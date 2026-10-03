Florida ya comenzó a emitir un nuevo diseño de licencias de conducir y tarjetas de identificación estatales. Muchos residentes verán el cambio cuando les toque renovar el documento, solicitarlo por primera vez o sustituir una tarjeta perdida. Desde Miami-Dade y Broward hasta Orlando, Tampa y Jacksonville, la duda se repite entre conductores hispanos: si la credencial actual deja de servir, si existen nuevos requisitos para inmigrantes o si será necesario pedir una cita inmediata en el DMV. La respuesta es no. El rediseño no obliga a sustituir una licencia vigente antes de su vencimiento ni crea, por sí solo, una nueva condición migratoria para obtener una licencia regular. El Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV) informó que las tarjetas en circulación seguirán siendo válidas hasta expirar, mientras que el modelo renovado incorpora símbolos del estado y protecciones destinadas a dificultar las falsificaciones.

Para muchas familias latinas, este documento representa mucho más que una autorización para manejar por la I-95, la Florida Turnpike o las calles de Hialeah, Doral y Kissimmee. También se usa para identificarse en trámites, recoger recetas, abrir ciertos servicios, contratar seguros de auto o completar gestiones cotidianas. Por eso conviene separar el aspecto visual de las reglas de elegibilidad: la tarjeta tendrá otra apariencia, pero una credencial válida no queda anulada por la llegada del nuevo formato.

ASÍ SON LAS NUEVAS LICENCIAS

El gobernador Ron DeSantis anunció el rediseño el 29 de septiembre durante una reunión del gabinete estatal. El FLHSMV comenzó a distribuir las credenciales renovadas en sus centros de servicio de todo el estado el miércoles 30 de septiembre de 2026.

El documento reúne imágenes relacionadas con la historia, la fauna y la identidad local. Para quienes viven en el sur de Florida, varios de estos símbolos resultan familiares: la naranja recuerda una de las industrias históricas de la región, el manatí remite a los canales y las costas, mientras que el caimán conecta con los Everglades.

Estos son algunos de los elementos incluidos en la tarjeta:

El sello estatal como característica de seguridad.

El Castillo de San Marcos, en St. Augustine, como imagen de fondo en el frente.

Una naranja como letra “O” en la palabra “Florida”.

Un manatí en la esquina inferior izquierda.

Un caimán integrado en la estrella de REAL ID, ubicada en la parte superior derecha.

Una imagen del transbordador espacial Discovery en el reverso.

El lema histórico “Let Us Alone” en la parte posterior.

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El Castillo de San Marcos, ubicado en St. Augustine, es presentado por las autoridades como la fortaleza de mampostería más antigua de Estados Unidos continental. En la parte posterior aparece el Discovery, una referencia a la Space Coast y al papel de Florida en la historia espacial estadounidense.

ACá se pueden apreciar los nuevos detalles de la nueva licencia de conducir de Florida (Foto: Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles )

¿CÓMO BUSCA FRENAR EL FRAUDE?

El cambio no es únicamente estético. De acuerdo con el FLHSMV, el nuevo formato mantiene y actualiza las protecciones utilizadas para comprobar identidades y combatir la falsificación.

Dave Kerner, director ejecutivo del departamento, señaló que la anterior renovación importante de estas tarjetas casi duplicó las medidas de seguridad contra el fraude. La agencia sostiene que, desde entonces, fortaleció sus prácticas de emisión y validación para responder a nuevas modalidades delictivas y mejorar la coordinación institucional.

Entre las modificaciones confirmadas figura una imagen del sello estatal como componente de seguridad. La dependencia también indicó que el documento conserva el cumplimiento de las normas federales de REAL ID.

Esto importa porque una licencia no se utiliza solo al conducir. En la práctica, funciona como identificación para procesos bancarios, alquileres, verificaciones de edad, viajes domésticos y otros trámites que requieren una tarjeta emitida por el estado.

¿QUÉ CAMBIA PARA INMIGRANTES?

El rediseño no altera, por sí mismo, las categorías migratorias que permiten solicitar una licencia de conducir o una tarjeta de identificación en Florida. Tampoco obliga a los inmigrantes con una credencial vigente a reemplazarla de inmediato solo porque haya cambiado su apariencia.

Quienes soliciten, renueven o sustituyan una licencia o ID en persona deben presentar la documentación requerida por el FLHSMV para recibir una credencial compatible con REAL ID. En el caso de inmigrantes, el estado exige una prueba de identidad, comprobante de Seguro Social cuando corresponda y dos comprobantes de dirección residencial en Florida.

Entre los documentos de identificación primaria aceptados por la agencia, según cada caso, figuran:

Green Card o tarjeta de residente permanente, Form I-551.

Sello I-551 en el pasaporte o en el Form I-94.

Orden de un juez de inmigración que otorgue asilo, acompañada de un pasaporte válido.

Notificación I-797 con el A-number para determinados casos de asilo.

Documentación de USCIS que demuestre la aprobación de la condición de refugiado, junto con un pasaporte válido.

La regla práctica para la comunidad inmigrante es sencilla: si la licencia regular continúa vigente, el nuevo modelo no exige realizar una gestión inmediata. Cuando sea necesario solicitarla, renovarla o reemplazarla, el solicitante deberá cumplir las condiciones del FLHSMV según su situación migratoria y los documentos disponibles.

Situación ¿Debe obtener la nueva tarjeta ahora? Tiene una licencia vigente No Su documento todavía no vence No necesita cambiarlo solo por el diseño Debe renovar su licencia Recibirá el formato actualizado conforme al sistema de emisión vigente Solicita una licencia por primera vez Se emitirá el nuevo modelo Solicita una tarjeta de identificación Se aplicará el diseño renovado

ATENCIÓN CON LAS LICENCIAS COMERCIALES

Existe una excepción importante para algunos conductoes. Las nuevas Commercial Driver Licenses (CDL) y Commercial Learner’s Permits (CLP) incluyen una designación llamada “Temporary Non-Domiciled”.

Esa leyenda no significa que todos los inmigrantes recibirán esa marca ni representa un cambio general para las licencias regulares. Se trata de una identificación aplicable a ciertas credenciales comerciales.

El tema merece atención entre quienes trabajan o buscan empleo en transporte, entregas, construcción, carga o rutas de larga distancia. Esos sectores cuentan con una presencia relevante de trabajadores hispanos en Florida y exigen reglas distintas a las de una licencia Class E regular.

Además, las personas que soliciten una CDL o un CLP deben demostrar residencia en el estado con documentos específicos. El FLHSMV exige dos comprobantes de dirección residencial y, para solicitudes iniciales, una prueba adicional de residencia, como una licencia Class E o ID de Florida con más de seis meses, un contrato de alquiler, una hipoteca, una escritura o una declaración de domicilio.

¿CUÁNDO SE ENTREGARÁN?

El FLHSMV comenzó a distribuir las nuevas tarjetas en los centros de servicio de todo Florida el 30 de septiembre de 2026. La agencia indicó que el formato actualizado estará disponible para pedidos por internet mediante MyDMVPortal a comienzos de noviembre.

La transición será gradual. Esto significa que los conductores no tienen que acudir a una oficina del DMV al mismo tiempo, una precisión relevante para evitar filas innecesarias en condados con alta demanda, como Miami-Dade, Broward, Orange, Hillsborough y Palm Beach.

Comparativa del diseño anterior con el nuevo que se emite desde el 30 de septiembre de 2026 (Foto: FLHSMV)

LO QUE DEBES RECORDAR

Si tienes una licencia de conducir o tarjeta de identificación de Florida que aún está vigente, no necesitas reemplazarla únicamente por el rediseño. El documento actual seguirá siendo válido hasta su fecha de vencimiento.

La renovación incorpora símbolos locales y medidas adicionales de seguridad, pero no crea de manera automática requisitos migratorios nuevos para las licencias regulares. Para los inmigrantes, lo esencial sigue siendo presentar la documentación exigida al solicitar una licencia, renovarla o pedir un reemplazo.

Las personas que tramiten una CDL o un CLP deben revisar su situación con mayor cuidado debido a la designación “Temporary Non-Domiciled” y a los requisitos particulares de residencia y documentación aplicables a las licencias comerciales.