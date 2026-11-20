Si Epic Universe está en tu lista de lugares por conocer o quieres regresar para disfrutar de sus atracciones, este anuncio puede interesarte: Universal Orlando Resort presentó nuevos pases anuales que incluirán acceso al parque. Antes de planear tu próxima visita, conviene conocer cómo funcionarán y qué condiciones tendrán. A continuación, te contamos cuándo saldrán a la venta, cuáles serán sus precios y quiénes podrán comprarlos.

NUEVOS PASES DE UNIVERSAL ORLANDO CON EPIC UNIVERSE

Los nuevos pases de Universal Orlando Resort que incluirán acceso a Epic Universe saldrán a la venta al público general en diciembre de 2026, después de un periodo exclusivo de actualización para los titulares actuales.

¿Cuándo podrán comprarse?

La incorporación de Epic Universe al programa de pases se realizará por etapas:

Primero, los titulares actuales elegibles podrán actualizar su pase durante una ventana exclusiva, organizada por fases según el tipo de pase.

A principios de diciembre, Universal dará a conocer las fechas de esas fases.

Más adelante en diciembre, una vez concluida la ventana exclusiva, los nuevos pases estarán disponibles para el público general.

“Para mostrar su agradecimiento, Universal Orlando ofrece a los titulares de pases elegibles la primera oportunidad de actualizar a un pase con acceso a Epic Universe a través de un período de actualización exclusivo que comenzará en las próximas semanas. Durante ese período, los titulares de pases elegibles que aún no estén en su período de renovación podrán aprovechar precios especiales de actualización según el tipo de pase y el valor restante no utilizado de su pase actual”, se lee en su sitio web.

¿Cuáles serán los precios?

Opción Precio anunciado ¿Qué debes tener en cuenta? Nuevo pase con acceso a Epic Universe Desde US$449.99 más impuestos Es la tarifa inicial para residentes de Florida; no es un precio único para todas las categorías. Actualización de un pase actual que esté dentro del periodo de renovación Diferencia de entre US$125 y US$410 El importe dependerá del tipo de pase. Actualización de un pase actual que todavía no esté dentro del periodo de renovación Precio especial, sin una cifra única anunciada Se calculará según el tipo de pase y el valor restante no utilizado.

Las tarifas de actualización y el precio inicial fueron anunciados como parte de los cambios al programa. Cabe señalar que el cuadro completo de precios y categorías todavía está pendiente de publicación.

Universal también anunció pases desde US$329.99 más impuestos para residentes de Florida, pero ese precio corresponde a opciones sin acceso a Epic Universe. Por lo tanto, no debe confundirse con el mínimo de US$449.99 de los pases que sí incluirán el nuevo parque.

¿Quiénes pueden comprarlos?

Como lo mencionamos líneas arriba, hay dos grupos que tendrán acceso en momentos distintos:

Titulares actuales de pases anuales o de temporada que cumplan los requisitos: tendrán la primera oportunidad de actualizarse. Para hacerlo, deberán mantener un pase activo y al corriente con las condiciones del programa.

tendrán la primera oportunidad de actualizarse. Para hacerlo, deberán mantener un pase activo y al corriente con las condiciones del programa. Público general: podrá comprar los nuevos pases después del periodo exclusivo, más adelante en diciembre. La venta no se ha anunciado como exclusiva para residentes de Florida; lo que sí corresponde específicamente a esos residentes es la tarifa inicial de US$449,99 más impuestos. Los precios variarán según la residencia, la categoría y los parques incluidos.

¿El pase permitirá entrar a Epic Universe cualquier día?

No de manera automática. Será obligatorio hacer una reserva anticipada, además de contar con un pase válido que incluya el parque. Los titulares podrán mantener hasta dos reservas activas al mismo tiempo, sujetas a disponibilidad, fechas bloqueadas y capacidad. Por tanto, comprar el pase no garantiza conseguir entrada para cualquier fecha, se lee en Universal Orlando Resort.

Los titulares de pases anuales o de temporada con acceso a Epic Universe deberán reservar con antelación para visitar el parque, ya que Universal Orlando sigue gestionando la afluencia de público para garantizar una experiencia agradable.

Tras actualizar su pase, podrán reservar para fechas a partir del 4 de enero de 2027 y mantener reservas para hasta dos fechas simultáneamente.

y mantener reservas para hasta dos fechas simultáneamente. Las reservas son limitadas, se asignan por orden de llegada y están sujetas a disponibilidad y fechas restringidas.

DATOS IMPORTANTES QUE DEBES CONOCER

Habrá nuevos tipos de pase y flexibilidad: cada tipo de pase pronto tendrá un nuevo nombre:

Premier pasará a llamarse Platinum

Preferred pasará a llamarse Gold

Power pasará a llamarse Silver

Seasonal pasará a llamarse Bronze

“Cada tipo de pase seguirá ofreciendo su propio nivel de beneficios, y los titulares tendrán la flexibilidad de combinar esos beneficios con los parques que elijan incluir en su pase”, señala su sitio web.

Todos los pases se digitarán: las tarjetas físicas de pases anuales y de temporada se irán eliminando gradualmente.