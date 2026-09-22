Una caminata habitual terminó en una situación de vida o muerte para una pareja de Florida. Aaron Walenga, de 48 años, y su esposa Clare Walenga, de 43, caminaban tomados de la mano por el West Orange Trail, en el centro del estado, cuando fueron alcanzados por un rayo el pasado 2 de septiembre.

La pareja, que lleva 17 años de matrimonio y vive en Apopka, acababa de dejar a sus hijos en la iglesia cuando ocurrió el incidente. Según un reporte de WHSV, no habían escuchado señales que les hicieran pensar que una tormenta se acercaba. Tras la descarga, ambos quedaron heridos y necesitaron atención médica.

Cuatro personas estaban cerca y les ayudaron de inmediato

La situación pudo haber tenido otro desenlace porque cuatro integrantes de un grupo de corredores se encontraban cerca cuando cayó el rayo.

Charlotte Sachetti Weyand y Amber McManus llamaron al 911, mientras Michael Weyand se acercó a Clare al notar que su piel se había puesto azul.

“En mi vida había visto a alguien de ese color”, contó Michael Weyand a WKEG. Después comprobó que Clare no estaba respirando. “Comprobé si estaba respirando y no lo estaba”, relató.

Ante la emergencia, Weyand comenzó a realizarle reanimación cardiopulmonar, pese a que nunca había hecho ese procedimiento antes.

“Instintivamente comencé a hacerle RCP, algo que, instintivamente, no es algo que haga todos los días”, explicó. “Nunca había hecho RCP en mi vida. Pero en ese momento supe que tenía que comenzar”.

Clare quedó inconsciente y recibió reanimación cardiopulmonar, mientras Aaron sufrió fuertes dolores y no pudo acercarse a su esposa. (Foto: Aaron Walenga / Facebook)

Aaron no podía llegar hasta su esposa

Mientras Clare recibía ayuda, Aaron también se encontraba gravemente afectado por la descarga. El hombre explicó que intentó acercarse a su esposa, pero el dolor era tan intenso que no podía levantarse ni desplazarse.

“Quería llegar hasta Clare, pero simplemente no podía levantarme”, dijo Aaron. “Realmente no podía moverme y estaba sufriendo el peor dolor de mi vida”.

Los testigos continuaron atendiendo a Clare hasta que comenzó a reaccionar. La mujer recibió compresiones en el pecho y tomó una “enorme bocanada de aire” justo antes de que fuera necesario recurrir a la respiración boca a boca.

Tiffany Roby, otra de las personas que presenció lo ocurrido, describió el momento diciendo “no sé cómo describir la sensación”.

Ambos sobrevivieron al impacto

Aaron y Clare fueron trasladados posteriormente a un hospital. Clare sufrió una conmoción cerebral, mientras que Aaron presentó moretones en el rostro. Pese a la gravedad del episodio, ambos lograron sobrevivir y comenzaron su recuperación.

Aaron destacó el papel que tuvieron las personas que se encontraban en el sendero. “Hubo tantos milagros que presenciamos, desde que Claire volviera a la vida hasta que ustedes cuatro estuvieran allí en ese sendero en ese momento”, dijo el hombre durante una entrevista.

Clare también expresó su agradecimiento después de sobrevivir al impacto. “El regalo de la vida que tenemos es simplemente tan hermoso”, afirmó.

La familia agradeció el apoyo

Los familiares de la pareja informaron el 4 de septiembre que Clare había mostrado un “progreso significativo”, apenas dos días después del accidente. “Hemos visto a Dios responder tantas oraciones, y Clare y Aaron han avanzado mucho en tan poco tiempo”, señalaron.

“Seguimos esperanzados y agradecidos mientras continúan su camino hacia la recuperación”, añadieron los familiares. Además, se creó una campaña de recaudación de fondos en Gofundme para ayudar a la pareja. De momento, la iniciativa ya superó los 65.000 dólares.

Los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) señalan que la probabilidad de ser alcanzado por un rayo en un año es inferior a una entre un millón y que cerca del 90% de las personas que reciben el impacto sobreviven.

Sin embargo, el caso de los Walenga se produjo en un periodo en el que Florida y otros estados registran varios incidentes mortales relacionados con rayos.