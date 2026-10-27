Tras el paso del huracán Isaías por Florida, el gobernador Ron DeSantis anunció una ayuda de US$5,000 para los socorristas cuyas viviendas sufrieron daños por la tormenta y que continuaron prestando servicio a sus comunidades. ¿Exactamente qué trabajadores recibirán dicho monto? En esta nota te lo contamos. Antes te precisamos que el huracán dejó ráfagas superiores a las 100 mph y marejadas ciclónicas de hasta 5,6 pies en la costa del golfo, de acuerdo con The Weather Channel. A su paso, provocó desprendimientos de techos, daños en estructuras y caídas de árboles sobre viviendas y vías de circulación.

Un árbol arrancado de raíz en Gulf Breeze, Florida, el 10 de octubre de 2026 (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)

¿QUÉ AGENTES AFECTADOS POR EL HURACÁN ISAÍAS RECIBIRÁN US$5,000?

La ayuda de US$5,000 anunciada por Ron DeSantis no está dirigida a todos los trabajadores afectados por el huracán Isaías en Florida, solamente corresponde a un pago único para ocho integrantes del personal de primera respuesta de los condados de Escambia y Santa Rosa que sufrieron daños en sus hogares y continuaron brindando sus servicios a sus comunidades.

Según el comunicado de la oficina del gobernador, los beneficiarios reúnen estas características:

Son integrantes de los servicios de primera respuesta. Los ocho destinatarios iniciales fueron identificados en los reportes como agentes de las oficinas de los alguaciles de Escambia y Santa Rosa.

Pertenecen a esos dos condados del noroeste de Florida, donde se concentra esta primera entrega de asistencia.

Sus viviendas resultaron dañadas por el huracán Isaías. No solo se trata de haber trabajado en una zona afectada.

Continuaron atendiendo a la comunidad pese a los daños y las dificultades personales que les provocó la tormenta.

Esta ayuda se proporciona gracias a una colaboración entre el Fondo de Desastres de Florida y Volunteer Florida, en coordinación con la Asociación de Alguaciles de Florida. Las subvenciones reconocen la labor de los socorristas y les brindan apoyo adicional durante su recuperación.

Vista del tejado dañado de un centro comercial tras tocar tierra el huracán Isaías en Destin, Florida, el 10 de octubre de 2026 (Foto: EFE/EPA/Dan Anderson)

¿HAY UNA CONVOCATORIA PARA SOLICITAR LOS US$5,000?

No. En el comunicado oficial no se publica un formulario de solicitud, un plazo de inscripción ni una lista general de documentos para acceder a este pago. Solamente, describe una entrega a ocho personas identificadas, por lo que no conviene presentarla como una ayuda abierta a cualquier trabajador que cumpla determinadas condiciones.

NO DEBE CONFUNDIRSE CON LA AYUDA HABITACIONAL

En el mismo anuncio, del 19 de octubre, también se presentó un programa distinto de alojamiento temporal mediante casas rodantes para residentes desplazados por daños importantes en sus viviendas.

“Gracias a nuestra colaboración con Emergency RV, hemos comenzado a proporcionar casas rodantes a los floridanos desplazados por los graves daños causados por el huracán, para que tengan un lugar seguro donde vivir mientras reconstruyen sus hogares”, declaró el gobernador Ron DeSantis.