¿Alguna vez una bicicleta eléctrica o un scooter pasó a tu lado mientras caminabas por la acera y te obligó a apartarte? Esta situación podría cambiar en la ciudad de Miami, donde se aprobaron nuevas reglas que buscan ordenar la circulación de estos vehículos y contemplan multas de hasta US$100 para quienes incumplan. La medida introduce cambios que deberán tener en cuenta quienes utilizan este tipo de transporte para ir al trabajo, estudiar o realizar sus actividades cotidianas. ¿Desde cuándo se aplicarán las sanciones y qué otras restricciones deberán respetar los usuarios? En esta nota te contamos los detalles para que puedas prepararte.

¿Usas una bicicleta eléctrica o un scooter para ir al trabajo o estudiar? Miami aprobó restricciones que modificarán cómo puedes desplazarte por la ciudad (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

MIAMI APRUEBA NUEVAS REGLAS PARA BICICLETAS ELÉCTRICAS Y SCOOTERS

El pasado 22 de octubre de 2026, la Comisión Municipal de Miami aprobó nuevas reglas que deberán tener en cuenta quienes se desplazan en bicicleta eléctrica o scooter por la ciudad. Se espera que comiencen a aplicarse unos diez días después, a principios de noviembre, publicó NBC Miami. Si utilizas alguno de estos vehículos, estas son las restricciones que debes conocer:

No podrán circular por aceras ni paseos peatonales. Sí se permite caminar llevando el dispositivo a mano.

Deberán utilizar los carriles para bicicletas cuando estén disponibles o circular por calles y vías bajo jurisdicción municipal cuyo límite señalizado sea de 30 mph o menos.

La velocidad máxima de estos dispositivos será de 20 mph (aproximadamente 32 km/h). Esto no debe confundirse con el límite de 30 mph de las calles donde podrán circular.

Los conductores deberán tener al menos 16 años y portar una identificación oficial con fotografía.

El estacionamiento en aceras quedará restringido a espacios autorizados y deberá dejar al menos tres pies —unos 91 centímetros— de paso libre para peatones.

Por regla general, solo podrá viajar una persona por dispositivo, salvo que esté diseñado para transportar a más. La información publicada también contempla que un adulto lleve a un menor debidamente asegurado y con casco, señala Cibercuba.

¿Cómo se aplicarán las multas y dónde rigen las reglas?

El jefe de la Policía de Miami, Edwin López, indicó que los agentes podrán emitir citaciones de US$100, aunque se priorizarán inicialmente la educación de los usuarios para fomentar el cumplimiento.

Cabe precisar que eso no equivale a un periodo de gracia formal durante el cual estén descartadas las multas. Además, pueden corresponder otras citaciones de tránsito conforme a la legislación de Florida.

A TENER EN CUENTA

Las disposiciones corresponden a la ciudad de Miami y a las vías bajo su jurisdicción: no establecen una prohibición uniforme para todo el condado de Miami-Dade ni deben confundirse con las normas de Miami Beach. Las sillas de ruedas y otros dispositivos de movilidad amparados por la disposición sobre discapacidad quedan excluidos, precisa Caribbean National Weekly.

Circular por las aceras en bicicleta eléctrica o scooter tendrá consecuencias en Miami (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)