más difícil su falsificación. El diseño reemplazará de forma progresiva al anterior, y los conductores lo recibirán cuando renueven su licencia o realicen algún trámite que requiera la emisión de una tarjeta actualizada. ¿Qué características hacen que este documento sea más seguro? A continuación, te lo contamos.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS HACEN MÁS DIFÍCIL FALSIFICAR LA NUEVA LICENCIA DE CONDUCIR DE FLORIDA?

La nueva licencia de conducir de Florida incorpora casi el doble de medidas contra el fraude que el modelo anterior, toda vez que fueron diseñadas para hacer mucho más difícil copiarla o alterarla. El Estado del Sol comenzó a emitirla el 30 de septiembre de 2026, precisa FLHSMV.

Elementos antifraude

Característica ¿Cómo ayuda a detectar una falsificación? Datos redundantes Repite información clave en distintos formatos o áreas de la tarjeta, lo que permite cotejarla y dificulta que una alteración pase inadvertida. Elementos táctiles Algunas zonas de la credencial tienen relieves o texturas verificables al tacto, difíciles de reproducir con una impresión común. Tinta ultravioleta Incluye componentes que solo pueden revisarse bajo luz UV, una medida usada para autenticar el documento. Elementos ópticamente variables Ciertos detalles cambian según el ángulo de visión, lo que complica la reproducción con impresoras o copias convencionales. Sello estatal integrado La imagen del sello de Florida se añadió al diseño como un elemento adicional de seguridad contra la falsificación.

¿Cómo luce la nueva licencia de conducir de Florida?

En el frente tiene:

El Castillo de San Marcos como imagen de fondo.

Una naranja que forma la letra “O” de “Florida”.

Un manatí en la esquina inferior izquierda.

Un caimán integrado en la estrella de REAL ID.

Así luce la parte del frente de la nueva licencia de conducir de Florida (Foto: FLHSMV)

En el reverso aparecen:

El transbordador espacial Discovery

El lema histórico “Let Us Alone”.

Así luce la parte de atrás de la nueva licencia de conducir de Florida (Foto: FLHSMV)

También utiliza encabezados de color para diferenciar el tipo de credencial:

Verde para licencia estándar no comercial.

para licencia estándar no comercial. Azul para licencia comercial.

para licencia comercial. Rojo para identificación estatal.

para identificación estatal. Naranja para permiso de aprendizaje.

¿CUÁNDO OBTENERLA?

No tienes que reemplazar una licencia o tarjeta de identificación vigente solo por el nuevo diseño. La recibirás al tramitar una licencia por primera vez, renovarla, reemplazarla o hacer otro procedimiento que implique expedir una nueva credencial.

Las oficinas de servicio de Florida ya expiden la nueva tarjeta en todo el estado. Los pedidos en línea a través de MyDMVPortal.flhsmv.gov estarán disponibles desde inicios de noviembre de 2026, se lee en el sitio web de FLHSMV.

Otros detalles

La credencial mantiene el cumplimiento con REAL ID. Además, las licencias comerciales y permisos comerciales para personas no domiciliadas temporalmente incorporan la marca “Temporary Non-Domiciled”.